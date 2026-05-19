वाढत्या Fuel Prices मध्ये कारचं Mileage कसं वाढवाल? जाणून घ्या काही स्मार्ट टिप्स

Updated On: May 19, 2026 | 09:48 PM
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे प्रत्येक कार मालकाच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडत आहे. रोजच्या प्रवासासाठी कार वापरणाऱ्या लोकांसाठी आता “Mileage” हा फक्त आकडा राहिलेला नाही, तर तो महिन्याच्या बजेटशी थेट जोडलेला विषय बनला आहे. अनेकदा लोक नवीन कार घेण्याचा विचार करतात, पण प्रत्यक्षात काही साध्या सवयी बदलल्या तरी तुमच्या कारचं मायलेज चांगलं सुधारू शकतं.

खरं तर कारचं मायलेज फक्त इंजिनवर अवलंबून नसतं. तुमची driving style, vehicle maintenance आणि रोजच्या वापराच्या सवयी यांचाही त्यावर मोठा परिणाम होत असतो. चला तर मग जाणून घेऊया अशा काही practical tips ज्या तुमच्या कारचा fuel खर्च कमी करण्यात मदत करू शकतात.

1) अचानक Acceleration आणि Hard Braking टाळा

बर्‍याच चालकांना वारंवार वेग वाढवण्याची किंवा अचानक brake मारण्याची सवय असते. यामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो आणि fuel consumption वाढतो. Smooth driving केल्यास कार कमी इंधन वापरते आणि इंजिनची आयुष्यही वाढते.

2) योग्य Tyre Pressure कायम ठेवा

कमी हवेचे tyres हे mileage कमी होण्यामागचं मोठं कारण असू शकतं. Tyre pressure कमी असेल तर इंजिनला जास्त मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे महिन्यातून किमान दोनदा tyre pressure तपासणे फायदेशीर ठरते.

3) वेळेवर Service करणे खूप महत्त्वाचे

Engine oil, air filter आणि spark plugs वेळेवर बदलले नाहीत तर कारची performance कमी होते. नियमित servicing केल्याने इंजिन smooth चालतं आणि fuel efficiency सुधारते.

4) अनावश्यक वजन कारमध्ये ठेवू नका

कारच्या boot मध्ये सतत जड सामान ठेवण्याची सवय अनेकांना असते. अतिरिक्त वजनामुळे इंजिनला जास्त power वापरावी लागते, ज्याचा थेट परिणाम mileage वर होतो.

5) Traffic मध्ये Engine Idle ठेवणे टाळा

मोठ्या signal वर किंवा traffic jam मध्ये दीर्घकाळ थांबावे लागल्यास engine बंद करणे फायदेशीर ठरू शकते. काही मिनिटे idle राहूनही कार fuel वापरत असते.

6) योग्य Gear मध्ये Driving करा

Low gear मध्ये जास्त speed किंवा high gear मध्ये कमी speed ठेवल्यास fuel जास्त खर्च होतो. योग्य वेळी gear बदलल्यास कार अधिक efficient पद्धतीने चालते.

7) AC चा वापर मर्यादित ठेवा

उन्हाळ्यात AC आवश्यक असतो, पण सतत high cooling वर AC चालवल्यास mileage कमी होऊ शकतं. Moderate temperature ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरते.

8) Fuel Quality कडे दुर्लक्ष करू नका

नेहमी विश्वासार्ह पेट्रोल पंपावरूनच इंधन भरणे चांगले. खराब fuel quality मुळे इंजिनची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.

Fuel prices आपल्या नियंत्रणात नसले तरी fuel consumption नक्कीच नियंत्रणात आणता येऊ शकतो. थोड्या smart driving habits आणि नियमित maintenance मुळे कारचं mileage सुधारू शकतं आणि महिन्याचा fuel खर्चही कमी होऊ शकतो. विशेष म्हणजे या टिप्स फक्त पैसे वाचवत नाहीत, तर कारची performance आणि longevity सुध्दा वाढवतात. त्यामुळे आजच्या काळात “Smart Driving” हीच खरी बचतीची गुरुकिल्ली बनत आहे.

Published On: May 19, 2026 | 09:48 PM

