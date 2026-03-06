Iran-US War: इराण आता तडजोडीसाठी तयार? ट्रम्प यांचा मोठा दावा!

ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलच्या एकत्रित लष्करी मोहिमेमुळे इराणच्या लष्कराचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. त्यांच्या पायाभूत सुविधांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले की, इराणच्या सुमारे 60 टक्के क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि 64 टक्के प्रक्षेपण यंत्रणा नष्ट झाल्या आहेत. इराणने क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर अवघ्या चार मिनिटांत अमेरिकन सैन्य त्या मिसाईल लाँचरला शोधून नष्ट करत आहे. गेल्या काही दिवसांत इराणची 24 पेक्षा जास्त युद्धनौके नष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे इराणच्या नौदलाचे प्रचंड नुकसान झालं आहे. इराणची हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defense) पूर्णपणे निकामी झाली असून, त्यांच्याकडे आता प्रभावी हवाई दल उरलेले नाही, इराणची हवाई शक्ती संपली असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला.
ट्रम्प यांनी खुलासा केला की, इराणने आता चर्चेसाठी आणि करार करण्यासाठी संपर्क साधला आहे. मात्र, यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना ट्रम्प म्हणाले, “ते मला फोन करून करार कसा करायचा हे विचारत आहेत, पण मी त्यांना सांगितले की आता खूप उशीर झाला आहे.”
यावेळी ट्रम्प यांनी इराणी लष्कर, रिव्होल्युशनरी गार्ड्स आणि तेथील राजदूतांना एक मोठा इशारा दिला. त्यांनी सर्वांना शस्त्रे खाली ठेवण्याचे आणि सध्याच्या नेतृत्वाची साथ सोडण्याचे आवाहन केले. जे लोक सहकार्य करतील, त्यांना पूर्ण सुरक्षा दिली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या लष्करी कारवाईचा दीर्घकाळात मध्य-पूर्वेतील स्थिरतेवर चांगला परिणाम होईल, असे ट्रम्प यांना वाटते. यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती आणि शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम होऊन इंधन पुरवठ्यातील अडथळे दूर होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेने इराणला लष्करीदृष्ट्या पूर्णपणे कोंडीत पकडले असून, आता इराणच्या नेतृत्वासमोर शरणागती किंवा वाटाघाटी असेच पर्याय उरल्याचे दिसते.