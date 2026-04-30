Kajat News : नेरळ-कळंब रस्त्याचा वाद विकोपाला ; अतिक्रमण हटवण्यासाठी नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा

नेरळ-कळंब रस्त्यावरील नेरळ प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून रस्त्याची कडेला झालेली अतिक्रमण काढून टाकण्यात येणार आहे. उपोषण करणाऱ्या आंदोलककांकडून ही मागणी झाली असून त्याचा सर्वाधिक फटका कोल्हारे ग्रामपंचायत हद्दीतील साई मंदिर भागातील दुकानदार यांना बसणार आहे. त्या भागात रस्त्याच्या बाजूच्या जागेत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यासाठी आंदोलक यांच्याकडून रस्त्याच्या मध्यापासून नऊ मीटर अंतर मोजण्याची मागणी होत आहे.तर स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासक आणि अन्य कार्यकर्ते यांच्याकडून रस्त्याच्या मध्यापासून सात मीटर अंतरापर्यंत असलेले अतिक्रमण तोडण्यात यावेत अशी मागणी झाली. त्यानंतर नेरळ कळंब नेरळ रस्त्याच्या मध्यापासून सात मीटर अंतरावर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी मार्किंग करण्यात आली.परंतु नेरळ कळंब रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमण काढण्याची मागणी करणारे उपोषणकर्त्यांनी नऊ मीटर लांबीचा निकष लावण्याची मागणी केली आहे.
कर्जत तालुक्यातील साई मंदिर कोल्हारे येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाला अर्ज करण्यात आला होता. त्या अर्जाची दखल घेऊन 28 एप्रिल 2026 रोजी कारवाई करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. मात्र प्राधिकरण आणि बांधकाम विभाग यांनी अतिक्रमणे काढली नाहीत. या ठिकाणी असलेली अतिक्रमणे ही स्थानक ग्रामस्थांची आहेत.त्यामुळे रस्त्यापासून सात मीटर अंतरावर असलेली अतिक्रमण काढावीत आणि ज्यावेळी हा राज्यमार्ग रस्ता दुपदरी होईल त्यावेळी आपोआप रस्त्याची रुंदीकरणासाठी अतिक्रमणे काढली जावी अशी भूमिका दुकानदार यांनी घेतली आहे.
अतिक्रमण ही रस्त्यापासून सात मीटर अंतरावर असून त्या ठिकाणी 50 हून अधिक दुकानदार असून ते सर्व दुकानदार हे कोल्हारे,पिंपळोली,वाकस, जिते,नेरळ आणि दहिवली या स्थानिक ग्रामपंचायती मधील आहेत.त्यामुळे स्थानिकांच्या व्यवसायावर गदा आणून अतिक्रमणे काढून टाकण्याच्या मागणीला स्थानिक कार्यकर्त्यांनी देखील विरोध. केला आहे.स्थानिक दुकानदार यांना उपासमारीची वेळ आणण्याची भूमिका तेथील अतिक्रमण रस्त्याचे मध्यापासून नऊ मीटर पर्यंत काढावीत अशी भूमिका उपोषण कर्त्यांनी घेतल्याने तणावाचे स्थिती निर्माण झाली आहे.तेथे या विषयावरून तणाव निर्माण झाला असुन अतिक्रमण काढण्याची वेळ येईल त्यावेळी उपोषण करणारे आणि स्थानिक दुकानदार यांच्यामध्ये वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
