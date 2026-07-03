शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कारला असणारे आरसे शोधले होते या रेसिंग कार ड्रायव्हरने! जाणून घ्या इतिहास

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

१९११ मधील इंडियानापोलिस ५०० या शर्यतीत रेसिंग ड्रायव्हर रे हॅरून यांनी गाडीचे वजन कमी करण्यासाठी जगात पहिल्यांदा कारला आरसा लावला होता. पुढे १९२१ मध्ये एल्मर बर्गर यांनी याचे पेटंट घेतले, ज्याने आज जगभरातील वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा पाया रचला आ

कारला असणारे आरसे शोधले होते या रेसिंग कार ड्रायव्हरने! जाणून घ्या इतिहास
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कार गाड्यांच्या स्पेअर पार्टस मध्ये तसे अगदी महत्त्वाचे स्थान आराशांना आहे. आज आपण गाडी चालवताना मागे येणारे वाहन पाहण्यासाठी कारमधील ‘रिअर-व्ह्यू मिरर’ (मागील बाजू पाहण्याचा आरसा) आणि ‘साईड मिरर’चा (बाजूचा आरसा) वापर सहज करतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की गाड्यांना आरसे लावण्याची ही पद्धत एका प्रसिद्ध रेसिंग कार ड्रायव्हरच्या अफाट बुद्धिमत्तेतून सुरू झाली होती?

पहिली रेस आणि आरशाचा जन्म

गाडीला आरसा लावण्याचा पहिला प्रयोग १९११ मध्ये प्रसिद्ध अमेरिकन रेसिंग ड्रायव्हर आणि इंजिनिअर रे हॅरून यांनी केला होता. त्यावेळी पहिल्या ‘इंडियानापोलिस ५००’ या ऐतिहासिक रेसचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या काळात रेसिंगच्या नियमांनुसार ड्रायव्हरसोबत मागे पाहण्यासाठी एक मेकॅनिक असणे बंधनकारक होते. मात्र, रे हॅरून यांना त्यांच्या ‘मार्मन वास्प’ या कारचे वजन कमी ठेवायचे होते, जेणेकरून गाडीचा वेग वाढेल. त्यामुळे त्यांनी गाडीत दुसऱ्या व्यक्तीला न बसवता, मागे काय चालले आहे हे पाहण्यासाठी गाडीच्या डॅशबोर्डवर एक आरसा बसवला. हाच जगातील पहिला रिअर-व्ह्यू मिरर ठरला! ही रेस जिंकून त्यांनी इतिहास रचला.

‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट

महिला लेखिकेचे मोलाचे योगदान

रे हॅरून यांनी रेसमध्ये आरसा वापरण्यापूर्वीच, १९०९ मध्ये ब्रिटिश लेखिका आणि धाडसी महिला ड्रायव्हर डोरोथी लेविट यांनी त्यांच्या पुस्तकात महिलांना गाडी चालवताना पाठीमागील वाहतूक पाहण्यासाठी हातात छोटा आरसा धरण्याचा सल्ला दिला होता.

पेटंट आणि व्यावसायिक सुरुवात

जरी रे हॅरून यांनी रेस कारमध्ये आरसा वापरला असला, तरी सामान्य रस्त्यांवरील गाड्यांसाठी याचे अधिकृत पेटंट १९२१ मध्ये एल्मर बर्गर यांनी मिळवले. एल्मर यांनी या शोधला कॉप स्पॉटटर’ असे गमतीशीर नाव दिले होते, कारण या आरशाचा मुख्य उद्देश पाठीमागून येणाऱ्या पोलिसांच्या गाडीवर नजर ठेवणे हा होता जेणेकरून ओव्हरस्पीडिंगचा दंड वाचवता येईल. एल्मर यांच्या कंपनीने पहिल्यांदा व्यावसायिक स्तरावर कारसाठी आरशांचे उत्पादन सुरू केले.

