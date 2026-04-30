CO2 to Fuel: विमाने आता कार्बन डायऑक्साइडवर उडणार! चिनी शास्त्रज्ञांनी शोधून काढले भविष्यातील ‘स्वच्छ’ जेट इंधन; वाचा सविस्तर

China CO2 to jet fuel 2026 : आजच्या आधुनिक जगात प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) ही संपूर्ण मानवजातीसमोरील सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. यातही विमान वाहतूक क्षेत्र हे कार्बन उत्सर्जनासाठी सर्वाधिक जबाबदार मानले जाते. मात्र, आता या समस्येवर मात करण्यासाठी चिनी शास्त्रज्ञांनी एक अत्यंत आशादायक आणि आश्चर्यकारक शोध लावला आहे. त्यांनी हवेतील घातक कार्बन डायऑक्साइडपासून थेट विमान इंधन (जेट इंधन) तयार करण्याचे एक क्रांतिकारक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या शोधाने केवळ प्रदूषण कमी होणार नाही, तर महागड्या इंधनाला एक स्वस्त आणि शाश्वत पर्याय उपलब्ध होईल, ज्यामुळे भविष्यात विमानांच्या कार्यपद्धतीत संपूर्ण क्रांती घडून येईल.
पूर्वी जो कार्बन डायऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषणासाठी आणि तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरत होता, तोच आता एका वरदान स्वरूपात आपल्यासमोर आला आहे. या प्रक्रियेमध्ये हवेतील टाकाऊ कार्बन डायऑक्साइड पाण्यात मिसळून त्याचे ऊर्जा-समृद्ध द्रव इंधनात रूपांतर केले जाते. तेल आणि वायूच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, विमान कंपन्यांसाठी हा शोध अत्यंत दिलासादायक आहे. हा केवळ एक प्रयोग नसून भविष्यासाठी एक दूरगामी आणि महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे.
साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या एका अहवालानुसार, ही औद्योगिक पद्धत १५ एप्रिल रोजी ‘ACS कॅटॅलिसिस’ या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रक्रियेमध्ये चिनी शास्त्रज्ञांनी एक अद्वितीय उत्प्रेरक विकसित केला आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने लोखंड (Iron), पोटॅशियम आणि ॲल्युमिनियमचे मिश्रण वापरले गेले आहे.
While Washington and Tel Aviv’s latest imperial overreach in Iran sets global energy markets on fire, China is busy innovating 👇 China unveils game-changing underground in-situ coal-to-electricity innovation—rewriting the rules of low-carbon domestic energy Xie Heping’s team… pic.twitter.com/UbqDbhiJV0 — StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) April 27, 2026
credit – social media and Twitter
ही प्रक्रिया ३३० अंश सेल्सिअसच्या उच्च तापमानात आणि सामान्य हवेच्या दाबावर केली जाते. या प्रक्रियेत प्रति तास प्रति ग्रॅम ४५३.७ मिलिग्राम हेवी ओलेफिन्स तयार होतात, जे द्रव इंधनाचे मुख्य घटक आहेत. यातील २५२.७ मिलिग्राम भागाचे थेट विमान इंधनामध्ये सहज रूपांतर केले जाऊ शकते. सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे, हा उत्प्रेरक सलग ८०० तास कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय कार्यरत राहू शकतो.
ही यशस्वी चाचणी केवळ प्रयोगशाळेपुरती मर्यादित नसून, आता ती औद्योगिक उत्पादनासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. इनर मंगोलियाच्या सरकारने ‘फेनमन डायनॅमिक्स’ या प्रमुख कंपनीसोबत एका मोठ्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या प्रकल्पांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी ३,००० टन शाश्वत इंधनाचे उत्पादन केले जाईल, ज्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रातील इंधनाचा खर्च खूप कमी होईल आणि हवेतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.