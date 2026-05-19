सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

1. Maruti Suzuki Ertiga CNG
मोठ्या कुटुंबासाठी आरामदायी आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून Ertiga CNG ओळखली जाते. 7-सीटर लेआउट, प्रशस्त केबिन आणि चांगले मायलेज यामुळे ही कार भारतीय बाजारात लोकप्रिय झाली आहे. लांब प्रवासात कमी इंधन खर्च आणि Maruti चे विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्क ही तिची मोठी जमेची बाजू मानली जाते.
2. Maruti Suzuki Dzire CNG
भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय sedan कार्सपैकी Dzire CNG ही एक आहे. आकर्षक डिझाइन, आरामदायी ड्रायव्हिंग आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळे ती वैयक्तिक वापरासोबतच commercial segment मध्येही मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. शहरातील ट्रॅफिकमध्येही ही कार स्मूथ अनुभव देते.
3. Maruti Suzuki WagonR CNG
बजेटमध्ये चांगले मायलेज आणि कमी मेंटेनन्स हवे असल्यास WagonR CNG हा उत्तम पर्याय मानला जातो. उंच डिझाइनमुळे केबिनमध्ये चांगली जागा मिळते आणि शहरातील दैनंदिन वापरासाठी ही कार अत्यंत उपयुक्त ठरते. नव्या ग्राहकांसाठीही ही कार विश्वासार्ह मानली जाते.
4. Tata Motors Punch iCNG
SUV लूक आणि मजबूत safety features मुळे Punch iCNG ने बाजारात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. Tata Motors ने दिलेल्या twin-cylinder technology मुळे बूट स्पेस अधिक उपयोगी बनते. शहरासोबतच खराब रस्त्यांवरही ही कार चांगला अनुभव देते.
5. Hyundai Aura CNG
फीचर्स, आरामदायी इंटिरियर आणि प्रीमियम अनुभवामुळे Aura CNG अनेक ग्राहकांना आकर्षित करत आहे. Hyundai ची refined engine technology आणि smooth driving experience यामुळे ही sedan कार CNG सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरते.
भारतीय बाजारात CNG कार्स आता केवळ मायलेजपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. आधुनिक फीचर्स, safety आणि चांगल्या परफॉर्मन्समुळे ग्राहकांचा त्यांच्याकडे कल वाढत आहे. मोठ्या कुटुंबासाठी Ertiga, budget buyers साठी WagonR, तर SUV प्रेमींसाठी Punch iCNG हे पर्याय विशेष आकर्षक ठरत आहेत. वाढत्या इंधन किमतींच्या काळात CNG कार्स हा भविष्यातील परवडणारा आणि practical पर्याय मानला जात आहे.
