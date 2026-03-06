Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणी वाढल्या; रिलायन्स समूहाशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीची कारवाई

उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. EDने शुक्रवारी रिलायन्स पॉवर आणि अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित अनेक व्यवसाय आणि संस्थांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात छापे टाकले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 06:14 PM
Anil Ambani News: भारतातील आघाडीचे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी सकाळी रिलायन्स पॉवर आणि अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित अनेक व्यवसाय आणि संस्थांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात छापे टाकले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एकाच वेळी सुमारे १० ते १२ वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. पहाटेपासून सुरू झालेल्या या कारवाईसाठी सुमारे १५ विशेष ईडी पथके तयार करण्यात आली होती आणि त्यांनी वीज कंपनीशी संबंधित व्यक्तींच्या नोंदणीकृत कार्यालये आणि खाजगी निवासस्थानांची एक ना एक प्रकारे झडती घेतली.

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद

एजन्सीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की हा नवीनतम छापा रिलायन्स पॉवरशी संबंधित संशयास्पद निधी हस्तांतरण आणि गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या सखोल चौकशीचा एक भाग आहे. तथापि, ईडीने शुक्रवारच्या कारवाईबाबत अद्याप अधिकृत सार्वजनिक निवेदन जारी केलेले नाही. ईडीने यापूर्वी अनिल अंबानींवर कठोर कारवाई केली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) शी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणावर कारवाई करताना, एजन्सीने मुंबईतील पाली हिल येथील त्यांचे भव्य निवासस्थान अ‍ॅबोड तात्पुरते जप्त केले आहे. ही मालमत्ता अंदाजे ३,७१६.८३ कोटी किमतीची आहे.

ईडीच्या विशेष कार्य दलाने (एसटीएफ) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत ही जप्ती केली. अहवालांनुसार, या मालमत्तेचा एक भाग यापूर्वी जप्त करण्यात आला होता, ज्याची किंमत ४७३.१७ कोटी होती. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) देखील या प्रकरणात सक्रियपणे सहभागी आहे. गेल्या महिन्यात, सीबीआयने अनिल अंबानींच्या निवासस्थानांची आणि आरकॉम कार्यालयांची झडती घेतली. बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीवर आधारित दाखल केलेल्या नवीन प्रकरणानंतर ही कारवाई करण्यात आली, जो गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीशी संबंधित आहे.

Maharashtra Politics: ‘हा विकासाचा मृगजळ…”; उद्धव ठाकरेंची Budget 2026 वर सडकून टीका

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने घेतलेले कर्ज फसव्या व्यवहारांद्वारे संबंधित पक्षांना वळवण्यात आले, ज्यामुळे बँक ऑफ बडोदाला २,२२० कोटींहून अधिक नुकसान झाले. कंपनीच्या खात्यांमध्ये फेरफार करून या अनियमितता जाणूनबुजून लपवण्यात आल्याचेही तपासात उघड झाले. अलिकडच्या शोधांमध्ये, तपास संस्थांनी कर्ज व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत, जी या आर्थिक घोटाळ्याची उकल करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

Published On: Mar 06, 2026 | 06:14 PM

Mar 06, 2026 | 06:14 PM
