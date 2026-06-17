बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Citron India Unveils The New C3x Electric Car Purchase Becomes More Affordable With The Baas Option

सिट्रोएन इंडियाने सादर केली नवी ë-C3X; BaaS पर्यायामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी झाली अधिक परवडणारी

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

सिट्रोएन इंडियाने BaaS (बॅटरी-अॅज-अ-सर्व्हिस) पर्यायासह अपडेटेड ë-C3X इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजारात सादर केली आहे. या पर्यायामुळे बॅटरीचा खर्च वेगळा भरता येत असल्याने सुरुवातीची गुंतवणूक कमी होऊन EV मालकी अधिक परवडणारी बनते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सिट्रोएन इंडियाने भारतीय बाजारपेठेत अपडेटेड ë-C3X इलेक्ट्रिक कार सादर केली असून, बॅटरी-अॅज-अ-सर्व्हिस (BaaS) पर्यायामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मालकी अधिक सुलभ आणि परवडणारी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या नव्या मॉडेलमुळे ग्राहकांना बॅटरीचा खर्च वेगळा भरता येणार असल्याने सुरुवातीची गुंतवणूक कमी होणार आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, BaaS पर्यायासह ë-C3X ची प्रारंभिक किंमत 6.89 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर नियमित एक्स-शोरूम किंमत 10.25 लाख रुपयांपासून आहे. बॅटरीसाठी प्रति किलोमीटर 2.26 रुपयांपासून EMI पर्याय उपलब्ध असून, देखभाल खर्चही केवळ 19 पैसे प्रति किलोमीटर इतका असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

E20-Petrol : पेट्रोल टाकीला मुंग्या लागल्याचा ‘तो’ VIRAL VIDEO खरा की खोटा? जाणून घ्या ई20 इथेनॉल पेट्रोलचे संपूर्ण वैज्ञानिक सत्य

स्टेलांटिस इंडियाचे ऑटोमोटिव्ह ब्रँड्सचे संचालक कुमार प्रियांश यांनी सांगितले की, ë-C3X ही केवळ नवीन इलेक्ट्रिक कार नसून भारतात EV मालकी अधिक सोपी आणि सुलभ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. आरामदायी प्रवास, आकर्षक डिझाइन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम या वाहनात करण्यात आला आहे. नव्या ë-C3X मध्ये सिट्रोएनची प्रसिद्ध अॅडव्हान्स्ड कम्फर्ट सस्पेन्शन प्रणाली आणि आरामदायी सीट्स देण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे ‘फ्लाइंग कार्पेट राईड’सारखा अनुभव मिळतो. इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनमुळे कमी आवाज आणि कंपनरहित ड्रायव्हिंगचा लाभही प्रवाशांना मिळतो.

डिझाइनच्या बाबतीत या कारमध्ये LED हेडलॅम्प्स, LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), R15 डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक अॅडजस्ट आणि ऑटो-फोल्ड ORVMs, फ्रंट व रिअर स्किड प्लेट्स तसेच नवीन X-बॅजिंग देण्यात आले आहे. यामुळे कारला अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक लूक मिळतो. केबिनमध्ये 10.25 इंचांची इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, 7 इंच TFT डिजिटल क्लस्टर, ड्युअल-टोन लेदरेट सीट्स, इलेक्ट्रिक ब्लू इंटेरिअर थीम आणि LED इंटेरिअर लॅम्प्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रोक्रोमिक इनसाइड रिअर व्ह्यू मिरर आणि 40 हून अधिक रिमोट अॅक्सेस फीचर्ससह कनेक्टेड कार 2.0 तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर

सुरक्षेच्या दृष्टीने ë-C3X मध्ये सहा एअरबॅग्स, ABS सह EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, स्पीड-सेंसिटिव्ह ऑटो डोअर लॉक आणि विविध अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग अलर्ट फीचर्स देण्यात आले आहेत. तसेच फ्लोअर-माउंटेड बॅटरी आणि उच्च-शक्तीच्या स्टील स्ट्रक्चरमुळे वाहनाची स्थिरता आणि सुरक्षितता वाढवण्यात आली आहे. कारमध्ये 2450 मिमी व्हीलबेस, प्रशस्त केबिन आणि 315 लिटरची बूट स्पेस देण्यात आली असून, दैनंदिन वापरापासून ते लांबच्या प्रवासापर्यंत विविध गरजा लक्षात घेऊन तिची रचना करण्यात आली आहे. भारतीय हवामानाचा विचार करून तयार केलेली क्लायमेट कंट्रोल प्रणाली उष्ण वातावरणातही प्रभावी थंडावा देण्यास सक्षम असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.

सिट्रोएन ë-C3X सह इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वाढवण्यासाठी कंपनीने किफायतशीर मालकी, आधुनिक तंत्रज्ञान, आरामदायी प्रवास आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या गाडीची बुकिंग देशभरातील सिट्रोएन डीलरशिप्स तसेच कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर सुरू झाली असून, भारतीय ग्राहकांसाठी ही एक आकर्षक इलेक्ट्रिक पर्याय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Citron india unveils the new c3x electric car purchase becomes more affordable with the baas option

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Self Driving Cars : बदलणार गाड्यांचा चेहरामोहरा! केंद्र सरकारचा परवान्याबाबत मोठा निर्णय; ADAS, स्वयंचलित तंत्रज्ञान होणार स्वस्त
1

Self Driving Cars : बदलणार गाड्यांचा चेहरामोहरा! केंद्र सरकारचा परवान्याबाबत मोठा निर्णय; ADAS, स्वयंचलित तंत्रज्ञान होणार स्वस्त

Car Discount : कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट
2

Car Discount : कार खरेदीची सुवर्णसंधी! सिट्रोएन कारवर बंपर ऑफर, 1.4 लाखांपर्यंत डिस्काउंट, जाणून घ्या कोणत्या मॉडेलवर किती सूट

तुम्हाला कार डिझायनर बनायचं आहे का? हे शिक्षण आणि कौशल्ये तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे! जाणून घ्या
3

तुम्हाला कार डिझायनर बनायचं आहे का? हे शिक्षण आणि कौशल्ये तुमच्याकडे असणे गरजेचे आहे! जाणून घ्या

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!
4

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सिट्रोएन इंडियाने सादर केली नवी ë-C3X; BaaS पर्यायामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी झाली अधिक परवडणारी

सिट्रोएन इंडियाने सादर केली नवी ë-C3X; BaaS पर्यायामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी झाली अधिक परवडणारी

Jun 17, 2026 | 07:45 PM
Weight Loss Tips फिटनेसचा नवा ट्रेंड; ब्लॅक कॉफी अन् तूप, वजन कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर?

Weight Loss Tips फिटनेसचा नवा ट्रेंड; ब्लॅक कॉफी अन् तूप, वजन कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर?

Jun 17, 2026 | 07:40 PM
Uddhav Thackeray MLA: ६ खासदार गेले, आता १६ आमदारांची बारी? एकनाथ शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे ठाकरे गटात पुन्हा ‘धकधक’

Uddhav Thackeray MLA: ६ खासदार गेले, आता १६ आमदारांची बारी? एकनाथ शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे ठाकरे गटात पुन्हा ‘धकधक’

Jun 17, 2026 | 07:29 PM
Pink Tax : पाकिस्तानने ओळखली महिलांची गरज! ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, निर्णयाचं होतंय सर्वत्र कौतुक

Pink Tax : पाकिस्तानने ओळखली महिलांची गरज! ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, निर्णयाचं होतंय सर्वत्र कौतुक

Jun 17, 2026 | 07:24 PM
नवीन ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषद कार्यकाळाची सुरुवात; HRAWI सोबत धोरणात्मक भागीदारी आणि विकासाचा अजेंडा

नवीन ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषद कार्यकाळाची सुरुवात; HRAWI सोबत धोरणात्मक भागीदारी आणि विकासाचा अजेंडा

Jun 17, 2026 | 07:23 PM
Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral

Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral

Jun 17, 2026 | 07:20 PM
Chetan Bhagat : पोरं मोठी झाली! जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनंतर चेतन भगत भावूक; सोशल मीडियावरील पोस्टची जोरदार चर्चा

Chetan Bhagat : पोरं मोठी झाली! जुळ्या मुलांच्या पदवीप्राप्तीनंतर चेतन भगत भावूक; सोशल मीडियावरील पोस्टची जोरदार चर्चा

Jun 17, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा