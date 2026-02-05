Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PM Kisan Nidhi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ४,००० रुपये खात्यात जमा होणार, कसं ते जाणून घ्या…

PM Kisan Nidhi News : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. कृषी मंत्रालय ४ मार्च २०२६ पर्यंत होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:54 PM
PM Kisan Nidhi News In Marathi : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Nidhi) योजनेअंतर्गत पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये २१ वा हप्ता जारी झाल्यापासून, शेतकरी पुढील हप्त्याची वाट पाहत आहेत. सध्याच्या संकेतांवरून आणि सरकारी वर्तुळात सुरू असलेल्या हालचालींवरून, केंद्र सरकार लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आनंदाची भेट पाठवू शकते.

कृषी मंत्रालयाच्या तयारीवरून, यावर्षीचा होळी सण शेतकऱ्यांसाठी दुप्पट उत्साहाचा असेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे आहे आणि वेळेवर मदत केल्याने त्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमध्ये खूप मदत होते. जर तुम्ही अर्ज केला असेल, तर ही माहिती महत्त्वाची आहे.

२२ वा हप्ता होळीपूर्वी येईल का?

या वर्षी, होळीचा शुभ सण ४ मार्च रोजी साजरा केला जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्स आणि मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार फेब्रुवारीच्या अखेरीस किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होळीची भेट म्हणून २२ वा हप्ता जारी करू शकते.

सरकारने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, लाभार्थी यादी अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे २००० रुपये हस्तांतरित केले जातील.

या शेतकऱ्यांना ४,००० रुपये मिळणार

यावेळी, काही भाग्यवान शेतकऱ्यांना दुप्पट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. खरं तर, मागील हप्त्यादरम्यान, तांत्रिक समस्या, अपूर्ण ई-केवायसी किंवा बँक खात्यातील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले होते. जर तुम्ही तुमच्या चुका दुरुस्त केल्या असतील आणि तुमचे ई-केवायसी, जमीन पडताळणी आणि बँक-आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असेल, तर तुम्हाला मागील प्रलंबित हप्ता आणि नवीन हप्ता यासह एकूण ४,००० रुपये मिळू शकतात.

लाभार्थी यादीत तुमचे नाव कसे तपासायचे?

हप्ता जारी करण्यापूर्वी, तुमचे नाव सरकारच्या यादीत समाविष्ट आहे याची खात्री करणे महत्वाचे आहे.

फॉलो करा या स्टेप्स

अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in ला भेट द्या.

होमपेजवरील “Farmer Corner” विभागात जा.

“Beneficiary Status” पर्यायावर क्लिक करा.

तुमचा आधार क्रमांक किंवा नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट करा.

डेटा सबमिट केल्यानंतर, तुमच्या स्क्रीनवर स्थिती दिसेल. जर स्थितीतील सर्व तपशील बरोबर असतील आणि त्यावर ‘Yes’ लिहिले असेल, तर तुमचा हप्ता सुरक्षित आहे.

एक छोटीशी चूक तुमचे पैसे रोखू शकते

सरकार आता पीएम किसान योजनेच्या नियमांबद्दल खूप कठोर झाले आहे. अपात्र लोकांना वगळण्यासाठी पडताळणी जलद करण्यात आली आहे. तुमचा हप्ता अडकू शकतो जर:

तुमची e-KYC प्रक्रिया अपूर्ण असेल.

तुमचे बँक खाते तुमच्या आधार कार्डशी लिंक केलेले नाही.

तुमच्या जमिनीच्या नोंदी अपडेट केलेल्या नाहीत.

बँक खात्यावरील नाव आणि आधारवरील नाव वेगळे आहे.

या समस्या टाळण्यासाठी, ताबडतोब तुमच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ला भेट द्या किंवा अधिकृत पोर्टलद्वारे तुमचे तपशील अपडेट करा.

पीएम किसान योजना म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) ही केंद्र सरकारची योजना आहे जी संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० मिळतात, जे ₹२,००० च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात. हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे हस्तांतरित केले जातात.

Published On: Feb 05, 2026 | 03:54 PM

