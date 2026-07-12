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‘शिंदे अमित शाह यांच्यासमोर…’, काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांचा एकनाथ शिंदेंवर आतापर्यंतचा सर्वात बोचरा वार; म्हणाले..

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

Kanhaiya Kumar Slams Eknath Shinde News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात कन्हैया कुमार यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. अमित शाह यांनी सांगितल्यास शिंदे एका पायावर उभे राहायलाही तयार होतील, असा टोला त्यांनी लगावला.

काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांचा एकनाथ शिंदेंवर आतापर्यंतचा सर्वात बोचरा वार (Photo Credit- X)

काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांचा एकनाथ शिंदेंवर आतापर्यंतचा सर्वात बोचरा वार (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘शिंदे अमित शाह यांच्यासमोर…’
  • काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांचा एकनाथ शिंदेंवर आतापर्यंतचा सर्वात बोचरा वार
  • म्हणाले…
Kanhaiya Kumar Slams Eknath Shinde: राज्याच्या राजकीय पटलावर सध्या शाब्दिक हल्ल्यांची मालिका सुरू असून त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अशा परिस्थितीत, काँग्रेसचे आक्रमक नेते कन्हैया कुमार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आतापर्यंतचा सर्वात कठोर आणि वैयक्तिक टीका करणारा हल्ला चढवला आहे. शिंदे यांच्या राजकीय स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, कन्हैया कुमार यांनी दावा केला की उपमुख्यमंत्र्यांची आता कोणतीही स्वतंत्र राजकीय ओळख उरलेली नाही आणि त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर पूर्णपणे शरणागती पत्करली आहे.

एका पायावर उभे राहण्यास सांगितले तरी…

एका जाहीर सभेला संबोधित करताना कन्हैया कुमार यांनी एकनाथ शिंदे यांची अत्यंत आक्रमक शैलीत खिल्ली उडवली. त्यांनी टिप्पणी केली की, जर अमित शहा यांनी फोन करून शिंदे यांना एका पायावर उभे राहण्याचा आदेश दिला, तर शिंदे ते त्वरित करतील; तसेच शहा यांनी त्यांना डोक्यावर उभे राहण्यास सांगितले, तर ते त्याचेही पालन करतील. कन्हैया कुमार यांच्या या विधानाचा उद्देश स्पष्ट होता: महाराष्ट्राची सूत्रे राज्याच्या नेतृत्वाच्या हातात नसून ती दिल्लीच्या हातात आहेत, हे अधोरेखित करणे.

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स्वाभिमान आणि मराठा इतिहासाचा संदर्भ

कन्हैया कुमार इथेच थांबले नाहीत; त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची नैतिकता आणि राजकीय प्रतिष्ठेवरही जोरदार टीका केली. शिंदे यांच्यात थोडीही लाज किंवा स्वाभिमान उरला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राचा समृद्ध आणि पराक्रमी इतिहास आठवण करून देत कन्हैया म्हणाले की, देशाला मराठा इतिहासाचा अभिमान आहे, तरीही त्याच राजकीय परंपरेतील एक व्यक्ती आज अमित शहा यांच्या चरणी नतमस्तक झाली आहे.

राजकीय खळबळ आणि तीव्र प्रतिक्रिया

कन्हैया कुमार यांच्या या जळजळीत टीकेमुळे राजकीय खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (शिंदे गट) नेत्यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, तर विरोधी पक्ष या मुद्द्याकडे महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा राज्यातील ‘महायुती’ आणि ‘महाविकास आघाडी’ यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई शिगेला पोहोचली आहे. या विधानाने ‘दिल्ली विरुद्ध महाराष्ट्र’ हा वाद पुन्हा एकदा पेटवला आहे. ‘एका पायावर उभे राहणे’ या रूपकाचा वापर करून कन्हैया कुमार यांनी शिंदे यांना ‘कठपुतळी’ म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अपमानास्पद टीकेला एकनाथ शिंदे आणि भाजप कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

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Web Title: Congress leader kanhaiya kumars most blunt attack on eknath shinde so far

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Published On: Jul 12, 2026 | 03:09 PM

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