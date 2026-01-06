टू-व्हीलर मार्केटमध्ये होंडाचा धुमाकूळ! डिसेंबरमध्ये ४.४६ लाख गाड्यांची विक्री; वार्षिक वाढीत ४५ टक्क्यांची मोठी झेप

एचएमएसआय ने डिसेंबर 2024 च्या तुलनेत 45% वार्षिक वाढ (YOY Growth) साधली. ही कामगिरी एचएमएसआय च्या उत्पादन पोर्टफोलिओसाठी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असलेल्या मजबूत मागणीचे द्योतक आहे.
FY26 (एप्रिल–डिसेंबर 2025) या Year-to-Date (YTD) कालावधीत, एचएमएसआय ने एकूण 46,78,814 युनिट्सची विक्री केली. यामध्ये 42,04,420 युनिट्सची देशांतर्गत विक्री आणि 4,74,394 युनिट्सची निर्यात समाविष्ट असून, डिसेंबर 2024 च्या तुलनेत 3% वार्षिक वाढ नोंदवली आहे.
गुंतवणूक होणार अधिक सुरक्षित! बजाज ब्रोकिंग आणि NSDL मध्ये ऐतिहासिक भागीदारी; गुंतवणूकदारांसाठी आणणार नवे फीचर्स
एचएमएसआय चे डिसेंबर 2025 मधील प्रमुख ठळक मुद्दे:
रस्ता सुरक्षा: “Safety for Everyone” या आपल्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून, एचएमएसआय ने देशभरात रस्ता सुरक्षा मोहिमा आयोजित केल्या. या मोहिमा नवी दिल्ली, जयपूर, सोलापूर, मेरठ, भोपाळ, रांची, राजकोट, गोवा, कॅलिकट, राजमुंद्री, लुधियाना, समस्तीपूर आणि हसन अशा विविध ठिकाणी पार पडल्या. या उपक्रमांमधून जबाबदार वाहनचालकत्व आणि सामुदायिक जागरूकता यांना प्रोत्साहन देऊन सर्वांसाठी सुरक्षित रस्ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
याशिवाय, एचएमएसआय ने रायपूरमध्ये रस्ता सुरक्षा अधिवेशन आयोजित केले. या अधिवेशनात शिक्षकांना सहभागी करून मुलांमध्ये सुरक्षित वाहनचालक सवयी रुजवण्यावर भर देण्यात आला, ज्यामुळे लहानपणापासूनच सुरक्षा संस्कृती विकसित होईल.
नेटवर्क विस्तार: होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआय) ने औरैया, बेंगळुरू, दिल्ली आणि झारग्राम येथे नवीन अधिकृत डीलरशिप्स सुरू करून आपली उपस्थिती वाढवली. या डीलरशिप्सना विशेष प्रशिक्षित विक्री व सेवा टीमचे समर्थन मिळत असून, ग्राहकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन व सहाय्य देण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे ग्राहक केंद्रित मोबिलिटी सोल्यूशन्सबद्दलची कंपनीची बांधिलकी अधोरेखित होते. पुढे जाताना, एचएमएसआय चे लक्ष स्पष्ट आहे ग्राहकांना सक्षम करणारी मोबिलिटी प्रदान करणे, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आणि शाश्वत भविष्यास हातभार लावणे.