रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

हार्ले-डेव्हिडसनने त्यांच्या व्ही-ट्विन इंजिनच्या ‘फट फट फट’' या लेजंडरी आवाजावर मक्तेदारी मिळवण्यासाठी १९९४ मध्ये त्याचे पेटंट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. जपानी प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी दिलेल्या तीव्र कायदेशीर आव्हानामुळे आणि ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर, अखेर २००० मध्ये कंपनीला आपला अर्ज मागे घ्यावा लागला.

जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हार्ले-डेव्हिडसन रस्त्यावरून निघाल्यावर लोक केवळ तिच्या लुकमुळे नाही, तर तिच्या सायलेन्सरमधून येणाऱ्या ‘फट फट फट’ अशा धडधडणाऱ्या लेजंडरी आवाजामुळे वळून बघतात. हा केवळ आवाज नाही, तर जगभरातील रायडर्ससाठी एक ‘इमोशन’ आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का की, ९० च्या दशकात हार्लेने या अनोख्या आवाजावर स्वतःची मक्तेदारी मिळवण्यासाठी त्याची चक्क कायदेशीर कोंडी करण्याचा आणि त्याचे ‘पेटंट’ घेण्याचा प्रयत्न केला होता?

इंजिनची रचना आणि लेजंडरी आवाजाचा जन्म

हार्लेचा हा आवाज कोणत्याही कृत्रिम सायलेन्सरमुळे येत नाही, तर तो त्यांच्या आयकॉनिक ‘V-Twin’ इंजिनच्या खास रचनेमुळे येतो. या इंजिनमध्ये दोन्ही पिस्टन एकाच ४५-डिग्री कोनात एकाच पिनला जोडलेले असतात. यामुळे इंजिन सुरू असताना पिस्टनच्या हालचालीत एक ठराविक असमान अंतर तयार होते. या गॅपमुळेच तो जगप्रसिद्ध ‘रिदम’ किंवा ठेका तयार होतो, जो ऐकायला एखाद्या संगीतासारखा वाटतो.

गाड्यांमध्ये येतोय ‘सायलेंट हॉर्न’! फक्त गाडी समोरच्या पादचाऱ्याला जाणार आवाज ऐकू!

६ वर्षांची ऐतिहासिक कायदेशीर लढाई

१९९४ मध्ये हार्ले-डेव्हिडसन कंपनीने अमेरिकेत एक अत्यंत धक्कादायक ट्रेडमार्क अर्ज दाखल केला. त्यांचे म्हणणे होते की, “आमच्या इंजिनचा हा विशिष्ट, धडधडणारा आवाज ही आमची ब्रँड ओळख आहे, त्यामुळे इतर कोणत्याही ब्रँडला अशा आवाजाच्या बाईक्स बनवण्याची परवानगी नसावी.”

हा अर्ज दाखल होताच ऑटोमोबाईल जगतात मोठी खळबळ माजली. होंडा, सुझुकी, यामाहा आणि कावासाकी यांसारख्या दिग्गज जपानी कंपन्यांनी एकत्र येऊन याविरुद्ध एकजूट केली आणि हार्लेवर कायदेशीर हल्ला चढवला. त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, ४५-डिग्रीचे व्ही-ट्विन इंजिन वापरणाऱ्या कोणत्याही क्रूझर बाईकचा आवाज असाच येऊ शकतो. हा विज्ञानाचा आणि इंजिनच्या रचनेचा नैसर्गिक परिणाम आहे, त्यामुळे एकाच कंपनीला निसर्गाच्या नियमांचे पेटंट देणे चुकीचे ठरेल.

BMW च्या लोगोमागील हा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे का? त्वरीत जाणून घ्या

शेवटी काय झाले?

ही कायदेशीर लढाई कोर्टात तब्बल ६ वर्षे चालली. जगभरातील प्रतिस्पर्धी कंपन्यांचा वाढता विरोध आणि कायदेशीर गुंतागुंत पाहता, शेवटी वर्ष २००० मध्ये हार्ले-डेव्हिडसनने स्वतःहून आपला हा अर्ज मागे घेतला.

