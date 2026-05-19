Maharashtra 1st Conclave 2026: पुढील ५ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलचे दर…; EV क्रांतीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान

मुंबईत आयोजित 'नवभारत महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव २०२६' मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधन संकटावर मोठी घोषणा केली. पुढील ५ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून 'EV' आणि सोलर पॉवरवर भर देणार असल्याचे ते म्हणाले.

Updated On: May 19, 2026 | 08:43 PM
पुढील ५ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलचे दर...; EV क्रांतीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान (Photo Credit- X)

  • पुढील ५ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलचे टेन्शन मिटणार!
  • ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव २०२६’ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मास्टरप्लॅन
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
मुंबई: “सध्याचे मध्य पूर्व आणि होर्मूजचे संकट हे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवणारे आहे. जगातील बलाढ्य आणि विकसित देशांमध्ये इंधनाचे दर ३० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरगामी धोरणांमुळे भारतात इंधनाची सप्लाय चेन सुरळीत राहिली आहे. आपण या जागतिक संकटाचे रूपांतर एका मोठ्या संधीत करत असून, पुढील ५ वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील आपले अवलंबित्व पूर्णपणे संपवण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहोत,” असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केला. नवभारत मीडिया ग्रुप आयोजित ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026’ च्या चौथ्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. हा भव्य कार्यक्रम मुंबईतील कफ परेड येथील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आला असून, महाराष्ट्रासमोरील आव्हानांविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या आगामी ‘इंधन धोरणावर’ महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.

विकसित देश डगमगले

जागतिक परिस्थितीची तुलना करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “या संकटामुळे जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांनाही मोठा फटका बसला असून अनेक ठिकाणी आठवड्यातून २-३ दिवसांचा लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या शेजारील पाकिस्तान देशात पेट्रोलचे दर प्रति लीटर साडेचारशे रुपयांवर (Rs 450) पोहोचले आहेत, आणि तरीही तिथे इंधन मिळेनासे झाले आहे. भारतामध्ये जागतिक तुलनेत केवळ ३ ते साडेतीन रुपयांची वाढ झाली आहे. मोदी सरकारने भारताचा ‘इंधन पोर्टफोलिओ’ वैविध्यपूर्ण केल्यामुळेच आपण या संकटाचा सामना अत्यंत सक्षमपणे करू शकलो आहोत.”

पुढील ५ वर्षांचा रोडमॅप तर ‘इलेक्ट्रिक वाहने’ ठरणार गेमचेंजर

या इंधन संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताकडे भविष्यात काय पर्याय आहेत, याचे विश्लेषण करताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘ईव्ही’ (EV) क्षेत्रातील क्रांतीवर प्रकाश टाकला, ते म्हणाले देशातील दुचाकी वाहनांच्या बाजारपेठेत सध्या सुमारे ७० टक्के हिस्सा हा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EV) वळत आहे. तर, दुचाकींनंतर आता हळूहळू चारचाकी वाहनांच्या क्षेत्रातही ईव्ही तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढत आहे. भारतात सौर ऊर्जेची मोठी उपलब्धता असल्यामुळे आपल्याकडे विजेची अजिबात कमतरता नाही. हीच सौर ऊर्जा भविष्यात पेट्रोल-डिझेलला सक्षम पर्याय ठरणार आहे.

पर्यायी इंधन आणि आयातीवरील भार कमी करणार

आपण सध्या एका मोठ्या संक्रमण काळामधून जात आहोत, असे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या आव्हानाचा फायदा घेत आपण देशांतर्गत पर्यायी इंधनांच्या निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. मग ती वीज असो, सीबीजी असो किंवा इतर पर्यायी इंधन स्रोत असोत; या क्षेत्रांमध्ये आपण जितकी जास्त गुंतवणूक करू, तितकेच आपले परदेशातून होणाऱ्या इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. समृद्ध आणि प्रगत महाराष्ट्र या आव्हानाचा स्वीकार करून ‘ग्रीन एनर्जी’च्या दिशेने देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Published On: May 19, 2026 | 08:43 PM

