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बदलत्या ग्राहकांच्या गरजांना साजेसं सिट्रोएन एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन लॉन्च; किंमत 9.09 लाख रुपयांपासून

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:10 PM IST
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सारांश

भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन सिट्रोएन इंडियाने नवीन एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन बाजारात सादर केले असून, त्याची सुरुवातीची किंमत 9.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

 

भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन सिट्रोएन इंडियाने नवीन एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन बाजारात सादर केले आहे. प्रीमियम इंटिरिअर, आधुनिक फीचर्स आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त सुविधा यांचा समतोल साधणाऱ्या या विशेष एडिशनची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 9.09 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध असलेल्या या मॉडेलद्वारे कमी बजेटमध्ये अधिक आराम आणि प्रगत तंत्रज्ञान देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. या एडिशनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व व्हेरियंटमध्ये स्टँडर्ड स्वरूपात देण्यात आलेले प्रीमियम लेदरेट इंटिरिअर. या सेगमेंटमध्ये प्रथमच अशा प्रकारची सुविधा देण्यात आल्याचा कंपनीचा दावा आहे. याशिवाय अॅडजस्टेबल फ्रंट आणि रिअर हेडरेस्ट्स, आकर्षक इंटिरिअर फिनिश आणि सिल्व्हर हायलाइट्समुळे प्रवास अधिक आरामदायी आणि प्रीमियम वाटावा यासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.

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स्टेलँटिस इंडियाचे ऑटोमोटिव्ह ब्रँड्स प्रमुख आणि संचालक कुमार प्रियेश यांनी सांगितले की, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत अधिक फीचर्स आणि उत्तम कम्फर्ट देणे हे सिट्रोएनच्या उत्पादन तत्त्वज्ञानाचे केंद्रबिंदू आहे. भारतीय ग्राहकांच्या वाढत्या अपेक्षांचा अभ्यास करूनच एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन विकसित करण्यात आले असून, जागतिक स्तरावर कंपनीच्या 108 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ते सादर करण्यात आले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार अतिरिक्त सुविधा निवडण्याची संधी देण्यासाठी कंपनीने तीन वेगवेगळे कम्फर्ट पॅक्सही उपलब्ध करून दिले आहेत. YOU पॅकमध्ये 10-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, रिव्हर्स कॅमेरा, फॉग लॅम्प्स आणि इतर स्टाइलिंग एलिमेंट्सचा समावेश आहे. PLUS पॅकमध्ये वायरलेस चार्जर, रिव्हर्स कॅमेरा आणि अतिरिक्त डिझाइन अपग्रेड्स देण्यात आले आहेत, तर MAX पॅकमध्ये JBL प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम, अँप्लिफायर आणि प्रगत फ्रंट, केबिन व रिअर डॅशकॅमसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या या डॅशकॅममध्ये संभाव्य समोरील धडक, लेन बदल, पादचारी सुरक्षा तसेच सुरक्षित अंतर राखण्यासंदर्भातील अलर्ट्स देण्याची क्षमता असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यामुळे चालकांना अधिक सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण ड्रायव्हिंग अनुभव मिळू शकतो.

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नवीन एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशनची सुरुवातीची किंमत 9.09 लाख रुपये असून, विविध व्हेरियंटनुसार ती 9.99 लाख आणि 11.99 लाख रुपयांपर्यंत जाते. देशभरातील सिट्रोएनच्या शोरूम्स तसेच कंपनीच्या अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर या मॉडेलचे बुकिंग सुरू करण्यात आले आहे. प्रीमियम इंटिरिअर, वैयक्तिक पसंतीनुसार निवडता येणारे कम्फर्ट पॅक्स आणि बजेटमध्ये उपलब्ध आधुनिक फीचर्स यांच्या जोरावर सिट्रोएन एअरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन भारतीय एसयूव्ही ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Citron aircross comfort edition launched to suit evolving customer needs

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:10 PM

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