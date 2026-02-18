Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

कशी असू शकते Honda Activa 2026? जाणून घ्या इंजिनपासून ते किमतीपर्यंची A टू Z माहिती

भारतीय दुचाकी बाजारात Honda Activa ही खूप लोकप्रिय आणि गाजलेली स्कूटर मानली जाते. आता लवकरच या स्कूटरचे अपडेटेड मॉडेल 2026 मध्ये येण्याची शक्यता आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:34 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • Honda Activa ही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय स्कूटर
  • लवकरच 2026 चे नवीन मॉडेल येण्याची शक्यता
  • जाणून घ्या अपेक्षित किंमत
भारतात स्कूटरच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. यातही ग्राहक स्कूटर खरेदी करताना आजही होंडा ॲक्टिव्हाला जास्त प्राधान्य देत असतात. होंडाने ग्राहकांना लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करण्यासाठी नेहमीच ॲक्टिव्हाचे अपडेटेड व्हर्जन बाजारात आणले आहे. आता कंपनी Honda Activa 2026 वर लक्षकेंद्रित करत आहे अशी चर्चा रंगली आहे. चला या स्कूटरच्या अपेक्षित फीचर्स आणि किमतीबद्दल जाणून घेऊयात.

Honda Activa 2026 ही शहरी प्रवासी आणि दैनंदिन वापरासाठी तयार करण्यात आलेली 110 ते 125cc सेगमेंटमधील एक परिपूर्ण, विश्वासार्ह आणि सोपी स्कूटर असणार आहे. विश्वासार्हता, आरामदायी राइड आणि सुलभ हँडलिंग यामुळे ॲक्टिव्हा स्कूटर शहरांमध्ये आणि लहान गावांमध्ये अधिक लोकप्रिय होत आहे.

1940 ची झलक, 2026 ची टेक्नोलॉजी! Indian Motorcycle ची नवी Chief Vintage, रेट्रो लुकमध्ये खास काय?

इंजिन आणि पॉवरट्रेन

Honda Activa 2026 मध्ये 109.51cc क्षमतेचे सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात येऊ शकते. हे इंजिन शहरातील रस्त्यांसाठी अनुकूल अशा स्मूथ आणि संतुलित पॉवर डिलिव्हरीसाठी ओळखले जाते. हे इंजिन 7.96 PS इतकी कमाल शक्ती आणि 8.79 Nm टॉर्क निर्माण करते, ज्यामुळे शहरातील वेगात स्थिर क्रूझिंग आणि सहज वेगवाढ मिळते. फ्युएल इंजेक्शन आणि Honda ची प्रगत कंबशन तंत्रज्ञान यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता अधिक सुधारते आणि इंधन वापरही नियंत्रित राहतो.

मोठी स्पेस

Honda Activa 2026 ची लांबी सुमारे 1,820 मिमी, रुंदी 710 मिमी आणि उंची 1,170 मिमी इतकी असू शकते. याचा व्हीलबेस अंदाजे 1,260 मिमी असून त्यामुळे सरळ रेषेत स्थिर आणि संतुलित चालण्यास मदत होते. या आकारमानामुळे रस्त्यावर चांगली उपस्थिती राखत असताना शहरातील अरुंद रस्त्यांवर सहज वळण घेण्याची क्षमता देखील मिळते.

स्टोरेजच्या दृष्टीने, यात मोठा अंडर-सीट स्टोरेज कम्पार्टमेंट देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये फुल-फेस हेल्मेट तसेच लहान वस्तू सहज ठेवता येतात. पुढील बाजूस दिलेला ग्लोव्ह बॉक्स वॉलेट, मोबाईल फोन आणि कागदपत्रांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू ठेवण्यासाठी सोयीस्कर आहे. सीटची उंची आणि रायडर ट्रायअँगल अशी रचना करण्यात येऊ शकते आहे.

फक्त 3.99 रुपये प्रती किलोमीटर! 10.99 लाखांमध्ये मिळणारी Maruti Suzuki eVITARA , जाणून घ्या खासियत

किती असू शकते किंमत?

Honda Activa 2026 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 68,000 ते 72,000 रुपये दरम्यान आहे. या किंमत श्रेणीमुळे ही स्कूटर स्टँडर्ड स्कूटर सेगमेंटमध्ये एक मजबूत आणि किफायतशीर पर्याय ठरते. यासोबतच भारतभर पसरलेले Honda चे विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्क ग्राहकांसाठी मोठा आधार ठरते.

मालकीच्या दृष्टीने, कमी मेंटेनन्स इंटरव्हल, चांगले इंधन मायलेज, सोपी सर्व्हिसिंग प्रक्रिया आणि उत्तम रिसेल व्हॅल्यू हे तिचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. स्पेअर पार्टस सहज उपलब्ध होणे आणि परवडणारा सर्व्हिस खर्च यामुळे दैनंदिन वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एकूण मालकी खर्च कमी राहतो.

Web Title: Honda activa 2026 expected price and features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 10:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
1

Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…
2

एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

Sunil Grover कडून Land Rover Defender 130 खरेदी, कारच्या किमतीत मुंबईत फ्लॅट घ्याल
3

Sunil Grover कडून Land Rover Defender 130 खरेदी, कारच्या किमतीत मुंबईत फ्लॅट घ्याल

लाडकी Hyundai Creta एका क्षणार्धात होईल तुमची! जाणून घ्या Down Payment आणि एमी
4

लाडकी Hyundai Creta एका क्षणार्धात होईल तुमची! जाणून घ्या Down Payment आणि एमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कशी असू शकते Honda Activa 2026? जाणून घ्या इंजिनपासून ते किमतीपर्यंची A टू Z माहिती

कशी असू शकते Honda Activa 2026? जाणून घ्या इंजिनपासून ते किमतीपर्यंची A टू Z माहिती

Feb 18, 2026 | 10:34 PM
IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

Feb 18, 2026 | 09:58 PM
Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Feb 18, 2026 | 09:47 PM
“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Feb 18, 2026 | 09:41 PM
भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

Feb 18, 2026 | 09:22 PM
हा खेळ हवामानाचा! Pune शहरात अचानक थंडी ओसरली; तापमानात वाढ होण्याचे कारण काय?

हा खेळ हवामानाचा! Pune शहरात अचानक थंडी ओसरली; तापमानात वाढ होण्याचे कारण काय?

Feb 18, 2026 | 09:11 PM
Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Feb 18, 2026 | 09:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM