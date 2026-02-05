Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

नुकतेच ह्युंदाईने त्यांची i20 कारच्या किमतीत वाढ केली आहे. आता या कारची एक्स शोरूम किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:59 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • Hyundai i20 च्या किमतीत झाली वाढ
  • सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
भारतात अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्या विविध सेगमेंटमध्ये ग्राहकांसाठी दमदार आणि फीचर-लोडेड कार्स ऑफर करत आहेत. यामध्ये Hyundai Motors हे एक आघाडीचे नाव मानले जाते. ह्युंदाईने भारतीय बाजारात हॅचबॅक, सेडान आणि SUV सेगमेंटमध्ये अनेक लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह मॉडेल्स सादर केली आहेत. आकर्षक डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम परफॉर्मन्स यामुळे ह्युंदाईच्या कार्सना मोठी मागणी आहे. मात्र, आता ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कंपनीने अलीकडेच त्यांच्या सर्वाधिक परवडणाऱ्या आणि लोकप्रिय कारच्या किमतीत वाढ केली आहे. या किंमतवाढीचा थेट परिणाम बजेट सेगमेंटमधील खरेदीदारांवर होणार आहे.

ह्युंदाई कंपनीने त्यांची प्रीमियम हॅचबॅक कार Hyundai i20 ऑफर करते. मात्र, आता ही कार खरेदी करणे महागले आहे. चला या कारच्या नव्या किमतीबद्दल जाणून घेऊयात.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार

नवीन किंमत

हुंडई प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये आय20 विकते. उत्पादकाने अलीकडेच या कारची किंमत सुधारित केली आहे, ज्यामुळे ती खरेदी करणे सोपे झाले आहे.

निर्मात्या कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या कारची एक्स-शोरूम किंमत आता 5.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही किंमत Era व्हेरिएंटसाठी आहे. याशिवाय Magna Executive व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 6.74 लाख रुपये असून, Magna व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 7 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

फीचर्स

हुंडईकडून i20 च्या Magna Executive व्हेरिएंटमध्ये डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पुढे व मागे स्किड प्लेट्स, शार्क फिन अँटेना, हायलाइन TPMS, ऑटो हेडलाईट्स, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग, की-लेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली अ‍ॅडजस्टेबल ORVM तसेच ऑडिओ आणि ब्लूटूथ कंट्रोल्स असलेले स्टीयरिंग व्हील देण्यात आले आहे.

तर Magna व्हेरिएंटमध्ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRL, रिअर एसी व्हेंट आणि स्टोरेजसह फ्रंट आर्मरेस्ट असे अतिरिक्त फीचर्स मिळतात.

काय डील आहे राव! फक्त 51000 रुपयात बुक करता येईल ‘ही’ 7 सीटर कार, Fortuner चे दिवस सरले

या कारच्या बेस Era व्हेरिएंटमध्ये सहा एअरबॅग्स, पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पुढे व मागे स्किड प्लेट्स, बॉडी कलर ORVM आणि डोअर हँडल्स, टाइप-सी USB चार्जर तसेच टेलिस्कोपिक स्टिअरिंग व्हील देण्यात आले आहे.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

कंपनीने ही कार प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये सादर केली असून, या सेगमेंटमध्ये या कारची टक्कर Maruti Baleno आणि Toyota Glanza यांसारख्या कार्सशी होते.

Web Title: Hyundai i20 car price hike starting price starts from 599 lakh rupees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 03:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार
1

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार

काय डील आहे राव! फक्त 51000 रुपयात बुक करता येईल ‘ही’ 7 सीटर कार, Fortuner चे दिवस सरले
2

काय डील आहे राव! फक्त 51000 रुपयात बुक करता येईल ‘ही’ 7 सीटर कार, Fortuner चे दिवस सरले

Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु! मात्र ‘हा’ खास फिचर कारमधून वगळला जाणार
3

Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु! मात्र ‘हा’ खास फिचर कारमधून वगळला जाणार

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?
4

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Feb 05, 2026 | 03:59 PM
Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

Feb 05, 2026 | 03:56 PM
पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

Feb 05, 2026 | 03:55 PM
PM Kisan Nidhi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ४,००० रुपये खात्यात जमा होणार, कसं ते जाणून घ्या…

PM Kisan Nidhi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ४,००० रुपये खात्यात जमा होणार, कसं ते जाणून घ्या…

Feb 05, 2026 | 03:54 PM
ICC T20I Ranking : आयसीसी टी-20 क्रमवारीत इशानची उंच उडी! पाकिस्तानी सॅम अयुब बनला नंबर-1 अष्टपैलू खेळाडू 

ICC T20I Ranking : आयसीसी टी-20 क्रमवारीत इशानची उंच उडी! पाकिस्तानी सॅम अयुब बनला नंबर-1 अष्टपैलू खेळाडू 

Feb 05, 2026 | 03:51 PM
आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स

आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स

Feb 05, 2026 | 03:50 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM