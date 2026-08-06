गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Prepare Dpr For Underground Power Lines To Prevent Damage Sawantwadi And Dodamarg Electricity Transmission Lines

‘सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे…’; राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या सूचना

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसीच्या कार्यालयात सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्याच्या समस्यांबाबत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.

meghana sakore bordikar

(फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचा विचार
आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत निधीची मागणी करण्याच्या सूचना
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे वीज वहन तारा व विद्युत खांबांचे वारंवार होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तातडीने तयार करावा असे सांगून या कामासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत निधीची मागणी करण्याच्या सूचना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसीच्या कार्यालयात सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्याच्या समस्यांबाबत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. बैठकीस आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Sindhudurg News: कुडाळचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक मगदूम यांना ५० हजारांचा दंड; बाबल पावस्कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात जाणार

यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, ज्या भागात वीजेवरील भार (लोड) अधिक आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविण्यात यावी. तसेच वाढत्या मागणीचा विचार करून अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून नागरिकांना अखंडित व दर्जेदार वीजसेवा देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्यावर भर द्यावा, असेही म्हणाल्या.

प्रत्येक समस्येचा स्वतंत्र अभ्यास करून प्राधान्यक्रमानुसार कामे पूर्ण करावीत. आवश्यक त्या ठिकाणी तांत्रिक उपाययोजना, दुरुस्ती, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण तसेच दीर्घकालीन नियोजन करण्यात यावे, असे सांगत ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी ट्रान्सफॉर्मर आणि आवश्यक साहित्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, मागणी प्राप्त होताच तो तातडीने उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे स्पष्ट केले.

सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात उद्भवणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्या तातडीने सोडवून नागरिकांना अखंडित व विश्वासार्ह वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना त्वरित राबविण्याचे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे (भा.प्र.से) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राथमिक नियोजन बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पर्यटन क्षमता अधिक व्यापक पातळीवर विकसित करण्यासाठी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

Web Title: Prepare dpr for underground power lines to prevent damage sawantwadi and dodamarg electricity transmission lines

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे…’; राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या सूचना

‘सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे…’; राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या सूचना

Aug 06, 2026 | 02:35 AM
Health: ट्रेडमिल की इलेप्टिकल? Weight Loss करण्यासाठीं कोणता कार्डीओ ठरेल सर्वात बेस्ट? जाणून घ्या

Health: ट्रेडमिल की इलेप्टिकल? Weight Loss करण्यासाठीं कोणता कार्डीओ ठरेल सर्वात बेस्ट? जाणून घ्या

Aug 05, 2026 | 10:53 PM
आपण आपल्या आयुष्यात सरासरी किती किलोमीटर चालतो? जाणून घ्या हे रंजक तथ्य!

आपण आपल्या आयुष्यात सरासरी किती किलोमीटर चालतो? जाणून घ्या हे रंजक तथ्य!

Aug 05, 2026 | 10:24 PM
‘भूसंपादन गतिमान करा, उद्योगांना वेळेत जमिनी द्या!’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ‘वर्षा’ निवासस्थानावरील आढावा बैठकीत निर्देश

‘भूसंपादन गतिमान करा, उद्योगांना वेळेत जमिनी द्या!’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ‘वर्षा’ निवासस्थानावरील आढावा बैठकीत निर्देश

Aug 05, 2026 | 09:46 PM
Team India मध्ये उडाली खळबळ! सुनील गावस्करांचा World Cup चा हा कसला संघ? ‘या’ खेळाडूला ठेवले बाहेर

Team India मध्ये उडाली खळबळ! सुनील गावस्करांचा World Cup चा हा कसला संघ? ‘या’ खेळाडूला ठेवले बाहेर

Aug 05, 2026 | 09:25 PM
सोलापूर महापालिकेत नालेसफाई घोटाळ्यावरून रणकंदन! भाजप नगरसेवक अनंत जाधव आक्रमक; नगरअभियंत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

सोलापूर महापालिकेत नालेसफाई घोटाळ्यावरून रणकंदन! भाजप नगरसेवक अनंत जाधव आक्रमक; नगरअभियंत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Aug 05, 2026 | 09:23 PM
Solapur Manpa Scam: निवडणूक खर्चातील फुगवलेल्या बिलांची चौकशी रखडली! कागदपत्रांअभावी सुनावणी तहकूब, उपमहापौरांची कारवाईची मागणी

Solapur Manpa Scam: निवडणूक खर्चातील फुगवलेल्या बिलांची चौकशी रखडली! कागदपत्रांअभावी सुनावणी तहकूब, उपमहापौरांची कारवाईची मागणी

Aug 05, 2026 | 09:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा