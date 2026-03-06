गुढीपाडवा स्पेशल! Oben Electric ची खास ऑफर; ‘या’ Bike वर 37000 रुपये वाचवण्याची संधी, सोबत 5 वर्षांची फ्री वॉरंटी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ओबेन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनीने त्यांच्या Oben Rorr EZ बाईकवर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर जाहीर केले आहे. ही ऑफर खास गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 06:45 PM
  • Oben Electric ची खास गुढीपाडवा स्पेशल ऑफर
  • Oben Rorr EZ बाईकवर 37000 रुपये वाचवण्याची संधी
  • ग्राहकांना मिळणार 5 वर्षे किंवा 60000 किमीपर्यंत विस्तारित वॉरंटी
Oben Electric या संशोधन आणि विकासावर आधारित वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल उत्पादक कंपनीने गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने आपल्या फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसायकल Oben Rorr EZ Sigma वर खास उत्सवी ऑफर जाहीर केली आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध असलेली ही ऑफर ग्राहकांना नववर्षाची सुरुवात स्मार्ट, उच्च कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक मोबिलिटी पर्यायासह करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या माहितीनुसार, या उत्सवी ऑफरअंतर्गत ग्राहकांना एकूण ३७,००० रुपयांपर्यंतचे लाभ मिळू शकतात. या विशेष सवलतीनंतर रॉर ईझी सिग्मा इलेक्ट्रिक मोटरसायकलची सुरुवातीची किंमत १,०९,९९९ रुपये ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय ग्राहकांना ५ वर्षे किंवा ६०,००० किमीपर्यंत विस्तारित वॉरंटी देण्यात येणार आहे. तसेच अनलिमिटेड डेटा सह १ वर्षासाठी मोफत ‘ओबेन कनेक्ट’ अ‍ॅप सबस्क्रिप्शन देखील या ऑफरमध्ये समाविष्ट आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, किफायतशीर किंमत आणि उत्तम मालकी अनुभव देत इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा स्वीकार वाढवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.

ओबेन इलेक्ट्रिक ही कंपनी व्हर्टिकली इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग मॉडेलवर कार्य करते. कंपनीकडे एलएफपी बॅटरी सिस्टीम, मोटर्स, व्हेईकल कंट्रोल युनिट्स, टीएफटी डिस्प्ले आणि फास्ट चार्जर्स यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचे डिझाइन आणि विकास इन-हाउस केला जातो. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता अधिक चांगली राखली जाते.

कंपनीचे उत्पादन केंद्र बेंगळुरूमध्ये सुमारे ३.५ एकर क्षेत्रफळावर उभारण्यात आले असून येथे शून्य-दोष उत्पादन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान ५० हून अधिक गुणवत्ता तपासणी टप्प्यांचा अवलंब केला जातो. तसेच ९५ टक्के स्ट्रेट-पास रेशोद्वारे उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे.

दरम्यान, कंपनीने आपल्या रिटेल आणि सर्व्हिस नेटवर्कचा देखील सातत्याने विस्तार केला आहे. सध्या ओबेन इलेक्ट्रिक १८ राज्यांतील ८० पेक्षा अधिक शहरांमध्ये ९० पेक्षा जास्त शोरूम्सद्वारे सेवा देत आहे. याशिवाय कंपनीची उत्पादने Amazon आणि Flipkart सारख्या प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध आहेत. आगामी काळात कंपनी आपले नेटवर्क आणि उत्पादन क्षमता आणखी मजबूत करण्यावर भर देणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

