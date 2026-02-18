कशी असू शकते Honda Activa 2026? जाणून घ्या इंजिनपासून ते किमतीपर्यंची A टू Z माहिती

Honda Activa 2026 ही शहरी प्रवासी आणि दैनंदिन वापरासाठी तयार करण्यात आलेली 110 ते 125cc सेगमेंटमधील एक परिपूर्ण, विश्वासार्ह आणि सोपी स्कूटर असणार आहे. विश्वासार्हता, आरामदायी राइड आणि सुलभ हँडलिंग यामुळे ॲक्टिव्हा स्कूटर शहरांमध्ये आणि लहान गावांमध्ये अधिक लोकप्रिय होत आहे.
Honda Activa 2026 मध्ये 109.51cc क्षमतेचे सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात येऊ शकते. हे इंजिन शहरातील रस्त्यांसाठी अनुकूल अशा स्मूथ आणि संतुलित पॉवर डिलिव्हरीसाठी ओळखले जाते. हे इंजिन 7.96 PS इतकी कमाल शक्ती आणि 8.79 Nm टॉर्क निर्माण करते, ज्यामुळे शहरातील वेगात स्थिर क्रूझिंग आणि सहज वेगवाढ मिळते. फ्युएल इंजेक्शन आणि Honda ची प्रगत कंबशन तंत्रज्ञान यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता अधिक सुधारते आणि इंधन वापरही नियंत्रित राहतो.
Honda Activa 2026 ची लांबी सुमारे 1,820 मिमी, रुंदी 710 मिमी आणि उंची 1,170 मिमी इतकी असू शकते. याचा व्हीलबेस अंदाजे 1,260 मिमी असून त्यामुळे सरळ रेषेत स्थिर आणि संतुलित चालण्यास मदत होते. या आकारमानामुळे रस्त्यावर चांगली उपस्थिती राखत असताना शहरातील अरुंद रस्त्यांवर सहज वळण घेण्याची क्षमता देखील मिळते.
स्टोरेजच्या दृष्टीने, यात मोठा अंडर-सीट स्टोरेज कम्पार्टमेंट देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये फुल-फेस हेल्मेट तसेच लहान वस्तू सहज ठेवता येतात. पुढील बाजूस दिलेला ग्लोव्ह बॉक्स वॉलेट, मोबाईल फोन आणि कागदपत्रांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू ठेवण्यासाठी सोयीस्कर आहे. सीटची उंची आणि रायडर ट्रायअँगल अशी रचना करण्यात येऊ शकते आहे.
Honda Activa 2026 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 68,000 ते 72,000 रुपये दरम्यान आहे. या किंमत श्रेणीमुळे ही स्कूटर स्टँडर्ड स्कूटर सेगमेंटमध्ये एक मजबूत आणि किफायतशीर पर्याय ठरते. यासोबतच भारतभर पसरलेले Honda चे विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्क ग्राहकांसाठी मोठा आधार ठरते.
मालकीच्या दृष्टीने, कमी मेंटेनन्स इंटरव्हल, चांगले इंधन मायलेज, सोपी सर्व्हिसिंग प्रक्रिया आणि उत्तम रिसेल व्हॅल्यू हे तिचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. स्पेअर पार्टस सहज उपलब्ध होणे आणि परवडणारा सर्व्हिस खर्च यामुळे दैनंदिन वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एकूण मालकी खर्च कमी राहतो.