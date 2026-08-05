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Health: ट्रेडमिल की इलेप्टिकल? Weight Loss करण्यासाठीं कोणता कार्डीओ ठरेल सर्वात बेस्ट? जाणून घ्या

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:53 PM IST
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सारांश

वजन कमी करण्यासाठी ट्रेडमिल आणि इलेप्टिकल दोन्ही उत्तम कार्डिओ मशीन आहेत. ट्रेडमिलवर १ तासात सुमारे ६००-८०० कॅलरीज बर्न होतात आणि हृदयाची गती वेगाने वाढते, तर इलेप्टिकलवर ५००-७०० कॅलरीज बर्न होऊन सांध्यांवर अजिबात ताण पडत नाही. तुमच्या गरजेनुसार योग्य मशीन निवडून तुम्ही वेगाने फॅट लॉस करू शकता.

Health: ट्रेडमिल की इलेप्टिकल? Weight Loss करण्यासाठीं कोणता कार्डीओ ठरेल सर्वात बेस्ट? जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • ट्रेडमिलवर रनिंग करताना तासाला ६००-८०० कॅलरीज बर्न होतात, तर इलेप्टिकलवर ५००-७०० कॅलरीज बर्न होतात.
  • तीव्र धावण्यामुळे ट्रेडमिलवर हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात, तर इलेप्टिकलवर हृदयाची गती स्थिर आणि नियंत्रित राहते.
  • इलेप्टिकल सांध्यांसाठी पूर्णपणे लो-इम्पॅक्ट आणि सुरक्षित आहे, तर ट्रेडमिल धावताना गुडघ्यांवर जास्त दाब टाकते.

आजकाल सर्वजन चांगल्या आरोग्यासाठी म्हणा किनव आकर्षक शरीरयष्टी साठी म्हणा व्यायाम किंवा जिम करत आहे. यामध्ये वजन कमी करण्यासाठी जिम किंवा होम वर्कआउटमध्ये ‘कार्डिओ’ महत्त्वाचा मानला जातो. यासाठी ट्रेडमिल आणि इलेप्टिकल क्रॉस ट्रेनर हे दोन तंत्रज्ञानाने युक्त  लोकप्रिय पर्याय उपलब्ध असतात. पण वजन वेगाने कमी करण्यासाठी या दोघांपैकी काय निवडायचे? जाणून घ्या दोन्ही व्यायामांची सविस्तर तुलना.

कॅलरी लॉस आणि वेळेचे प्रमाण

वजन कमी करण्यासाठी कॅलरी बर्न करणे मुख्य उद्दिष्ट असते.

  • ट्रेडमिल: १ तासाच्या तीव्र रनिंग किंवा इनक्लाइन वॉकिंगमुळे सुमारे ६०० ते ८०० कॅलरीज बर्न होतात.
  • इलेप्टिकल: १ तासाच्या मध्यम ते तीव्र वर्कआउटमध्ये सुमारे ५०० ते ७०० कॅलरीज बर्न होतात.
ट्रेडमिलवर कमी वेळेत जास्त कॅलरी बर्न होतात, तर इलेप्टिकलवर समान कॅलरी कमी करण्यासाठी थोडा जास्त वेळ द्यावा लागतो. मात्र जर तुम्ही ट्रेडमिलवर नॉर्मल किंवा थोड्या गतीने चालत असाल तर इलेप्टिकलवर तुलनेने जास्त कॅलरी बर्न होतात.

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हृदयाची गती

कार्डिओचा मुख्य उद्देश हृदयाचे ठोके वाढवून फॅट बर्निंग झोनमध्ये जाणे हा असतो.

  • ट्रेडमिल: पळताना किंवा चढावर चालताना हृदयाचे ठोके खूप वेगाने वाढतात. यामुळे हाय-इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग साठी ट्रेडमिल अधिक प्रभावी ठरते.
  • इलेप्टिकल: यावर हृदयाची गती नियंत्रित आणि स्थिर राहते, ज्यामुळे दीर्घकाळ थकवा न येता वर्कआउट करणे शक्य होते.
स्नायूंची हालचाल
  • ट्रेडमिल: यावर प्रामुख्याने शरीराच्या खालच्या भागावर लोअर बॉडीवर भर दिला जातो. यात मांड्या, पायाचे स्नायू, आणि हिप्सच्या स्नायूंचा मोठा सहभाग असतो.
  • इलेप्टिकल: यावर हँडल्सचा वापर केल्यामुळे अप्पर बॉडी आणि लोअर बॉडी दोन्हीची एकाच वेळी हालचाल होते. यात पाठीचे स्नायू, बायसेप्स, ट्रायसेप्स आणि कोअर देखील चांगले होतात.
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सांध्यांवरील परिणाम

  • ट्रेडमिल: ट्रेडमिलवर धावताना पायांचे तळवे जमिनीवर आपटल्यामुळे गुडघे, टाच आणि कंबरेवर हाय-इम्पॅक्ट दाब पडतो. ज्यांना सांधेदुखी किंवा दुखापत आहे, त्यांच्यासाठी हा त्रासदायक ठरू शकतो.
  • इलेप्टिकल: ही एक लो-इम्पॅक्ट मशीन आहे. यात पाय पॅडलवरून वर उचलले जात नाहीत, त्यामुळे गुडघे आणि सांध्यांवर अजिबात ताण येत नाही.
शरीरासाठी इतर फायदे
  • ट्रेडमिलचे फायदे: हाडे मजबूत होतात, stamina वाढतो आणि दैनंदिन जीवनातील नैसर्गिक धावण्याचा सराव होतो.
  • इलेप्टिकलचे फायदे: संपूर्ण शरीराचे टोनिंग होते, सांधेदुखीचा त्रास असलेल्यांसाठी आणि नवशिक्यांसाठी हे अत्यंत सुरक्षित आहे.
कोणता पर्याय बेस्ट आहे?

जर तुम्हाला वेगाने कॅलरीज बर्न करायच्या असतील, सांध्यांचा काही त्रास नसेल आणि स्टॅमिना वाढवायचा असेल, तर ट्रेडमिल सर्वोत्तम आहे. परंतु, जर तुम्हाला गुडघेदुखीचा त्रास असेल, वजन जास्त असेल किंवा संपूर्ण शरीराचा सुरक्षित वर्कआउट हवा असेल, तर इलेप्टिकल हा सर्वोत्तम आणि सुरक्षित पर्याय ठरेल!

Web Title: Treadmill vs elliptical best cardio workout for weight loss

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:53 PM

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