जरी हार्लेला या आवाजाचे अधिकृत कायदेशीर पेटंट मिळवता आले नसले, तरी या प्रकरणाने या आवाजाला आणखी जास्त लोकप्रिय केले. आज २६ वर्षांनंतरही जगभरातील बाईक प्रेमींच्या मनात या ‘फट फट फट’ आवाजाचे अनऑफिशल पेटंट फक्त आणि फक्त हार्ले-डेव्हिडसनकडेच कायम आहे

Web Title: Harley davidsons iconic engine sound story automobile news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 03:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘धूम मचाले’! ट्रक्सचे असे ‘म्युझिकल हॉर्न’ ऐकलेत का? जाणून घ्या ड्रायव्हर्स हे हॉर्न का लावतात आणि RTO चा बंदीचा कायदा काय सांगतो?
1

‘धूम मचाले’! ट्रक्सचे असे ‘म्युझिकल हॉर्न’ ऐकलेत का? जाणून घ्या ड्रायव्हर्स हे हॉर्न का लावतात आणि RTO चा बंदीचा कायदा काय सांगतो?

गाड्यांमध्ये येतोय ‘सायलेंट हॉर्न’! फक्त गाडी समोरच्या पादचाऱ्याला जाणार आवाज ऐकू!
2

गाड्यांमध्ये येतोय ‘सायलेंट हॉर्न’! फक्त गाडी समोरच्या पादचाऱ्याला जाणार आवाज ऐकू!

भारतात फॅन्सी हॉर्नवर बंदी का आहे? जाणून घ्या RTO चे नियम आणि दंडाची रक्कम
3

भारतात फॅन्सी हॉर्नवर बंदी का आहे? जाणून घ्या RTO चे नियम आणि दंडाची रक्कम

माहितीय का तुम्हाला? वाहनांच्या ‘हॉर्न’चा शोध लावला होता थॉमस एडिसन यांच्या साथीदाराने! जाणून घ्या
4

माहितीय का तुम्हाला? वाहनांच्या ‘हॉर्न’चा शोध लावला होता थॉमस एडिसन यांच्या साथीदाराने! जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

Jul 05, 2026 | 03:04 PM
‘लालपरी’ची ज्ञानयात्रा, लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना एसटीचे सुरक्षित पंख! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

‘लालपरी’ची ज्ञानयात्रा, लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना एसटीचे सुरक्षित पंख! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Jul 05, 2026 | 03:04 PM
देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

Jul 05, 2026 | 03:00 PM
महाराष्ट्राची शान ‘कोल्हापुरी साज’, नऊवारी साडीपासून ते अगदी सहावारी साडीपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसेल मराठमोळा दागिना

महाराष्ट्राची शान ‘कोल्हापुरी साज’, नऊवारी साडीपासून ते अगदी सहावारी साडीपर्यंत सगळ्यावर खुलून दिसेल मराठमोळा दागिना

Jul 05, 2026 | 03:00 PM
Study Tips: अभ्यास करूनही परीक्षेनंतर लगेच विसरून जाता? मग ‘या’ ५ साध्या ट्रिक्स नक्की वापरून बघा

Study Tips: अभ्यास करूनही परीक्षेनंतर लगेच विसरून जाता? मग ‘या’ ५ साध्या ट्रिक्स नक्की वापरून बघा

Jul 05, 2026 | 02:57 PM
Sanjay Raut: मविआचा आणखी एक आमदार शिंदेंच्या संपर्कात? 20 कोटींच्या ऑफरचा संजय राऊत यांचा दावा, भाजपचं प्रत्युत्तर

Sanjay Raut: मविआचा आणखी एक आमदार शिंदेंच्या संपर्कात? 20 कोटींच्या ऑफरचा संजय राऊत यांचा दावा, भाजपचं प्रत्युत्तर

Jul 05, 2026 | 02:45 PM
‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

‘मला ही संधी दिल्याबद्दल…’; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणानंतर Vaibhav Sooryavanshi ची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

Jul 05, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा