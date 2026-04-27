वाहनप्रेमींसाठी मोठी संधी! बजेटमध्ये क्लासिक लुकची धमाल; लवकरच लॉन्च होणार दमदार गाड्या, जाणून घ्या फीचर्स

कमी बजेटमध्ये क्लासिक लुक आणि आधुनिक फीचर्स देणाऱ्या गाड्या लवकरच बाजारात लॉन्च होणार आहेत. आकर्षक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि परवडणारी किंमत यामुळे या गाड्यांकडे ग्राहकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 05:20 PM
भारतीय वाहन बाजारात रेनॉ ब्रेझर, निसान टेक्टॉन, टाटा स्कारलेट आणि महिंद्रा व्हिजन यांसारख्या नवीन सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही दाखल होणार आहेत. त्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची चौकोनी आणि दणकट रचना, ज्यामुळे रस्त्यावर ती एक मोठी आणि महागडी एसयूव्ही असल्याचा अनुभव देते. ही वाहने केवळ परवडणारीच नसतील, तर खडबडीत भूभाग हाताळण्यासही सक्षम असतील. ज्यांना कमी बजेटमध्ये एक शक्तिशाली, मजबूत आणि प्रीमियम दिसणारी कार हवी आहे, त्यांच्यासाठी या एसयूव्ही खास डिझाइन केल्या जात आहेत.

रेनॉ ब्रिजर: कुटुंबांसाठी स्टाईल आणि जागेचा संगम

रेनॉची ब्रिजर एसयूव्ही खास भारतीय बाजारपेठेसाठी डिझाइन केली जात आहे. तिचा चौकोनी आणि दणकट लुक लहान आकार असूनही मोठ्या एसयूव्हीचा अनुभव देईल. कुटुंबांसाठी चांगली केबिन स्पेस आणि आराम मिळण्याची अपेक्षा आहे. इंजिन पर्यायांमध्ये पेट्रोल व्हेरियंटचा समावेश आहे, तसेच भविष्यात इलेक्ट्रिक व्हर्जन देखील अपेक्षित आहे. कमी किमतीत स्टाईल आणि उपयुक्तता दोन्ही शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.

निसान टेक्टॉन: खडबडीत रस्त्यांसाठी एक उत्तम निवड

खडबडीत भूभागासाठी डिझाइन केलेल्या या एसयूव्हीमध्ये उच्च ग्राउंड क्लिअरन्स आणि मजबूत बॉडी असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्रामीण किंवा खडबडीत रस्त्यांवरूनही ती सहजपणे चालवता येईल. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात आणि खडबडीत भूभागावर विश्वसनीय कामगिरी शोधणाऱ्यांसाठी ही एसयूव्ही आदर्श ठरेल.

टाटा स्कारलेट: रेट्रो लूकसह आधुनिक सुरक्षा

टाटा मोटर्सची स्कारलेट एसयूव्ही डिझाइनच्या बाबतीत अद्वितीय असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जुन्या सिएराचे घटक आणि आधुनिकतेचा स्पर्श असू शकतो, ज्यामुळे ती अद्वितीय बनेल. शिवाय, टाटाच्या वाहनांमध्ये सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिले जाते. यामध्ये टर्बो-पेट्रोल इंजिन असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शक्ती आणि ड्रायव्हिंगचा अनुभव वाढेल. ज्या ग्राहकांना स्टाईल आणि सुरक्षा दोन्ही हवी आहे त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम निवड असेल.

महिंद्रा व्हिजन एस: मोठ्या शक्तीसह एक छोटी एसयूव्ही

महिंद्रा अँड महिंद्राची व्हिजन एस एसयूव्ही तिच्या मजबूत आणि बॉक्सी डिझाइनमुळे चर्चेत आहे. ही एसयूव्ही लहान आकार असूनही मोठ्या आणि मजबूत वाहनाचा अनुभव देण्याचा दावा करते. यामध्ये सुधारित ग्राउंड क्लिअरन्स, नवीन वैशिष्ट्ये आणि वाढीव आराम मिळण्याची शक्यता आहे. कमी बजेटमध्ये खऱ्या एसयूव्हीचा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही गाडी आदर्श ठरेल.

अशा एसयूव्हीची मागणी का वाढत आहे?

भारतातील रस्ते आणि ड्रायव्हिंगची परिस्थिती वेगवेगळी आहे, शहरांमध्ये प्रचंड वाहतूक कोंडी असते तर ग्रामीण भागात रस्ते खराब असतात. त्यामुळे, लोकांना असे वाहन हवे आहे जे दोन्ही ठिकाणी सहजपणे चालवता येईल. शिवाय, असा दावा केला जात आहे की या नवीन सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही परवडणाऱ्या असतील, जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स देतील, मजबूत डिझाइन देतील आणि रस्त्यावर त्यांची एक प्रभावी उपस्थिती असेल. तज्ञांच्या मते, या गाड्या कुटुंबे आणि साहसी प्रवासी या दोघांसाठीही उपयुक्त ठरू शकतात.

Published On: Apr 27, 2026 | 05:20 PM

