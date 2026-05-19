Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

भारतात गेल्या काही वर्षांत CNG कार्सची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक ग्राहक आता कमी रनिंग कॉस्ट आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या कार्सकडे वळत आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 04:02 PM
Top five CNG Cars in India , Best CNG Cars in India,

सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या 'या' आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

Follow Us:
Follow Us:
  • पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे ग्राहक आता CNG कार्सकडे वळत आहेत
  • शहरांमध्ये रोजच्या वापरासाठी CNG कार्स हा परवडणारा आणि पर्यावरणपूरक पर्याय
  • वाढत्या इंधन किमतींच्या काळात CNG कार्स हा भविष्यातील परवडणारा पर्याय
भारतात गेल्या काही वर्षांत CNG कार्सची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक ग्राहक आता कमी रनिंग कॉस्ट आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या कार्सकडे वळत आहेत. विशेषतः शहरांमध्ये रोजच्या वापरासाठी CNG कार्स हा परवडणारा आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरत आहे. आज भारतीय बाजारात अनेक कंपन्या आधुनिक फीचर्ससह CNG मॉडेल्स सादर करत आहेत. त्यापैकी काही कार्स ग्राहकांच्या सर्वाधिक पसंतीस उतरल्या आहेत.

दोन लाखांचे डाऊन पेमेंट अन् घरी घेऊन या Hyundai Exter चे सीएनजी व्हेरिअंट! 7 वर्षांसाठी केवळ इतका असेल EMI…

भारतातील टॉप 5 CNG कार्स – कमी खर्चात जास्त मायलेज देणारे पर्याय

1. Maruti Suzuki Ertiga CNG

मोठ्या कुटुंबासाठी आरामदायी आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून Ertiga CNG ओळखली जाते. 7-सीटर लेआउट, प्रशस्त केबिन आणि चांगले मायलेज यामुळे ही कार भारतीय बाजारात लोकप्रिय झाली आहे. लांब प्रवासात कमी इंधन खर्च आणि Maruti चे विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्क ही तिची मोठी जमेची बाजू मानली जाते.

2. Maruti Suzuki Dzire CNG

भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय sedan कार्सपैकी Dzire CNG ही एक आहे. आकर्षक डिझाइन, आरामदायी ड्रायव्हिंग आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळे ती वैयक्तिक वापरासोबतच commercial segment मध्येही मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. शहरातील ट्रॅफिकमध्येही ही कार स्मूथ अनुभव देते.

3. Maruti Suzuki WagonR CNG

बजेटमध्ये चांगले मायलेज आणि कमी मेंटेनन्स हवे असल्यास WagonR CNG हा उत्तम पर्याय मानला जातो. उंच डिझाइनमुळे केबिनमध्ये चांगली जागा मिळते आणि शहरातील दैनंदिन वापरासाठी ही कार अत्यंत उपयुक्त ठरते. नव्या ग्राहकांसाठीही ही कार विश्वासार्ह मानली जाते.

4. Tata Motors Punch iCNG

SUV लूक आणि मजबूत safety features मुळे Punch iCNG ने बाजारात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. Tata Motors ने दिलेल्या twin-cylinder technology मुळे बूट स्पेस अधिक उपयोगी बनते. शहरासोबतच खराब रस्त्यांवरही ही कार चांगला अनुभव देते.

5. Hyundai Aura CNG

फीचर्स, आरामदायी इंटिरियर आणि प्रीमियम अनुभवामुळे Aura CNG अनेक ग्राहकांना आकर्षित करत आहे. Hyundai ची refined engine technology आणि smooth driving experience यामुळे ही sedan कार CNG सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरते.

भारतीय बाजारात CNG कार्स आता केवळ मायलेजपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. आधुनिक फीचर्स, safety आणि चांगल्या परफॉर्मन्समुळे ग्राहकांचा त्यांच्याकडे कल वाढत आहे. मोठ्या कुटुंबासाठी Ertiga, budget buyers साठी WagonR, तर SUV प्रेमींसाठी Punch iCNG हे पर्याय विशेष आकर्षक ठरत आहेत. वाढत्या इंधन किमतींच्या काळात CNG कार्स हा भविष्यातील परवडणारा आणि practical पर्याय मानला जात आहे.

EV Cars in India : महागड्या इंधनापासून सुटका हवी? ‘या’ ५ इलेक्ट्रिक गाड्या पहा; कमी खर्चात देतात जबरदस्त मायलेज

Web Title: Top five cng cars in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 04:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट
1

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
2

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
3

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?
4

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

May 19, 2026 | 04:02 PM
Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

May 19, 2026 | 04:00 PM
Bandar Movie: अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘बंदर’चा ट्रेलर रिलीजसाठी सज्ज; बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत

Bandar Movie: अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘बंदर’चा ट्रेलर रिलीजसाठी सज्ज; बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत

May 19, 2026 | 04:00 PM
अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

May 19, 2026 | 03:55 PM
Satara Politics: अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुली संवर्धनासाठी २६७ कोटी मंजूर; शिवेंद्रसिंहराजेंची मोठी माहिती

Satara Politics: अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुली संवर्धनासाठी २६७ कोटी मंजूर; शिवेंद्रसिंहराजेंची मोठी माहिती

May 19, 2026 | 03:54 PM
Ahilyanagar: चर्चासत्रे, परिसंवाद अन् गझल मैफल; ‘शब्दगंध’ संमेलनाची जय्यत तयारी

Ahilyanagar: चर्चासत्रे, परिसंवाद अन् गझल मैफल; ‘शब्दगंध’ संमेलनाची जय्यत तयारी

May 19, 2026 | 03:49 PM
Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

May 19, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM