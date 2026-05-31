Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या

Updated On: May 31, 2026 | 11:50 AM IST
Mahindra XUV 3XO EMI Plan: महिंद्रा एक्सयूव्ही 3एक्सओ ही कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमधील लोकप्रिय गाडी असून तिच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जर तुम्ही 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करून ही SUV घरी आणण्याचा विचार करत असाल, तर EMI आणि एकूण खर्चाचा हिशोब जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

  • महिंद्रा एक्सयूव्ही 3एक्सओ MX2 प्रो ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटची दिल्लीतील ऑन-रोड किंमत सुमारे 11.12 लाख रुपये आहे.
  • 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर 9.12 लाख रुपयांच्या कर्जावर 7 वर्षांसाठी दरमहा सुमारे 14,679 रुपयांची ईएमआय भरावी लागेल.
  • 7 वर्षांच्या कालावधीत व्याजासह या SUV ची एकूण किंमत सुमारे 14.33 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
वाहन निर्माता Mahindra कॉम्‍पॅक्‍ट एसयूवी सेगमेंटमध्ये Mahindra XUV 3XO ऑफर करते. ही एसयूव्ही बाजारात वेगवेगळ्या व्हेरिअंट्समध्ये उपलब्ध आहे. जर तुम्ही या एसयूव्हीचे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायद्याची ठरणार आहे. गाडीची ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट खरेदी करताना 2 लाख रुपयांचा डाऊन पेमेंट दिल्यानंतर तुम्हाला किती रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल, याबाबत आता जाणून घेऊया.

Mahindra XUV 3XO ची किंमत

वाहन निर्माता महिंद्रा XUV 3XO चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट म्हणून MX2 Pro सादर करते. या गाडीच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटची एक्स शोरुम किंमत 9.93 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला सुमारे 69 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 49 हजार रुपये इंश्‍योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर Mahindra XUV 3XO च्या बेस व्हेरिअंटची ऑन रोड किंमत सुमारे 11.12 लाख रुपये होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Mahindra) 

दोन लाख डाऊन पेमेंटनंतर किती असेल ईएमआय?

जर तुम्ही या गाडीचे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट MX2 Pro खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर बँक तुम्हाला गाडीच्या एक्स शोरुम किंमतीवर कर्ज देणार आहे. दोन लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 9.12 लाख रुपयांचे कर्ज बँकेकडून घ्यावे लागणार आहे. जर बँकेने तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह 7 वर्षांसाठी 9.12 लाख रुपयांचे कर्ज दिले तर तुम्हाला दर महिन्याला 14679 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे.

किती असेल गाडीची एकूण किंमत

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजाने बँकेकडून 7 वर्षांसाठी 9.12 लाख रुपयांचे कार लोन घेतलं तर तुम्हाला सात वर्षांपर्यंत दर महिन्याला 14679 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. त्यामुळे, सात वर्षांत, तुम्हाला महिंद्रा XUV 3XO च्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 3.20 लाख रुपये भरावे लागतील. त्यानंतर एक्‍स शोरूम, ऑन रोड आणि वायज मिळून तुमच्या गाडीची एकूण किंमत 14.33 लाख रुपये होणार आहे.

कोणासोबत केली जाते स्पर्धा

XUV 3XO ही उत्पादकाकडून एक कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही म्हणून सादर केली जाते. ही महिंद्रा एसयूव्ही रेनॉ कायगर, मारुती ब्रीझा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ह्युंदाई व्हेन्यू आणि निसान मॅग्नाइट यांसारख्या एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करते.

Published On: May 31, 2026 | 11:50 AM

