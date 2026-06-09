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चित्रपटांमुळे कशी वाढते कार ब्रँडची विक्री? चित्रपट आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाची भागीदारी समजून घ्या

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:37 PM IST
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सारांश

बॉलिवूड आणि हॉलीवूड चित्रपटांमध्ये गाड्या केवळ वाहतुकीचे साधन नसतात, तर त्या कथानकाचा महत्त्वाचा भाग बनतात. अनेकदा एखादी कार चित्रपटातील नायकाइतकीच लोकप्रिय होते. पडद्यावर दिसणाऱ्या आकर्षक, वेगवान आणि दमदार गाड्या प्रेक्षकांच्या मनावर खोल ठसा उमटवतात.

चित्रपटांमुळे कशी वाढते कार ब्रँडची विक्री? चित्रपट आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाची भागीदारी समजून घ्या
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विस्तार

बॉलिवूड आणि हॉलीवूड चित्रपटांमध्ये गाड्या केवळ वाहतुकीचे साधन नसतात, तर त्या कथानकाचा महत्त्वाचा भाग बनतात. अनेकदा एखादी कार चित्रपटातील नायकाइतकीच लोकप्रिय होते. पडद्यावर दिसणाऱ्या आकर्षक, वेगवान आणि दमदार गाड्या प्रेक्षकांच्या मनावर खोल ठसा उमटवतात. त्यामुळेच आज अनेक वाहन कंपन्या आपल्या मॉडेल्सना चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करतात.

टार्झनः द वंडर कार

आपण भारतीय प्रेक्षकांना सर्वात आधी आठवणारा चित्रपट म्हणजे 2004 मधील Tarzan: The Wonder Car. या चित्रपटात एक सजीव कार हेच मुख्य पात्र होते. चित्रपटातील भविष्यातील डिझाइन, वेग आणि कारभोवती फिरणारे कथानक यामुळे ती कार आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. या चित्रपटाने सिनेमात कार-केंद्रित कथानक किती प्रभावी ठरू शकते हे दाखवून दिले.

चित्रपटांतील अॅक्शन सीक्वेन्स कार

अलीकडेच चर्चेत असलेल्या धुरंधर  चित्रपटाच्या अॅक्शन सीक्वेन्समध्येही आधुनिक एसयूव्ही आणि लक्झरी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे. वेगवान पाठलाग, स्टंट्स आणि धडाकेबाज अॅक्शनमुळे या वाहनांचे दमदार प्रदर्शन पडद्यावर दिसते. अशा दृश्यांमुळे प्रेक्षकांच्या मनात त्या वाहनांची प्रतिमा अधिक प्रभावी बनते.

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श्रीमंतीचे, संपन्नतेचे प्रतिक

तसेच एनिमल  चित्रपटात महागड्या एसयूव्ही आणि लक्झरी कार्सचा वापर मुख्य पात्राच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जोडून दाखवण्यात आला. चित्रपटातील वाहनांनी शक्ती, संपन्नता आणि प्रभाव यांचे प्रतीक म्हणून काम केले. त्यामुळे अनेक तरुण प्रेक्षकांमध्ये अशा गाड्यांबद्दल आकर्षण निर्माण झाले.

हॉलीवूडच्या चित्रपटांतील कारचा आणि नायकांचा रोल

हॉलीवूडमध्ये तर कार आणि चित्रपट यांचे नाते आणखी घट्ट आहे. Fast & Furious मालिकेने जगभरातील स्पोर्ट्स कार संस्कृतीला नवी ओळख दिली. Nissan Skyline, Dodge Charger आणि Toyota Supra सारख्या गाड्यांची लोकप्रियता या मालिकेमुळे प्रचंड वाढली. दुसरीकडे Ford v Ferrari या चित्रपटाने Ford आणि Ferrari या ब्रँड्सच्या ऐतिहासिक स्पर्धेला मोठ्या पडद्यावर आणत दोन्ही कंपन्यांच्या वारशाची प्रभावी मांडणी केली.

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वाहन कंपन्यांचा व्यावसायिक फायदा

वाहन कंपन्यांना अशा चित्रपटांमधून मोठा व्यावसायिक फायदा होतो. याला “प्रॉडक्ट प्लेसमेंट” म्हटले जाते. चित्रपटातील एखाद्या नायकाने विशिष्ट कार वापरल्यास त्या वाहनाबद्दल प्रेक्षकांच्या मनात विश्वास आणि आकर्षण निर्माण होते. पारंपरिक जाहिरातींपेक्षा हा प्रभाव अधिक दीर्घकाळ टिकतो कारण प्रेक्षक त्या कारला एका भावनिक अनुभवाशी जोडतात.

आजच्या डिजिटल युगात चित्रपटातील कार्सचे फोटो, व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया क्लिप्स लाखो वेळा पाहिले जातात. परिणामी वाहन ब्रँडला अतिरिक्त प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे चित्रपट आणि वाहन उद्योग यांच्यातील हे नाते दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत आहे. पडद्यावरील काही मिनिटांची उपस्थिती अनेकदा वाहन कंपनीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिरातीपेक्षा अधिक प्रभावी ठरते.

 

Web Title: Car featuring in movies marketing strategies of automobile companies

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Published On: Jun 09, 2026 | 04:37 PM

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