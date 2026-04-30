Ampere ची Magnus Neo Electric Scooter लाँच; फुल चार्ज केल्यावर मिळतेय 118 किमीची रेंज...

नवी दिल्ली : ग्रीव्हस इलेक्ट्रिक मोबिलिटीने भारतात आपली अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर मॅग्नस निओ लाँच केली आहे. कंपनीने नवीन मॉडेलमध्ये मोठे बदल करण्याऐवजी दैनंदिन वापर सुधारण्यासाठी ते तयार केले आहे. पूर्ण चार्ज केल्यावर ई-स्कूटर ११८ किमीची रेंज देईल आणि तिचा टॉप स्पीड ६५ किमी प्रतितास आहे. दिल्लीमध्ये याची एक्स-शोरूम किंमत ८६९९९ रुपये ठेवण्यात आली आहे.
भारतात याची स्पर्धा बजाज चेतक आणि एथर रिझ्टा यांच्याशी असणार आहे. कंपनीने मानस निओच्या एर्गोनॉमिक्समध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत, जेणेकरून रायडरला कमी थकवा जाणवेल. स्कूटरमध्ये आरामदायक लांबच्या प्रवासासाठी सीटची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. आता याची सीटची उंची ७७७ एमएम आहे, जी कमी उंचीच्या लोकांसाठीही आरामदायक आहे. यात १०-इंचची मागील चाके दिली आहेत. स्कूटरचे एकूण वजन १०३ किलो आहे. हलके वजन असल्यामुळे ट्रॅफिकमध्ये ते हाताळणे आणि पार्क करणे खूप सोपे होते.
एम्पियर मॅग्नस निओमध्ये परफॉर्मन्ससाठी २.३kWh चा एलएफपी (लिथियम फेरस फॉस्फेट) बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. कंपनीनुसार, हा स्कूटर इंडियन ड्रायव्हिंग सायकल (आयडीसी) अंतर्गत ११८ किमीची रेंज देतो. मात्र, इको मोडमध्ये याची रिअल वर्ल्ड रेंज ८५-९० किमीच्या जवळपास आहे. स्कूटरचा टॉप स्पीड ६५ किमी प्रति तास आहे. ऑफ-बोर्ड चार्जरच्या मदतीने याला ० ते ८०% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी सुमारे ५ तास लागतात.
हार्डवेअर आणि फीचर्स
मॅग्नस निओमध्ये मूलभूत पण आवश्यक फीचर्सचा चांगला समन्वय पाहायला मिळतो. एम्पियरने याच्या व्हील आणि मोटर कॉन्फिगरेशनमध्येही सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे आता रायडरला स्मूथ एक्सिलरेशन आणि उत्तम स्टॅबिलिटी मिळेल. उत्तम राइड क्वालिटीसाठी यात टेलिस्कोपिक फ्रंट फोवर्स आणि मागील बाजूस मोनोशॉक सस्पेन्शन देण्यात आले आहे. जे जुन्या ड्युअल-फ्रेम चेसिसवर आधारित आहे. ब्रेकिंगसाठी दोन्ही चाकांवर ड्रम ब्रेक मिळतात. स्कूटरमध्ये ३.-इंचचा एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप आणि मोबाईल चार्ज करण्यासाठी यूएसबी पोर्ट देण्यात आले आहे.