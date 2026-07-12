‘शिंदे अमित शाह यांच्यासमोर…’, काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांचा एकनाथ शिंदेंवर आतापर्यंतचा सर्वात बोचरा वार; म्हणाले..

एका जाहीर सभेला संबोधित करताना कन्हैया कुमार यांनी एकनाथ शिंदे यांची अत्यंत आक्रमक शैलीत खिल्ली उडवली. त्यांनी टिप्पणी केली की, जर अमित शहा यांनी फोन करून शिंदे यांना एका पायावर उभे राहण्याचा आदेश दिला, तर शिंदे ते त्वरित करतील; तसेच शहा यांनी त्यांना डोक्यावर उभे राहण्यास सांगितले, तर ते त्याचेही पालन करतील. कन्हैया कुमार यांच्या या विधानाचा उद्देश स्पष्ट होता: महाराष्ट्राची सूत्रे राज्याच्या नेतृत्वाच्या हातात नसून ती दिल्लीच्या हातात आहेत, हे अधोरेखित करणे.
कन्हैया कुमारने एकनाथ शिंदेना बेक्कार धुतला
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वयाने कन्हैया कुमार एकनाथ शिंदेंपेक्षा लहान असेल, पण स्वाभिमान, विचारांची स्पष्टता आणि सत्तेला थेट प्रश्न विचारण्याचं धैर्य अनेक पटींनी मोठं आहे. 🔥 pic.twitter.com/471dzyK6HX — Pratik S Patil (@Liberal_India1) July 11, 2026
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कन्हैया कुमार इथेच थांबले नाहीत; त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची नैतिकता आणि राजकीय प्रतिष्ठेवरही जोरदार टीका केली. शिंदे यांच्यात थोडीही लाज किंवा स्वाभिमान उरला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राचा समृद्ध आणि पराक्रमी इतिहास आठवण करून देत कन्हैया म्हणाले की, देशाला मराठा इतिहासाचा अभिमान आहे, तरीही त्याच राजकीय परंपरेतील एक व्यक्ती आज अमित शहा यांच्या चरणी नतमस्तक झाली आहे.
कन्हैया कुमार यांच्या या जळजळीत टीकेमुळे राजकीय खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (शिंदे गट) नेत्यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, तर विरोधी पक्ष या मुद्द्याकडे महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा राज्यातील ‘महायुती’ आणि ‘महाविकास आघाडी’ यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई शिगेला पोहोचली आहे. या विधानाने ‘दिल्ली विरुद्ध महाराष्ट्र’ हा वाद पुन्हा एकदा पेटवला आहे. ‘एका पायावर उभे राहणे’ या रूपकाचा वापर करून कन्हैया कुमार यांनी शिंदे यांना ‘कठपुतळी’ म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अपमानास्पद टीकेला एकनाथ शिंदे आणि भाजप कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
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