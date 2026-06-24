बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Updated On: Jun 24, 2026 | 05:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

मिरा रोड येथील घटनेत कारची एअरबॅग अचानक फुटल्याने २५ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, यामुळे ऑटोमोबाईल सुरक्षेतील या यंत्रणेच्या तांत्रिक मर्यादांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मिरा रोड : मिरा रोड येथील प्लेझंट पार्क परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली असून कारमधील एअरबॅग अचानक फुटल्याने २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहित सोनी (वय २५), रा. मिरा-भाईंदर, हे आपल्या कारमध्ये असताना एअरबॅग अचानक सक्रिय झाली. या घटनेत त्यांना गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. एअरबॅग नेमकी कोणत्या कारणामुळे फुटली, वाहनात काही तांत्रिक बिघाड होता का, याबाबत पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. या अनपेक्षित घटनेमुळे प्लेझंट पार्क परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मोहित सोनी यांच्या निधनाने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

मीरा रोड येथे उभारणार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा भव्य पूर्णाकृती पुतळा! मंत्री संजय शिरसाट यांचे तातडीने काम सुरू करण्याचे निर्देश

या दुर्दैवी घटनेमुळे वाहन क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘एअरबॅग’ यंत्रणेच्या तांत्रिक बाजूवर आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ऑटोमोबाईल सुरक्षेचा कणा असलेल्या एअरबॅगचे फायदे आणि काही तांत्रिक तोटे खालीलप्रमाणे आहेत,

एअरबॅगचे हे फायदे आहेत –

जीव वाचवण्याचे माध्यम: भीषण अपघाताच्या वेळी ‘क्रॅश सेन्सर्स’ अवघ्या काही मिलिसेकंदात एअरबॅग सक्रिय करतात, ज्यामुळे चालकाचे डोके स्टिअरिंग किंवा डॅशबोर्डवर आदळण्यापासून वाचते आणि जीवाचा धोका टळतो.

गंभीर दुखापतींपासून बचाव: एअरबॅगमुळे छाती, मान आणि चेहऱ्याला होणाऱ्या अंतर्गत आणि गंभीर दुखापतींचे प्रमाण जवळपास ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होते.

जागतिक सुरक्षा मानके: आधुनिक ऑटोमोबाईल सुरक्षेत एअरबॅग अनिवार्य केल्यामुळे रस्ते अपघातातील मृत्यूदर कमालीचा घटला आहे.

हे आहेत मुंबईतील टॉप ५ सेकेंड हॅंड बाईक मार्केट्स; आत्ताच जाणून घ्या

एअरबॅगचे तोटे आणि धोके –

अचानक सक्रिय होऊ शकतात: वाहनातील सेन्सर्स किंवा वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट आणि तांत्रिक बिघाड झाल्यास, गाडी उभी असताना किंवा सामान्य वेगात असतानाही एअरबॅग अचानक उघडू शकते, जी या घटनेत जीवघेणी ठरली.

स्फोटकांचा वेग जास्त: एअरबॅग फुगवण्यासाठी ‘सोडियम अझाईड’ हे रसायन वापरून छोटा नियंत्रित स्फोट घडवला जातो. हा वेग ताशी जवळपास ३०० किमीपेक्षा जास्त असल्याने चुकीच्या पोझिशनमध्ये बसलेल्या व्यक्तीला यामुळे गंभीर इजा किंवा गुदमरल्यासारखे होऊ शकते.

सीटबेल्ट न वापरल्यास धोका: जर प्रवाशाने सीटबेल्ट लावला नसेल, तर एअरबॅग उघडताना होणारा आघात थेट शरीरावर होऊन मान तुटण्याचा किंवा मृत्यूचा धोका असतो. या तांत्रिक प्रणालीचा योग्य वापर आणि वेळोवेळी कारच्या सेन्सर्सची तपासणी करणे सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

 

Web Title: Car airbag accident mira road mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 05:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?
1

बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?

कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!
2

कियाचा मोठा धमाका! कियाच्या ३ नवीन एसयूव्ही लवकरच येणार मार्केटमध्ये!

२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या
3

२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या

निसान टेक्टॉनचा पहिला लूक समोर; ‘बेबी पेट्रोल’ म्हणून मारणार एन्ट्री
4

निसान टेक्टॉनचा पहिला लूक समोर; ‘बेबी पेट्रोल’ म्हणून मारणार एन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

कारमधील एअरबॅग ठरली जीवघेणी; मिरा रोडच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Jun 24, 2026 | 05:51 PM
India LPG Import : भारतावरील ऊर्जा संकट टळणार? अमेरिकेकडून जूनमध्ये विक्रमी १० लाख टन LPG आयात

India LPG Import : भारतावरील ऊर्जा संकट टळणार? अमेरिकेकडून जूनमध्ये विक्रमी १० लाख टन LPG आयात

Jun 24, 2026 | 05:40 PM
सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

सगळ्यांसाठी नियम सारखाच…’या’ अंतर्गत नियमामुळे Noel Tata नोव्हेंबरमध्ये सोडणार पद, काय आहे Tata Sons ची Policy?

Jun 24, 2026 | 05:35 PM
Wai News: पाचगणीत महाकाय वृक्ष उन्मळून मुख्य रस्त्यावर कोसळले; दोन वाहनांसह चहाची टपरी चक्काचूर, सुदैवाने जीवितहानी टळली!

Wai News: पाचगणीत महाकाय वृक्ष उन्मळून मुख्य रस्त्यावर कोसळले; दोन वाहनांसह चहाची टपरी चक्काचूर, सुदैवाने जीवितहानी टळली!

Jun 24, 2026 | 05:34 PM
Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! वर्षाअखेरीस प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य

Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! वर्षाअखेरीस प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य

Jun 24, 2026 | 05:30 PM
CA Inter Topper Marksheet: सीए इंटरमीडिएट टॉपर शार्दुल विचारेची मार्कशीट पाहिलीत का? नसेल तर लगेच पहा..

CA Inter Topper Marksheet: सीए इंटरमीडिएट टॉपर शार्दुल विचारेची मार्कशीट पाहिलीत का? नसेल तर लगेच पहा..

Jun 24, 2026 | 05:27 PM
मृत्यूशी खेळ! थेट ११ हजार व्होल्टेजच्या खांबावर जाऊन आरामात बसला पठ्ठ्या; कारण जाणून व्हाल हैराण, VIDEO VIRAL

मृत्यूशी खेळ! थेट ११ हजार व्होल्टेजच्या खांबावर जाऊन आरामात बसला पठ्ठ्या; कारण जाणून व्हाल हैराण, VIDEO VIRAL

Jun 24, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा