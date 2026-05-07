Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Mahindra Thar Roxx Based Tactical Atv Unveiled For Defense And Off Road Operations

ऑफ-रोडिंगचा बादशाह आता सैनिकी अवतारात; सुरक्षा दलांसाठी तयार झाली महिंद्रा थारची खास आवृत्ती, फीचर्सने वेधलं लक्ष

महिंद्रा थारची लोकप्रियता आता नव्या स्तरावर पोहोचली आहे. कंपनीने थार रॉक्सवर आधारित एक खास टॅक्टिकल एटीव्ही सादर केली असून तिची चर्चा जोरात सुरू आहे. हे वाहन विशेषतः सुरक्षा दलांच्या मोहिमांसाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 12:00 PM
ऑफ-रोडिंगचा बादशाह आता सैनिकी अवतारात; सुरक्षा दलांसाठी तयार झाली महिंद्रा थारची खास आवृत्ती, फीचर्सने वेधलं लक्ष

; सुरक्षा दलांसाठी तयार झाली महिंद्रा थारची खास आवृत्ती

Follow Us:
Follow Us:
  • थार रॉक्सवर आधारित एटीव्हीमध्ये 2.2-लिटर दमदार डिझेल इंजिन
  • गन माउंट, आर्मर प्रोटेक्शन आणि एअरड्रॉपसारखी खास फीचर्स
  • खडतर परिस्थितीत कामगिरीसाठी सुरक्षा दलांना लक्षात ठेवून डिझाइन
महिंद्रा थार हे भारतात एक खूप लोकप्रिय नाव आहे. ऑफ-रोड शौकिनांना तसेच रस्त्यावर शक्तिशाली वाहने चालवणाऱ्यांना ही गाडी खूप आवडते. थार प्रेमीना भारतीय सैन्यात थारची एक टॅक्टिकल आवृत्ती पाहायला नेहमीच आवडली आहे. आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर महिंद्रा एटीव्हीचे फोटो शेअर केले आहेत. बंगळूरुस्थित ‘पेंड ४४४’ या फर्मच्या मदतीने तयार केलेली ही महिंद्रा एटीव्ही ‘थार रॉक्स’ची खरी ताकद दाखवते.

Jetour T2 vs Fortuner: Powerful आणि तितकीच सुरक्षितही… Crash Test मध्ये ‘या’ कारने मारली बाजी?

सुरक्षा दलांसाठी केले डिझाईन

हे वाहन हवाई मागनि सामग्री टाकण्यापासून ते जमिनीवरील साहाय्यापर्यंत, विशिष्ट मोहिमांच्या सुरक्षेसाठी तयार केले आहे. यात गन माउंट, पूर्णपणे संरक्षित अंडस्बॉडी, दुहेरी टायर वाहून नेण्याची क्षमता, जेरीकॅन होल्डर, विडशील्ड प्रोटेक्टर आणि फ्रंट विच यांसारखी वैशिष्ट्‌ये आहेत. या सर्व वैशिष्ट्‌यांमुळे है कोणत्याही वाहन खडतर परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी आणि सर्वांगीण कामगिरीसाठी प्रभावी ठरते, है विशेषतः सुरक्षा दलांसाठी तयार केले आहे.

वैशिष्ट्य काय आहे?

महिंद्रा एटीव्ही ही धार रॉक्सच्या डिझेल आवृत्तीवर आधारित आहे. यात तेच २.२-लिटर इंजिन आहे, जे १७२ एचपी आणि ४०० एनएम टॉर्क निर्माण करते. यातील बदलांमध्ये, धातूचे छत आणि केबिनच्या जागी एक मजबूत रोल केज बसवण्यात आला आहे. यात जड सामान वाहून नेण्यासाठी टो शॅकल्ससह दोन्ही बाजूंना धातूचे बंपर्स आहेत. मागील बंपरमध्ये दोन टायर वाहून नेण्यासाठी टँडम टायर कॅरियर आणि एक जेरी-कॅन होल्डर देखील आहे.

सावधान! तुमची हायटेक कार चोरीला जाऊ शकते; सुरक्षेसाठी चावीला ॲल्युमिनियम फॉइलमध्ये लपेटणे का आहे गरजेचे?

पॅड ४४४ चा दावा आहे की हे वाहन पूर्णपणे एअरड्रॉपसाठी तयार आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. या महिंद्रा एटीव्हीमध्ये गन माउंट, संपूर्ण अंडरवॉडो आर्मर आणि दोन्ही बाजूंना ब्लॅकआउट लाइट्स आहेत. याव्यतिरिक्त, यात स्टील व्हील्स आणि आरटी-ग्रेड टायर्स आहेत, ज्यामुळे याला अधिक आक्रमक लुक मिळतो आणि त्याच्या क्षमता वाढतात. तथापि, लिफ्ट किट बसवल्यास या धार रॉक्स-आधारित एटीव्हीच्या ऑफ-रोडिंग क्षमता आणखी वाढू शकतात.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mahindra thar roxx based tactical atv unveiled for defense and off road operations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! मुख्यमंत्र्यांसाठी आधुनिक ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी खरेदी होणार; जुन्या वाहनांचा लिलाव
1

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! मुख्यमंत्र्यांसाठी आधुनिक ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी खरेदी होणार; जुन्या वाहनांचा लिलाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

May 17, 2026 | 02:22 PM
IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

May 17, 2026 | 02:21 PM
Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

May 17, 2026 | 02:18 PM
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

May 17, 2026 | 02:09 PM
RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

May 17, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM