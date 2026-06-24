कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

मिरा रोड : मिरा रोड येथील प्लेझंट पार्क परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली असून कारमधील एअरबॅग अचानक फुटल्याने २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहित सोनी (वय २५), रा. मिरा-भाईंदर, हे आपल्या कारमध्ये असताना एअरबॅग अचानक सक्रिय झाली. या घटनेत त्यांना गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. एअरबॅग नेमकी कोणत्या कारणामुळे फुटली, वाहनात काही तांत्रिक बिघाड होता का, याबाबत पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. या अनपेक्षित घटनेमुळे प्लेझंट पार्क परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मोहित सोनी यांच्या निधनाने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
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या दुर्दैवी घटनेमुळे वाहन क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘एअरबॅग’ यंत्रणेच्या तांत्रिक बाजूवर आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ऑटोमोबाईल सुरक्षेचा कणा असलेल्या एअरबॅगचे फायदे आणि काही तांत्रिक तोटे खालीलप्रमाणे आहेत,
एअरबॅगचे हे फायदे आहेत –
जीव वाचवण्याचे माध्यम: भीषण अपघाताच्या वेळी ‘क्रॅश सेन्सर्स’ अवघ्या काही मिलिसेकंदात एअरबॅग सक्रिय करतात, ज्यामुळे चालकाचे डोके स्टिअरिंग किंवा डॅशबोर्डवर आदळण्यापासून वाचते आणि जीवाचा धोका टळतो.
गंभीर दुखापतींपासून बचाव: एअरबॅगमुळे छाती, मान आणि चेहऱ्याला होणाऱ्या अंतर्गत आणि गंभीर दुखापतींचे प्रमाण जवळपास ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होते.
जागतिक सुरक्षा मानके: आधुनिक ऑटोमोबाईल सुरक्षेत एअरबॅग अनिवार्य केल्यामुळे रस्ते अपघातातील मृत्यूदर कमालीचा घटला आहे.
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एअरबॅगचे तोटे आणि धोके –
अचानक सक्रिय होऊ शकतात: वाहनातील सेन्सर्स किंवा वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट आणि तांत्रिक बिघाड झाल्यास, गाडी उभी असताना किंवा सामान्य वेगात असतानाही एअरबॅग अचानक उघडू शकते, जी या घटनेत जीवघेणी ठरली.
स्फोटकांचा वेग जास्त: एअरबॅग फुगवण्यासाठी ‘सोडियम अझाईड’ हे रसायन वापरून छोटा नियंत्रित स्फोट घडवला जातो. हा वेग ताशी जवळपास ३०० किमीपेक्षा जास्त असल्याने चुकीच्या पोझिशनमध्ये बसलेल्या व्यक्तीला यामुळे गंभीर इजा किंवा गुदमरल्यासारखे होऊ शकते.
सीटबेल्ट न वापरल्यास धोका: जर प्रवाशाने सीटबेल्ट लावला नसेल, तर एअरबॅग उघडताना होणारा आघात थेट शरीरावर होऊन मान तुटण्याचा किंवा मृत्यूचा धोका असतो. या तांत्रिक प्रणालीचा योग्य वापर आणि वेळोवेळी कारच्या सेन्सर्सची तपासणी करणे सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.