BYD भारतात Leopard 8 Hybrid SUV लाँच करण्याच्या तयारीत; पेटंट झाले दाखल

चीनची प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने आपल्या लेपर्ड ८ प्लग-इन हायब्रीड (PHEV) एसयूव्हीसाठी भारतात डिझाइन पेटंट दाखल केले आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 03:11 PM
चीनची प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने आपल्या लेपर्ड ८ प्लग-इन हायब्रीड (PHEV) एसयूव्हीसाठी भारतात डिझाइन पेटंट दाखल केले आहे. पेंटट दाखल केल्यामुळे भारतात ही कार लवकरच लाँच होणार असल्याचं बोललं जात आहे. लेपर्ड ८ ही बॉडी-ऑन-फ्रेम, पूर्ण आकाराची लक्झरी ऑफ-रोडर असून, ती जागतिक स्तरावर BYD च्या फांगचेंगबाओ बाओ ८ आणि डेन्झा बी८ या उप-ब्रँड्स अंतर्गत उपलब्ध आहे. तिची भारतीय डिझाइन नोंदणी जागतिक मॉडेलशी अगदी मिळतीजुळती आहे.

1200 किमीची रेंज आणि आधुनिक फीचर्समुळे ही कार भारतीय ग्राहकांसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरणार आहे. भारताच्या ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांची मागणी वेगाने वाढत आहे. बीवायडी कंपनी सतत नवीन मॉडेल्सवर काम करत आहे आणि आता नवीन लक्झरी एसयूव्हीचे पेटंट भारतात दाखल झाले आहे.

BYD ने यापूर्वीच आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून भारतात ठसा उमटवला आहे, परंतु आता कंपनी हायब्रिड सेगमेंटमध्येही प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. अशा परिस्थितीत ही एसयूव्ही भारतीय ग्राहकांसाठी एक नवीन आणि प्रीमियम पर्याय बनू शकते. सध्या कंपनीने त्याच्या लाँचिंगची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. परंतु भारतात पेटंट दाखल करणे हे एक मोठे संकेत आहे की कंपनी ते येथे आणण्याच्या तयारीत आहे. भारतात हायब्रिड आणि प्रीमियम एसयूव्हीची वाढती मागणी लक्षात घेता, बीवायडीसाठी ही एक मोठी संधी असू शकते.

शक्तिशाली हायब्रिड इंजिन आणि लांब पल्ल्याचे इंजिन BYD लेपर्ड 8 प्लग-इन हायब्रिड सिस्टमद्वारे सपोर्ट आहे जे 36.8 kWh ब्लेड बॅटरी आणि 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन वापरते. एकत्रितपणे, ही प्रणाली सुमारे 748 PS पॉवर आणि 760 Nm टॉर्क तयार करते, ज्यामुळे ती अत्यंत शक्तिशाली बनते. एसयूव्ही केवळ इलेक्ट्रिक मोडमध्ये सुमारे 100 किमी धावू शकते, तर त्याची एकूण ड्रायव्हिंग रेंज सुमारे 1,200 किमीपर्यंत जाऊ शकते.

ही एसयूव्ही अनेक नावांनी ओळखली जाते ही नवीन एसयूव्ही वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने विकली जाते, परंतु वाहन एकच आहे. हे BYD लेपर्ड 8, Fangchengbao Bao 8 आणि BYD Denza D8 सारख्या नावांनी ओळखले जाते. ही प्लग-इन हायब्रिड तंत्रज्ञानासह एक पूर्ण आकाराची लक्झरी एसयूव्ही आहे. इंटिरियरमध्ये हायटेक फीचर्स मिळणार आहेत या एसयूव्हीचे इंटिरियर बऱ्यापैकी आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण आहे. यात 17.3 इंचाची मोठी इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे, जी डॅशबोर्डच्या मध्यभागी ठेवली आहे.

याशिवाय 12.3 इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 12.3 इंचाचा को-ड्रायव्हर स्क्रीन देखील उपलब्ध आहे. एसयूव्हीमध्ये 50 इंचाचा एआर एचयूडी, वायरलेस चार्जर, 18-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आणि प्रीमियम डिझाइनसह सेंटर कन्सोल देखील मिळतो. बसण्याच्या पर्यायांबद्दल बोलायचे झाले तर यात 2+2+2 आणि 2+3+2 लेआउट मिळू शकतात, ज्यामुळे मोठ्या कुटुंबांसाठी देखील हा एक चांगला पर्याय आहे.

May 13, 2026 | 12:56 PM
May 13, 2026 | 12:54 PM
May 13, 2026 | 12:50 PM
May 13, 2026 | 12:48 PM
May 13, 2026 | 12:45 PM
May 13, 2026 | 12:31 PM
May 13, 2026 | 12:30 PM

May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM
May 12, 2026 | 04:36 PM
May 12, 2026 | 04:30 PM