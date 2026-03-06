Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

हल्ली कारला आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे देखील तुमच्या कारला आग लागू शकते. एवढेच काय तर छोटी बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 05:03 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • कारला आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ
  • एक छोटीशी पाणी बॉटल देखील ठरू शकते आगीचे कारण
  • जाणून घ्या अधिक माहिती
हल्ली कारला आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होतेय. जानेवारी 2026 मध्ये देखील महिंद्राची इलेक्ट्रिक SUV BE6 ला देखील आग लागण्याची घटना समोर आली होती. अनेकदा कार चालकांनी सुद्धा काही महत्वाच्या खबरदाऱ्या घेणे गरजेचे असते जेणेकरून अशा घटना टाळता येईल. काही छोट्या चुका देखील पुढे महागात पडू शकतात. अशीच एक छोटी चूक म्हणजे कारमध्ये प्लास्टिक बॉटल ठेवणे.

कार चालवताना लोक नेहमीच पाण्याची बाटली सोबत ठेवतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की ही लहान दिसणारी बॉटल तुमच्या कारला आगीच्या गोळ्यात बदलू शकते? चला जाणून हे होते तरी कसे त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars

बाटलीला आग कशामुळे लागते?

जेव्हा तुम्ही तुमच्या कारच्या सीटवर पाण्याची बॉटल ठेवता, विशेषतः प्लास्टिकची बाटली, तेव्हा सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर ती लेन्स म्हणून काम करू शकते. ही बाटली सूर्याची उष्णता आणि प्रकाश एका बिंदूवर केंद्रित करते. जर तो बिंदू कारच्या सीटवर, कागदावर किंवा कपड्यावर पडला तर ती जास्त उष्णता निर्माण करते, ज्यामुळे आग लागू शकते.

कधी घडू शकते अशी घटना?

अशी घटना घडण्याची शक्यता तेव्हा वाढते, जेव्हा ट्रान्सपरंट पाण्याची बाटली सूर्यप्रकाशाला लेन्ससारखी फोकस करते. पाण्यामुळे प्रकाश एका ठिकाणी केंद्रित होतो आणि त्या ठिकाणी उष्णता खूप वाढू शकते. विशेषतः कारमध्ये बाटली थेट उन्हात ठेवली असेल, तर अशा प्रकारची घटना घडण्याचा धोका अधिक वाढतो.

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

अशा घटना जास्त करून कधी घडतात?

प्रत्यक्षात पाण्याच्या बाटलीमुळे आग लागण्याच्या घटना खूप कमी प्रमाणात घडतात, पण सावधगिरी बाळगणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यामुळे कारची सीट किंवा डॅशबोर्डसारख्या उघड्या जागी, जिथे थेट सूर्यप्रकाश पडतो, तिथे पाण्याची बाटली ठेवणे टाळावे. बाटली नेहमी अशा ठिकाणी ठेवावी जिथे सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही, जसे ग्लोव्ह बॉक्समध्ये किंवा सीटखाली. अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींची काळजी घेतल्यास तुम्ही आणि तुमची कार मोठ्या धोक्यापासून सुरक्षित राहू शकता.

Web Title: How water bottle can catch fire in car know the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars
1

कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars

मुंबई-गोवा महामार्गावर ‘बर्निंग कार’चा थरार; कारने अचानक पेट घेतला अन्…
2

मुंबई-गोवा महामार्गावर ‘बर्निंग कार’चा थरार; कारने अचानक पेट घेतला अन्…

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?
3

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच
4

लूक हवा दमदार पण बजेट 2 लाखाच्या आत? ‘या’ Bikes वर एकदा नजर फिरवाच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 

Mar 06, 2026 | 05:03 PM
वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

Mar 06, 2026 | 05:03 PM
मराठी सिनेसृष्टीत लग्नाचे वारे, मांडवात उतरणार रुमानी खरे! मेहंदी सोहळा धुमधडाक्यात

मराठी सिनेसृष्टीत लग्नाचे वारे, मांडवात उतरणार रुमानी खरे! मेहंदी सोहळा धुमधडाक्यात

Mar 06, 2026 | 04:58 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Mar 06, 2026 | 04:47 PM
Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Mar 06, 2026 | 04:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM