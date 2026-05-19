अजितदादांच्या अपघात प्रकरणात भोंदू खरातचे कनेक्शन समोर? रोहित पवार यांचा मोठा खुलासा

रोहित पवार यांनी मोठे विधान करत अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणात नाशिकमधील भोंदू अशोक खरातचे कनेक्शन असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे यप्रकरणावरून पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 08:49 PM
अजितदादांच्या अपघात प्रकरणात भोंदू खरातचे कनेक्शन समोर? रोहित पवार यांचा मोठा खुलासा

  • अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणात नाशिकमधील भोंदू अशोक खरातचे कनेक्शन?
  • रोहित पवार यांचे अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पोस्ट करत मोठे भाष्य
  • तपास सीबीआय कडे देण्याची रोहित पवारांची मागणी
दिवंगत नेते अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी अपघाती निधन झाले. बारामतीमध्ये झालेल्या या विमान अपघातामध्ये अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा घातपात असल्याचा संशय आमदार रोहित पवार यांनी याआधीच केला होता. अजित पवारांच्या अपघाताची (Ajit Pawar Plane Crash) पूर्ण सखोल चौकशी व्हावी यासाठी रोहित पवार (Rohit Pawar) पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. अश्यातच आता रोहित पवार यांनी मोठे विधान करत अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणात नाशिकमधील भोंदू अशोक खरातचे कनेक्शन असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे यप्रकरणावरून पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

काय म्हणाले रोहित पवार ?

रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून याबाबत पोस्ट करत मोठे भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी नवा खुलासा करत अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवशी भोंदू अशोक खरातच्या फोनवर सर्वाधिक कॉल झाले असल्याचे सांगितले आहे. आपल्या पोस्टमध्ये ते म्हणाले, “अजितदादांच्या अपघात प्रकरणात भोंदू खरातचे कनेक्शन समोर येत असून, ‘त्या’ सहा दिवसांत खरातने चार फोन बदलले, तर एक फोन केवळ १९ मिनिटांचा कॉल करून बदलला. खरातच्या फोनवर सर्वाधिक कॉल अजितदादांच्या अपघाताच्या दिवशी झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “अजितदादांचं अपघात प्रकरण अतिशय भयानक असून, या प्रकरणात CID कडे माहिती देऊनही कारवाई होत नाही. त्यामुळे तात्काळ CBI कडे हा तपास देणं गरजेचं आहे. सीबीआयकडे तपास देण्यासंदर्भात सरकार त्वरित कार्यवाही करेल, ही अपेक्षा आहे. सरकारने आता जास्त उशीर करायला नको, अन्यथा हे संशयाचं धुकं अधिक गडद होईलच, शिवाय गुन्हेगार पुरावे सुद्धा दडपतील.”

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताची निधनांनंतर आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे आधीपासूनच दिसत आहे. आतापर्यंत घेतलेल्या अनेक पत्रकार परिषदांमधून त्यांनी अनेक गंभीर आरोप तसेच नवनवीन खुलासे केल्याचे पाहायला मिळत आहेत. नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात याचे अजित पवार यांच्या अपघाताशी संबंध असल्याचे आरोप त्यांनी याआधीही केले आहेत. त्यासाठी सीबीआय चौकशी मागणी त्यांनी केली असून अजित पवार यांचा घात कि अपघात याबाबतचा संशय त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला आहे.

Published On: May 19, 2026 | 08:49 PM

