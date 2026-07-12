Hyundai SUV: ह्युंडाई लाँच करणार ४ नवीन एसयूव्ही! पुढील वर्षभरात होणार मार्केटमध्ये दाखल

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात आपली पकड आणखी घट्ट करण्यासाठी ह्युंदाई कंपनी मोठा प्लॅन आखत आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कंपनीने घोषणा केली होती की, मार्च २०३० पर्यंत ते भारतात २६ नवीन गाड्या बाजारात आणणार आहेत, ज्यामध्ये ७ अगदी नवीन मॉडेल्स असतील. या अंतर्गत कंपनीने आधीच नवीन व्हेन्यू, वेरना, एक्सटर आणि आयोनिक ५ या गाड्या बाजारात आणल्या आहेत.
आता कंपनी छोट्या गाड्यांपासून ते थेट मोठ्या प्रीमियम गाड्यांच्या सेगमेंटपर्यंतच्या ग्राहकांसाठी ४ नवीन दमदार एसयूव्ही आणण्याच्या तयारी आहे. यामध्ये एका मॉडेलमध्ये तब्बल तीन-रांगांची बैठक व्यवस्था म्हणजेच ७ लोकांची बसण्याची सोय असणार आहे. या ४ गाड्यांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे,
१. ह्युंदाई बेयॉन Hyundai Bayon
वैशिष्ट्य: ही एक मध्यम आकाराची एसयूव्ही असेल. सध्याची ‘बेयॉन’ प्रामुख्याने युरोपियन बाजारासाठी आहे, पण या गाडीची दुसरी पिढी भारत सारख्या विकसनशील बाजारपेठांचा विचार करून तयार केली जात आहे.
स्पर्धा: ही गाडी ह्युंदाई क्रेटाच्या खालील सेगमेंटमध्ये असेल आणि बाजारात तिची थेट स्पर्धा मारुती व्हिक्टोरिसशी होईल.
इंजिन: या गाडीद्वारे ह्युंदाई भारतात आपले नवीन १.२-लीटर, ४-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन पहिल्यांदाच आणणार आहे. याशिवाय गाडीची सुरुवातीची किंमत कमी ठेवण्यासाठी कंपनी १.०-लीटर टर्बो पेट्रोल किंवा १.५-लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही देऊ शकते.
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२. ह्युंदाई एचई१आय (कोडनेम) – नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही Hyundai HE1i
वैशिष्ट्य: ‘एचई१आय’ हे ह्युंदाईच्या आगामी मायक्रो-इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचे सांकेतिक नाव आहे. ही गाडी थेट टाटा पंच इव्हीला टक्कर देईल.
स्थानिक उत्पादन: क्रेटा इलेक्ट्रिकच्या तुलनेत ही गाडी मोठ्या प्रमाणावर भारतातच तयार केली जाईल, अगदी बॅटरीच्या सेल्स सुद्धा भारतातच बनवले जातील. यात एक्सॉइड एनर्जीकडून घेतलेले एलएफपी सेल्स असलेले दोन बॅटरी पॅकचे पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे.
डिझाईन आणि लाँच: याचा लूक पूर्णपणे एखाद्या योग्य एसयूव्हीसारखा चौकोनी असेल. यात दरवाजाचे आधुनिक हँडल्स आणि ह्युंदाईची प्रसिद्ध ‘पॅरामेट्रिक पिक्सेल’ लाईट डिझाईन पाहायला मिळेल. ही गाडी २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत लाँच होऊ शकते.
३. नेक्स्ट-जनरेशन ह्युंदाई क्रेटा Next-gen Hyundai Creta
वैशिष्ट्य: भारतातील सर्वात लोकप्रिय एसयूव्ही ‘क्रेटा’ आता अगदी नवीन अवतारात येत आहे. ही पुढील पिढीची क्रेटा सध्याच्या मॉडेलपेक्षा आकाराने मोठी, अधिक आक्रमक आणि भविष्यातील डिझाईन असलेली असेल.
प्लॅटफॉर्म आणि हायब्रिड: ही गाडी कंपनीच्या नवीन ‘के३’ प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. यात केबिनमध्ये जास्त जागा मिळेल आणि भविष्यात यात ‘हायब्रिड सिस्टीम’ (इंजिन + बॅटरी) बसवणे सहज शक्य होईल.
इंटीरियर: गाडीच्या आत ९.९-इंचचे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि ‘गूगल इन-बिल्ट’ असलेली १२.९-इंचची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम मिळेल. ही नवीन क्रेटा २०२७ च्या मध्यापर्यंत लाँच होण्याची शक्यता आहे.
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४. ह्युंदाई एनआय१आय (कोडनेम) – ७ सीटर हायब्रिड एसयूव्ही Hyundai Ni1i
वैशिष्ट्य: ‘एनआय१आय’ सांकेतिक नाव असलेली ही गाडी ह्युंदाईची नवीन तीन-रांगांची ७-सीटर एसयूव्ही असेल, जी थेट महिंद्रा एक्सयुव्ही ७एक्सओ ला टक्कर देईल.
प्लॅटफॉर्म आणि इंजिन: ही गाडी ट्युसॉनच्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित असू शकते. यात १.५-लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनवर आधारित ‘हायब्रिड पॉवरट्रेन’ पाहायला मिळेल. हेच इंजिन यावर्षी भारतात बनणाऱ्या ‘किआ सोरेंटो’ मध्येही पाहायला मिळणार आहे.
लाँच: ही प्रीमियम ७-सीटर हायब्रिड एसयूव्ही २०२७ च्या अखेरीस बाजारात येण्याची शक्यता आहे.