Royal Enfield चा महाधमाका! नव्या Bullet 650 ने भारतात केला ग्रँड एंट्री... दमदार इंजिन अन् क्लासिक लूकवर सर्वच घायाळ

लाँच करण्यात आलेली बाईक रॉयल एनफिल्डची आतापर्यंतची सर्वात स्वस्त आणि सर्वात लांब व्हीलबेस वाली 650cc बाईक आहे. बुलेट 650 कंपनीच्या पॅरलल-ट्विन पोर्टफोलिओमधील सातवे मॉडेल आहे. ज्याप्रमाणे बुलेट 350 आणि क्लासिक 350 मध्ये अनेक गोष्टी एकसारख्या असतात, त्याचप्रमाणे बुलेट 650 आणि क्लासिक 650 ट्विन देखील जवळपास सारखीच आहे. (फोटो सौजन्य – Royal Enfield)
दोन्ही बाईक्समध्ये क्रोम हेडलाइट हुड आणि टेल-लाइट सारख्या गोष्टी समान आहेत. वेगळ्या फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, बुलेट 650 च्या फ्यूल टँकवर हाताने पेंट करण्यात आलेल्या पट्ट्या, मेटल टँक बॅज आणि क्लासिक 650 च्या तुलनेत जास्त चौकोनी दिसणारा मागील मडगार्ड देण्यात आला आहे.
यामध्ये क्लासिक 650 प्रमाणेच डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये फ्यूल गेज आणि ओडोमीटरसाठी एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले देखील पाहायला मिळणार आहे. यामध्ये पॉलिश्ड एल्युमिनियम स्विचगियर देखील क्लासिक 650 ने सुसज्ज आहे.
बुलेट 650 मध्ये रॉयल एनफिल्डचे 647.95cc चे पॅरेलल-ट्विन, एयर आणि ऑयल-कूल्ड इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 47PS ची पावर आणि 52.3nm चे टॉर्क जनरेट करते आणि त्याला 6-स्पीड गियरबॉक्ससोबत जोडण्यात आलं आहे. हे इंजिन क्लासिक 650, सुपर मेटेरो 650 मध्ये देखील पाहायला मिळते.
बुलेट 650 केवळ एकाच व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये कॅनन ब्लॅक आणि बॅटलशिप ब्लू यांचा समावेश आहे. याची एक्स शोरुम किंमत 3.65 लाख रुपये असून ही गाडी क्लासिक 650 च्या सर्वात महागड्या क्रोम व्हेरिएंटपेक्षा स्वस्त आहे. रॉयल एनफील्डच्या लाँग-व्हीलबेस 650 प्लॅटफॉर्मवर तयार केलेले हे आता सर्वात परवडणारे मॉडेल आहे.