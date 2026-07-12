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गुंतवणूकदारांनो लक्ष द्या! तब्बल 49% नफा कमावण्याची सुवर्णसंधी! ‘या’ शेअर्सवर लागलाय का तुमचा दाव?

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:09 PM IST
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सारांश

शेअर बाजारातील तेजीच्या काळात आघाडीच्या Brokerage Houses गुंतवणूकदारांना तब्बल ४९% पर्यंतचा बंपर परतावा मिळवून देऊ शकणाऱ्या काही मजबूत शेअर्सची निवड केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गुंतवणूकदारांनो लक्ष द्या!
  • तब्बल 49% नफा कमावण्याची सुवर्णसंधी!
  • ‘या’ शेअर्सवर लागलाय का तुमचा दाव?
पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक बाजारात निर्माण झालेली अस्थिरता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) होणारी सततची विक्री यामुळे शेअर बाजारात बरीच उलथापालथ सुरु असताना पाहायला मिळते. त्यात गुंतवणूकदारांच्या भावनांमधील घसरण या पार्श्वभूमीवर नेमके कोणते स्टोक्स आहेत जे फायदेशीर ठरु शकतील? ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीजने तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकतील असे काही स्टॉक्स सुचवले आहेत. आपल्या ताज्या अहवालात, त्यांनी HDFC बँक आणि TCS सारख्या काही आघाडीच्या लार्ज-कॅप स्टॉक्सची निवड केली आहे, ज्यात या आव्हानात्मक परिस्थितीतही ४९% पर्यंत परतावा देण्याची क्षमता आहे. चला, या फायदेशीर स्टॉक्सवर एक नजर टाकूया.

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HDFC Bank – InCred Equities ने HDFC बँकेसाठी 1160 रुपयांचे टार्गेट प्राईस निश्चित केले आहे, जे त्याच्या सध्याच्या ८१८ रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा अंदाजे ४२% वाढ दर्शवते.

Tata Consultancy Services – ब्रोकरेजने TCS साठी ३,०५२ रुपयांचे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे त्याच्या सध्याच्या २,०५० रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा अंदाजे ४८.९% वाढीची शक्यता दर्शवते.

Bajaj Finance – InCred Equities ने बजाज फायनान्ससाठी १,२५० रुपयांचे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे त्याच्या सध्याच्या १,००४ रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा २५% वाढीची शक्यता दर्शवते.

Axis Bank – इनक्रेड इक्विटीजने खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँकेसाठी १,५८० रुपयांचे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे त्याच्या सध्याच्या १,२९८ रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा २२% वाढीची शक्यता दर्शवते.

Hindustan Unilever (HUL) – InCred Equities ने या FMCJ क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीसाठी ₹२,७९० चे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे तिच्या सध्याच्या ₹२,१४५ च्या बाजारभावापेक्षा ३०% वाढीची शक्यता दर्शवते.

Maruti Suzuki – ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी मारुती सुझुकीसाठी लक्ष्य मूल्य ₹१५,२८० आहे, जे तिच्या सध्याच्या ₹१३,७२८ च्या बाजारभावापेक्षा ११% वाढ दर्शवते.

UltraTech Cement – InCred Equities ने UltraTech Cement साठी ₹१४,२१५ चे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे तिच्या सध्याच्या ₹११,५२४ च्या बाजारभावापेक्षा २३% वाढीची शक्यता दर्शवते.

Tata Steel – InCred Equities ने Tata Steelसाठी ₹२२४ चे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे तिच्या सध्याच्या ₹१८८ च्या बाजारभावापेक्षा १९% वाढीची शक्यता दर्शवते.

Tata Motors – InCred Equities ने टाटा मोटर्स साठी ४९६ रुपयांचे लक्ष्य मूल्य निश्चित केले आहे, जे त्याच्या सध्याच्या ४२० रुपयांच्या बाजारभावापेक्षा १८% वाढ दर्शवते.

(Declaimer : येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीसाठी आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navrashtra.com येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस कधीही करत नाही.)

अडकतच चाललेत… Anil Ambani समूहाला ED चा मोठा दणका! 1021 कोटींची मालमत्ता जप्त, कारवाईत आकडा 20367 कोटींच्या पार

Web Title: Golden opportunity to earn whopping 49 profit you bet on these shares

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Published On: Jul 12, 2026 | 03:09 PM

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