गिअर असलेल्या आणि गिअर नसलेल्या बाईक लायसेन्स मध्ये काय फरक असतो? कोणत्या लायसेन्स साठी अप्लाय करणे ठरते फायद्याचे?

बाईक आणि इतर वाहनांमधील आरशांचा इतिहास

कारच्या शोधानंतर हळूहळू मोटरसायकलवर आरसे लावण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला १९३० आणि १९४० च्या दशकात लष्करी आणि पोलीस मोटरसायकलवर सुरक्षेसाठी आरसे वापरले गेले. १९६० च्या दशकानंतर जगभरात वाढणारे अपघात टाळण्यासाठी सर्व प्रकारच्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना आरसे लावणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले. रेसिंग ट्रॅकवरील वजनाची बचत करण्यासाठी लावलेला एक छोटा आरसा आज जगभरातील अब्जावधी चालकांसाठी सुरक्षेचा सर्वात मोठा आधार बनला आहे.

Web Title: History of car mirrors automobile news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ‘टेम्पो व्यवसाय’; स्वयंरोजगाराचा कणा
1

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ‘टेम्पो व्यवसाय’; स्वयंरोजगाराचा कणा

‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट
2

‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट

कारचा ‘वायपर’ चालू केल्यावर खडखड आवाज येतोय? घरच्या घरी करा ‘हे’ सोपे उपाय!
3

कारचा ‘वायपर’ चालू केल्यावर खडखड आवाज येतोय? घरच्या घरी करा ‘हे’ सोपे उपाय!

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!
4

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vachan Dile Tu Mala : नवा लुक, नवा ट्विस्ट! सेटवरील लोकांनीही ओळखले नाही; शौर्य आणि ऊर्जा बनले धडाडीचे पत्रकार

Vachan Dile Tu Mala : नवा लुक, नवा ट्विस्ट! सेटवरील लोकांनीही ओळखले नाही; शौर्य आणि ऊर्जा बनले धडाडीचे पत्रकार

Jul 03, 2026 | 03:29 PM
कारला असणारे आरसे शोधले होते या रेसिंग कार ड्रायव्हरने! जाणून घ्या इतिहास

कारला असणारे आरसे शोधले होते या रेसिंग कार ड्रायव्हरने! जाणून घ्या इतिहास

Jul 03, 2026 | 03:29 PM
Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

Jul 03, 2026 | 03:23 PM
धक्कादायक ! वीज खांबावरील बिघाड दुरूस्त करताना बसला जोरदार शॉक; तरुणाचा जागीच मृत्यू

धक्कादायक ! वीज खांबावरील बिघाड दुरूस्त करताना बसला जोरदार शॉक; तरुणाचा जागीच मृत्यू

Jul 03, 2026 | 03:23 PM
Pink E-Rickshaw Scheme : महिलांसाठी आनंदाची बातमी! गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती; यंदा ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे लक्ष्य

Pink E-Rickshaw Scheme : महिलांसाठी आनंदाची बातमी! गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती; यंदा ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे लक्ष्य

Jul 03, 2026 | 03:22 PM
Soundous Moufakir : धर्माने मुस्लिम असून हिंदू पद्धतीने केली पूजा! सुरु केला व्यवसाय, कोण आहे ही अभिनेत्री?

Soundous Moufakir : धर्माने मुस्लिम असून हिंदू पद्धतीने केली पूजा! सुरु केला व्यवसाय, कोण आहे ही अभिनेत्री?

Jul 03, 2026 | 03:20 PM
Sagar Karande Emotional Post For Anushri Mane: “स्त्रीनं ठरवलं तर जग जिंकू शकते!” अनुश्री मानेसाठी सागर कारंडेची भावुक पोस्ट

Sagar Karande Emotional Post For Anushri Mane: “स्त्रीनं ठरवलं तर जग जिंकू शकते!” अनुश्री मानेसाठी सागर कारंडेची भावुक पोस्ट

Jul 03, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा