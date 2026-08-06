‘सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे…’; राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या सूचना

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचा विचार
आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत निधीची मागणी करण्याच्या सूचना
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे वीज वहन तारा व विद्युत खांबांचे वारंवार होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तातडीने तयार करावा असे सांगून या कामासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत निधीची मागणी करण्याच्या सूचना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसीच्या कार्यालयात सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्याच्या समस्यांबाबत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. बैठकीस आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
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यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, ज्या भागात वीजेवरील भार (लोड) अधिक आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविण्यात यावी. तसेच वाढत्या मागणीचा विचार करून अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून नागरिकांना अखंडित व दर्जेदार वीजसेवा देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्यावर भर द्यावा, असेही म्हणाल्या.
प्रत्येक समस्येचा स्वतंत्र अभ्यास करून प्राधान्यक्रमानुसार कामे पूर्ण करावीत. आवश्यक त्या ठिकाणी तांत्रिक उपाययोजना, दुरुस्ती, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण तसेच दीर्घकालीन नियोजन करण्यात यावे, असे सांगत ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी ट्रान्सफॉर्मर आणि आवश्यक साहित्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, मागणी प्राप्त होताच तो तातडीने उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे स्पष्ट केले.
सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात उद्भवणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्या तातडीने सोडवून नागरिकांना अखंडित व विश्वासार्ह वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना त्वरित राबविण्याचे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक
सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे (भा.प्र.से) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राथमिक नियोजन बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पर्यटन क्षमता अधिक व्यापक पातळीवर विकसित करण्यासाठी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.