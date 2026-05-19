सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

आजच्या काळात नवीन कारच्या वाढत्या किंमतीमुळे अनेकजण सेकंड हँड कार खरेदीकडे वळत आहेत. कमी बजेटमध्ये चांगली कार मिळणे हा त्यामागचा मोठा फायदा आहे. मात्र वापरलेली कार घेताना थोडीशी चूक झाली, तर पुढे मोठा खर्च आणि त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे सेकंड हँड कार खरेदी करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कार किती वर्षे वापरली गेली आहे, तिचे किती मालक झाले आहेत आणि ती कोणत्या शहरात वापरली गेली होती हे जाणून घ्या. अनेकदा अपघातग्रस्त किंवा पूरग्रस्त गाड्याही कमी किमतीत विकल्या जातात. त्यामुळे सर्व्हिस हिस्ट्री आणि इन्शुरन्स क्लेम रेकॉर्ड तपासणे आवश्यक आहे.
सेकंड हँड कारमध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे इंजिन. इंजिन सुरू करताना जास्त आवाज, धूर किंवा व्हायब्रेशन जाणवत असेल तर सावध राहा. इंजिन ऑइल गळती, वायरिंग किंवा बॅटरीची स्थितीही तपासावी.
फक्त बाहेरून कार पाहून निर्णय घेऊ नका. टेस्ट ड्राइव्ह घेतल्यावर ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग आणि सस्पेन्शनची खरी स्थिती समजते. गाडी चालवताना अनोळखी आवाज येत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
कारचे RC, इन्शुरन्स, PUC आणि सर्व्हिस बुक अपडेट आहे का ते तपासा. चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबर कागदपत्रांशी जुळत आहेत का हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. जर कारवर कर्ज असेल तर NOC घेणे विसरू नका.
काही वेळा कारचे किलोमीटर रीडिंग कमी दाखवण्यासाठी फेरफार केला जातो. त्यामुळे सीट्सची झीज, स्टिअरिंगची अवस्था आणि टायरची स्थिती पाहून कारचा प्रत्यक्ष वापर किती झाला असेल याचा अंदाज घ्या.
एकाच मॉडेलच्या अनेक गाड्यांच्या किंमती ऑनलाइन आणि ऑफलाइन तपासा. यामुळे विक्रेता जास्त किंमत सांगत असेल तर लगेच लक्षात येते. घाईघाईत व्यवहार करू नका.
तुम्हाला कारबद्दल जास्त माहिती नसल्यास अनुभवी मेकॅनिकला सोबत घेऊन जा. छोट्या तपशीलातूनही तो भविष्यातील मोठ्या समस्यांचा अंदाज लावू शकतो.
कमी किमतीत कार मिळाली तरी तिचा मेंटेनन्स खर्च जास्त असू शकतो. काही मॉडेल्सचे स्पेअर पार्ट्स महाग असतात. त्यामुळे भविष्यातील खर्चाचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
सेकंड हँड कार खरेदी करणे हा योग्य निर्णय ठरू शकतो, पण त्यासाठी संयम आणि योग्य तपासणी आवश्यक असते. आकर्षक किंमत पाहून लगेच निर्णय घेण्याऐवजी कारची स्थिती, कागदपत्रे आणि भविष्यातील खर्च यांचा विचार केल्यास चांगली डील मिळू शकते. थोडी काळजी घेतली तर सेकंड हँड कारही नवीन कारसारखा उत्तम अनुभव देऊ शकते.
