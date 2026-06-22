Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

पुणे – बेंगलोर महामार्गावर कराड जवळील नव्याने उभारण्यात आलेला साडेतीन किलोमीटर अंतराचा सहापदरी उड्डाणपुल आजपासून सुरू करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, आमदार अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे यांच्या उपस्थितीत पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
पुणे – बेंगलोर महामार्गावर कराड जवळील नव्याने उभारण्यात आलेला साडेतीन किलोमीटर अंतराचा सहापदरी उड्डाणपुल आजपासून सुरू करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, आमदार अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे यांच्या उपस्थितीत पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.