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MSRTC News: अवैध प्रवासी वाहतुकीला लगाम; २० दिवसांत ₹१.६५ कोटींचा दंड, ८,८३९ वाहनांवर कारवाई

Updated On: Jul 21, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

बसस्थानक परिसरातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रशासनाने मोठी कारवाई करत गेल्या २० दिवसांत ८,८३९ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली. या मोहिमेदरम्यान तब्बल ₹१.६५ कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला असून नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर पुढील काळातही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अवैध प्रवासी वाहतुकीला लगाम; २० दिवसांत ₹१.६५ कोटींचा दंड, ८,८३९ वाहनांवर कारवाई

अवैध प्रवासी वाहतुकीला लगाम; २० दिवसांत ₹१.६५ कोटींचा दंड, ८,८३९ वाहनांवर कारवाई

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विस्तार
  • बसस्थानक परिसरातील अवैध वाहतूकीला चाप
  • २० दिवसांत ८,८३९ वाहनांवर कारवाई
  • तब्बल ₹१.६५ कोटींचा दंड वसूल!”
मुंबई : राज्यातील एसटी बसस्थानक परिसर अवैध वाहतूक मुक्त करण्यासाठी परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, पोलीस विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात आली. १ जुलै ते २० जुलै २०२६ या अवघ्या २० दिवसांच्या कालावधीत या मोहिमेने मोठे यश संपादन केले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

या विशेष मोहिमेदरम्यान राज्यभरात एकूण ८ हजार ८३९ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. विविध यंत्रणांच्या संयुक्त कारवाईतून ₹ १ कोटी ६५ लाख २१ हजार ३१५ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणारी १९५ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

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एसटी बसस्थानके ही दररोज लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहेत. मात्र, बसस्थानक परिसरात होणाऱ्या अवैध वाहतूकीमुळे वाहतूककोंडी, अनिर्बंध वाहतूकीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षितते बरोबरच मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर होती. याच पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संयुक्त कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

या मोहिमेमुळे बसस्थानक परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त निर्माण होण्यास मदत झाली असून प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित आणि सुकर वातावरण उपलब्ध होत आहे. अवैध पार्किंगला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी अशा संयुक्त मोहिमा यापुढेही अधिक प्रभावीपणे आणि सातत्याने राबविण्यात येणार आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

एसटी महामंडळाने सर्व वाहनधारकांना आवाहन केले आहे की, बसस्थानक परिसरातील वाहतुकीची शिस्त आणि प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आपली वाहने केवळ अधिकृत पार्किंगच्या ठिकाणीच उभी करावीत आणि या जनहिताच्या मोहिमेला सहकार्य करावे.
“प्रवाशांची सुरक्षितता आणि बसस्थानक परिसरातील शिस्त हीच आमची प्राथमिकता” या भूमिकेतून अवैध वाहतूकीविरोधातील ही मोहीम अधिक व्यापक स्वरूपात पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.

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Web Title: Illegal transport crackdown near bus stand 8839 vehicles fined rs 1 65 crore in 20 days

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Published On: Jul 21, 2026 | 04:38 PM

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