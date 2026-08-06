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पार्टी स्नॅकसाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Garlic Cheese Bread, कमी साहित्यात जबरदस्त पदार्थ

Updated On: Aug 06, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये गार्लिक चीज ब्रेड बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला ब्रेड चवीला अतिशय सुंदर लागेल आणि कमीत कमी साहित्यात बनवलेले पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात.

पार्टी स्नॅकसाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Garlic Cheese Bread

पार्टी स्नॅकसाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Garlic Cheese Bread

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर मुलांना काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही गार्लिक चीज ब्रेड बनवून खाऊ शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. भरपूर चीज आणि लसूण घालून बनवलेला पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खूप जास्त आवडीने खातील. गार्लिक चीज ब्रेड कायमच कॅफेमधून किंवा पिझ्झा हब मधून ऑर्डर केला जातो. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खावेत. लसूण खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. लसूणमध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीर स्वच्छ करण्यास मदत करतात. याशिवाय लहान मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा संध्याकाळच्या स्नॅकसाठी तुम्ही गार्लिक चीज ब्रेड बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • तेल
  • लसूण
  • बटर
  • हिरव्या मिरच्या
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरेगॅनो
  • कोथिंबीर
  • पाव
  • चीज
  • पाणी
  • चिली ऑइल
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कृती:

  • गार्लिक चीज ब्रेड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लसूणच्या साली काढून बारीक चिरून घ्या. यामुळे पदार्थाची चव वाढेल.
  • कढईमध्ये बटर गरम करून त्यात बारीक चिरून घेतलेला लसूण सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
  • तयार केलेले मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, चीज, चिली फ्लेक्स आणि ओरिगॅनो घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये पुन्हा एकदा बटर टाकून त्यात पाव गरम करून त्यावर तयार केलेले मिश्रण लावून घ्या आणि पुन्हा एकदा किसून घेतलेले चीज घाला.
  • तयार केलेल्या गार्लिक ब्रेडवर झाकण ठेवून मंद आचेवर ३ ते ४ मिनिटं तसेच ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चविष्ट गार्लिक चीज ब्रेड. हा पदार्थ घरातील सगळेच आवडीने खातील.

Web Title: How to make garlic cheese bread at home simple food recipe garlic benefits

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Published On: Aug 06, 2026 | 08:00 AM

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