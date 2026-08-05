Health: ट्रेडमिल की इलेप्टिकल? Weight Loss करण्यासाठीं कोणता कार्डीओ ठरेल सर्वात बेस्ट? जाणून घ्या

आजकाल सर्वजन चांगल्या आरोग्यासाठी म्हणा किनव आकर्षक शरीरयष्टी साठी म्हणा व्यायाम किंवा जिम करत आहे. यामध्ये वजन कमी करण्यासाठी जिम किंवा होम वर्कआउटमध्ये ‘कार्डिओ’ महत्त्वाचा मानला जातो. यासाठी ट्रेडमिल आणि इलेप्टिकल क्रॉस ट्रेनर हे दोन तंत्रज्ञानाने युक्त लोकप्रिय पर्याय उपलब्ध असतात. पण वजन वेगाने कमी करण्यासाठी या दोघांपैकी काय निवडायचे? जाणून घ्या दोन्ही व्यायामांची सविस्तर तुलना.
कॅलरी लॉस आणि वेळेचे प्रमाण
वजन कमी करण्यासाठी कॅलरी बर्न करणे मुख्य उद्दिष्ट असते.
आपण आपल्या आयुष्यात सरासरी किती किलोमीटर चालतो? जाणून घ्या हे रंजक तथ्य!
हृदयाची गती
कार्डिओचा मुख्य उद्देश हृदयाचे ठोके वाढवून फॅट बर्निंग झोनमध्ये जाणे हा असतो.
सांध्यांवरील परिणाम
जर तुम्हाला वेगाने कॅलरीज बर्न करायच्या असतील, सांध्यांचा काही त्रास नसेल आणि स्टॅमिना वाढवायचा असेल, तर ट्रेडमिल सर्वोत्तम आहे. परंतु, जर तुम्हाला गुडघेदुखीचा त्रास असेल, वजन जास्त असेल किंवा संपूर्ण शरीराचा सुरक्षित वर्कआउट हवा असेल, तर इलेप्टिकल हा सर्वोत्तम आणि सुरक्षित पर्याय ठरेल!