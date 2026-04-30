Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Kajat News Neral Kalamb Road Dispute Escalates Citizens Take Aggressive Stance To Remove Encroachments

Kajat News : नेरळ-कळंब रस्त्याचा वाद विकोपाला ; अतिक्रमण हटवण्यासाठी नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा

तालुक्यातील माथेरान-नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत.ती अतिक्रमणे काढण्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत.

Updated On: Apr 30, 2026 | 03:10 PM
Kajat News : नेरळ-कळंब रस्त्याचा वाद विकोपाला ; अतिक्रमण हटवण्यासाठी नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा
Follow Us:
Follow Us:
  • नेरळ-कळंब रस्त्याचा वाद विकोपाला
  • अतिक्रमण हटवण्यासाठी नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा
कर्जत/ संतोष पेरणे : तालुक्यातील माथेरान-नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत.ती अतिक्रमणे काढण्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. मात्र स्थानिक रहिवाशांची दुकाने असून ज्यावेळी रस्ता रुंदीकरण होईल त्यावेळी अतिक्रमणे काढावीत अशी स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांची मागणी आहे. नेरळ विकास प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून अतिक्रमण काढण्यासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून सात मीटर ही रेषा निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान नऊ मीटरपर्यंत रेषा निश्चित करावी अशी मागणी आंदोलकांची आहे आणि तसे झाल्यास स्थानिकांची दुकाने तुटण्याची शक्यता असल्याने वाद होण्याची शक्यता आहे.

नेरळ-कळंब रस्त्यावरील नेरळ प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून रस्त्याची कडेला झालेली अतिक्रमण काढून टाकण्यात येणार आहे. उपोषण करणाऱ्या आंदोलककांकडून ही मागणी झाली असून त्याचा सर्वाधिक फटका कोल्हारे ग्रामपंचायत हद्दीतील साई मंदिर भागातील दुकानदार यांना बसणार आहे. त्या भागात रस्त्याच्या बाजूच्या जागेत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यासाठी आंदोलक यांच्याकडून रस्त्याच्या मध्यापासून नऊ मीटर अंतर मोजण्याची मागणी होत आहे.तर स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासक आणि अन्य कार्यकर्ते यांच्याकडून रस्त्याच्या मध्यापासून सात मीटर अंतरापर्यंत असलेले अतिक्रमण तोडण्यात यावेत अशी मागणी झाली. त्यानंतर नेरळ कळंब नेरळ रस्त्याच्या मध्यापासून सात मीटर अंतरावर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी मार्किंग करण्यात आली.परंतु नेरळ कळंब रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमण काढण्याची मागणी करणारे उपोषणकर्त्यांनी नऊ मीटर लांबीचा निकष लावण्याची मागणी केली आहे.

Karjat News : पळसदरीत भीषणअग्नीतांडव; शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक तपास

कर्जत तालुक्यातील साई मंदिर कोल्हारे येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाला अर्ज करण्यात आला होता. त्या अर्जाची दखल घेऊन 28 एप्रिल 2026 रोजी कारवाई करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. मात्र प्राधिकरण आणि बांधकाम विभाग यांनी अतिक्रमणे काढली नाहीत. या ठिकाणी असलेली अतिक्रमणे ही स्थानक ग्रामस्थांची आहेत.त्यामुळे रस्त्यापासून सात मीटर अंतरावर असलेली अतिक्रमण काढावीत आणि ज्यावेळी हा राज्यमार्ग रस्ता दुपदरी होईल त्यावेळी आपोआप रस्त्याची रुंदीकरणासाठी अतिक्रमणे काढली जावी अशी भूमिका दुकानदार यांनी घेतली आहे.

अतिक्रमण ही रस्त्यापासून सात मीटर अंतरावर असून त्या ठिकाणी 50 हून अधिक दुकानदार असून ते सर्व दुकानदार हे कोल्हारे,पिंपळोली,वाकस, जिते,नेरळ आणि दहिवली या स्थानिक ग्रामपंचायती मधील आहेत.त्यामुळे स्थानिकांच्या व्यवसायावर गदा आणून अतिक्रमणे काढून टाकण्याच्या मागणीला स्थानिक कार्यकर्त्यांनी देखील विरोध. केला आहे.स्थानिक दुकानदार यांना उपासमारीची वेळ आणण्याची भूमिका तेथील अतिक्रमण रस्त्याचे मध्यापासून नऊ मीटर पर्यंत काढावीत अशी भूमिका उपोषण कर्त्यांनी घेतल्याने तणावाचे स्थिती निर्माण झाली आहे.तेथे या विषयावरून तणाव निर्माण झाला असुन अतिक्रमण काढण्याची वेळ येईल त्यावेळी उपोषण करणारे आणि स्थानिक दुकानदार यांच्यामध्ये वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Karjat News : आगळ्या वेगळ्या किचन गार्डन उपक्रमाचा शुभारंभ ; शेतकऱ्यांना फवारणी यंत्र आणि गांडुळ खताचे वाटप 

 

Web Title: Kajat news neral kalamb road dispute escalates citizens take aggressive stance to remove encroachments

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?
2

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
3

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
4

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM