मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

IIT Alumnus Viral Post:”आयआयटीतील ४ वर्षांचे शिक्षण तुरुंगासारखे..”; पदवीधराच्या व्हायरल पोस्टवर का होतेय सोशल मीडियावर चर्चा?

Updated On: Jul 21, 2026 | 04:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

IIT alumnus viral post 2026: "आयआयटी मधील ४ वर्षांचा अभ्यास तुरुंगासारखा होता", असे म्हणणाऱ्या IIT वाराणसीच्या माजी विद्यार्थी आकाश पांडे यांच्या व्हायरल पोस्टने सोशल मीडियावर नव्या चर्चेला उधाण आणले आहे.

iit alumini

फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

IIT alumnus viral post 2026: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मध्ये प्रवेश मिळवणे हे देशातील लाखो अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. यासाठी विद्यार्थी कित्येक वर्षे रात्रं-दिवस मेहनत करतात. पण, जेव्हा आयआयटीमधून शिक्षण पूर्ण केलेला एखादा विद्यार्थी म्हणतो की, त्याच्यासाठी हा प्रवास कोणत्याही यशापेक्षा एका ओझ्यासारखा होता, तेव्हा काय? नुकतीच IIT वाराणसीच्या एका माजी विद्यार्थ्याची अशीच एक सोशल मीडिया पोस्ट प्रचंड व्हायरल झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासात त्यांचे कधीच मन रमले नाही आणि पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी आपल्या विषयापेक्षा पूर्णपणे वेगळे क्षेत्र निवडून करिअर घडवले. या पोस्टने सोशल मीडियावर एका नव्या चर्चेला उधाण आणले आहे.

IIT मध्ये शिकले, पण इंजिनिअरिंगपेक्षा इतर विषयांतच जास्त रमायचे मन

IIT वाराणसीचे माजी विद्यार्थी आकाश संपूर्णानंद पांडे यांनी सोशल मीडियावर आपल्या कॉलेजच्या दिवसांची आठवण सांगताना म्हटले की, इंजिनिअरिंग हा त्यांचा कधीच आवडीचा विषय नव्हता. त्यांनी सांगितले की, कॉलेजमध्ये ते बहुधा शेवटच्या बाकावर बसायचे आणि त्यांचा बहुतांश वेळ इतिहास, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित पुस्तके वाचण्यात जायचा. इंजिनिअरिंगच्या पुस्तकांपेक्षा त्यांची आवड या विषयांमध्ये अधिक होती.

NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय

आकाश यांच्या मते, त्यांनी इंजिनिअरिंगचे शिक्षण केवळ पदवी मिळावी म्हणूनच पूर्ण केले. आकाश म्हणतात की, ‘IIT मधील ४ वर्षांचा अभ्यास त्यांच्यासाठी तुरुंगासारखा होता’. ते परीक्षेच्या एक-दोन दिवस आधीच पुस्तके उघडायचे आणि केवळ पास होण्यापुरतीच तयारी करायचे. त्यांनी जवळपास ७.५ जीपीए (GPA) राखून ठेवला होता, जेणेकरून ते कॅम्पस प्लेसमेंटसाठी पात्र राहू शकतील. तरीही, त्यांचा खरा कल नेहमीच इतर विषयांकडेच राहिला.

४ वर्षांच्या पदवीला ४० वर्षांचे करिअर बनू दिले नाही

कॉलेजमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली, पण हळूहळू इंजिनिअरिंगपासून पूर्णपणे अंतर निर्माण केले. आता ते आपल्या करिअरमध्ये एका वेगळ्या दिशेने पुढे गेले आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, ४ वर्षांच्या पदवीला आपल्या संपूर्ण आयुष्याचा निर्णय बनू दिले नाही पाहिजे. कोणाची आवड जर दुसऱ्या एखाद्या क्षेत्रात असेल, तर त्याने त्याच दिशेने पुढे गेले पाहिजे, असे त्यांचे मानणे आहे.

Union Bank Recruitment 2026: युनियन बँकेत बंपर भरती! ४७ लाखांपर्यंतचे वार्षिक पॅकेज; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

सोशल मीडियावर लोकांची विभागलेली मते

आकाश यांच्या पोस्टवर लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. अनेक लोकांनी म्हटले की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आवडीचे करिअर निवडण्याचा अधिकार आहे आणि पदवी ही आयुष्यभराचे बंधन नसते. तर दुसऱ्या बाजूला, काही लोकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा लाखो विद्यार्थी आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात, तेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याने त्या संधीला गांभीर्याने न घेणे योग्य म्हणता येणार नाही.

केवळ पदवीच भविष्य ठरवते का?

या घटनेने एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, कॉलेजची पदवीच एखाद्या व्यक्तीचे संपूर्ण करिअर ठरवते का? आजच्या काळात अनेक जण इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा इतर प्रोफेशनल कोर्सेस केल्यानंतर पूर्णपणे वेगळ्या क्षेत्रात यशस्वी करिअर घडवत आहेत. बदलत्या काळात लोक आपल्या आवडीला, कौशल्याला आणि आत्मसमाधानाला तितकेच महत्त्व देऊ लागले आहेत, जितके एखाद्या प्रतिष्ठित पदवीला दिले जाते.

Web Title: Iit alumnus viral post engineering career switch 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 04:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय
1

NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय

APAAR ID प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मुलांच्या डिजिटल डेटा सुरक्षिततेबाबत दिले ‘हे’ निर्देश
2

APAAR ID प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मुलांच्या डिजिटल डेटा सुरक्षिततेबाबत दिले ‘हे’ निर्देश

Government Jobs: बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! IBPS कडून PO आणि SO च्या पदांमध्ये मोठी वाढ
3

Government Jobs: बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! IBPS कडून PO आणि SO च्या पदांमध्ये मोठी वाढ

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?
4

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IIT Alumnus Viral Post:”आयआयटीतील ४ वर्षांचे शिक्षण तुरुंगासारखे..”; पदवीधराच्या व्हायरल पोस्टवर का होतेय सोशल मीडियावर चर्चा?

IIT Alumnus Viral Post:”आयआयटीतील ४ वर्षांचे शिक्षण तुरुंगासारखे..”; पदवीधराच्या व्हायरल पोस्टवर का होतेय सोशल मीडियावर चर्चा?

Jul 21, 2026 | 04:27 PM
तरुणीला एकटी पाहून घरात शिरला नराधाम; इक्यात मुलीची आई आली अन्…, पाहा काय घडलं? VIDEO व्हायरल

तरुणीला एकटी पाहून घरात शिरला नराधाम; इक्यात मुलीची आई आली अन्…, पाहा काय घडलं? VIDEO व्हायरल

Jul 21, 2026 | 04:26 PM
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पोलिसांच्या ताब्यात! पीएम हाऊसबाहेर आंदोलनादरम्यान राडा; जंतर-मंतरवर शरद पवारांची एन्ट्री

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पोलिसांच्या ताब्यात! पीएम हाऊसबाहेर आंदोलनादरम्यान राडा; जंतर-मंतरवर शरद पवारांची एन्ट्री

Jul 21, 2026 | 04:21 PM
संतापजनक! विवाहित महिलेला दोघांनी दुचाकीवर बसवले, नंतर घरात नेऊन दारु पाजली अन्…

संतापजनक! विवाहित महिलेला दोघांनी दुचाकीवर बसवले, नंतर घरात नेऊन दारु पाजली अन्…

Jul 21, 2026 | 04:18 PM
Madhya Pradesh UCC Bill: UCC लागू करणारे मध्य प्रदेश ठरले चौथे राज्य, विधानसभेत विधेयकाला मंजुरी

Madhya Pradesh UCC Bill: UCC लागू करणारे मध्य प्रदेश ठरले चौथे राज्य, विधानसभेत विधेयकाला मंजुरी

Jul 21, 2026 | 04:06 PM
Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शांभवीविरोधात छवी-अनिकेतची युती; मालिकेत रंगणार निर्णायक संघर्ष

Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये मोठा ट्विस्ट! शांभवीविरोधात छवी-अनिकेतची युती; मालिकेत रंगणार निर्णायक संघर्ष

Jul 21, 2026 | 04:05 PM
तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

तणाव वाढला! थेट PM हाऊसबाहेर राहुल आणि प्रियंका गांधींचे धरणे आंदोलन; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

Jul 21, 2026 | 04:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा