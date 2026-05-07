ऑफ-रोडिंगचा बादशाह आता सैनिकी अवतारात; सुरक्षा दलांसाठी तयार झाली महिंद्रा थारची खास आवृत्ती, फीचर्सने वेधलं लक्ष

सुरक्षा दलांसाठी केले डिझाईन
हे वाहन हवाई मागनि सामग्री टाकण्यापासून ते जमिनीवरील साहाय्यापर्यंत, विशिष्ट मोहिमांच्या सुरक्षेसाठी तयार केले आहे. यात गन माउंट, पूर्णपणे संरक्षित अंडस्बॉडी, दुहेरी टायर वाहून नेण्याची क्षमता, जेरीकॅन होल्डर, विडशील्ड प्रोटेक्टर आणि फ्रंट विच यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे है कोणत्याही वाहन खडतर परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी आणि सर्वांगीण कामगिरीसाठी प्रभावी ठरते, है विशेषतः सुरक्षा दलांसाठी तयार केले आहे.
वैशिष्ट्य काय आहे?
महिंद्रा एटीव्ही ही धार रॉक्सच्या डिझेल आवृत्तीवर आधारित आहे. यात तेच २.२-लिटर इंजिन आहे, जे १७२ एचपी आणि ४०० एनएम टॉर्क निर्माण करते. यातील बदलांमध्ये, धातूचे छत आणि केबिनच्या जागी एक मजबूत रोल केज बसवण्यात आला आहे. यात जड सामान वाहून नेण्यासाठी टो शॅकल्ससह दोन्ही बाजूंना धातूचे बंपर्स आहेत. मागील बंपरमध्ये दोन टायर वाहून नेण्यासाठी टँडम टायर कॅरियर आणि एक जेरी-कॅन होल्डर देखील आहे.
पॅड ४४४ चा दावा आहे की हे वाहन पूर्णपणे एअरड्रॉपसाठी तयार आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. या महिंद्रा एटीव्हीमध्ये गन माउंट, संपूर्ण अंडरवॉडो आर्मर आणि दोन्ही बाजूंना ब्लॅकआउट लाइट्स आहेत. याव्यतिरिक्त, यात स्टील व्हील्स आणि आरटी-ग्रेड टायर्स आहेत, ज्यामुळे याला अधिक आक्रमक लुक मिळतो आणि त्याच्या क्षमता वाढतात. तथापि, लिफ्ट किट बसवल्यास या धार रॉक्स-आधारित एटीव्हीच्या ऑफ-रोडिंग क्षमता आणखी वाढू शकतात.
