रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Indian Army Agniveer Cee Result 2026 Released Merit List Pdf Download Steps

Indian Army Result 2026: भारतीय सैन्यात ‘अग्निवीर’ परीक्षेचा निकाल जाहीर; येथे पाहा मेरिट लिस्ट आणि स्कोरकार्ड

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

Indian Army Agniveer CEE Result 2026: इंडियन आर्मीने अग्निवीर कॉमन एंट्रन्स एक्झाम (CEE) २०२६ चा निकाल आणि मेरिट लिस्ट अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केली आहे. एआरओ (ARO) नुसार निकाल कसा तपासावा? वाचा सविस्तर.

ARMY

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Indian Army Agniveer CEE Result 2026: भारतीय सैन्यात (इंडियन आर्मी) अग्निवीर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. इंडियन आर्मीने अग्निवीर कॉमन एंट्रन्स एक्झाम (CEE) २०२६ चा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेत बसलेले उमेदवार आता joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपला निकाल आणि स्कोरकार्ड तपासू शकतात.

हा निकाल वेगवेगळ्या आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) आणि झोननुसार पीडीएफ (PDF) स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये पुढील टप्प्यासाठी निवडलेल्या उमेदवारांची नावे आणि रोल नंबर समाविष्ट आहेत. जर तुम्हीही ही परीक्षा दिली असेल, तर आता तुमचा निकाल पाहून पुढील निवड प्रक्रियेच्या तयारीला सुरुवात करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया की अग्निवीर निकाल आणि स्कोरकार्ड कसे डाऊनलोड करायचे.

कोणत्या पदांसाठी निकाल जाहीर झाला आहे?

भारतीय सैन्याने अग्निवीर भरतीच्या विविध पदांसाठी सीईई (CEE) परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. यामध्ये अग्निवीर जनरल ड्युटी (GD), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समन, ऑफिस असिस्टंट/क्लर्क, वुमन मिलिटरी पोलीस, शिपाई फार्मा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टंट या पदांचा समावेश होतो. या लेखी परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना आता भरती प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात सामील होण्याची संधी मिळणार आहे.

Public Library: स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी पर्वणी! १ कोटीहून अधिक ई-बुक्स आणि हायटेक सुविधांसह नवी लायब्ररी सुरू

अग्निवीर निकाल आणि स्कोरकार्ड कसे डाऊनलोड करावे?

१. सर्वात आधी भारतीय सैन्याच्या अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in वर जा.
२. होमपेजवर दिलेल्या ‘Agniveer CEE Result 2026’ या लिंकवर क्लिक करा.
३. आता तुमचा संबंधित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) किंवा झोन निवडा.
४. स्क्रीनवर मेरिट लिस्टची पीडीएफ फाईल उघडेल.
५. या पीडीएफमध्ये तुमचा रोल नंबर किंवा नाव शोधून तपासा.
६. शेवटी, निकालाची पीडीएफ डाऊनलोड करा आणि तुमच्याकडे सुरक्षित ठेवा.

UPSC Success Story: वडिलांचे छत्र हरपले, आई आणि भावाने शेतात घाम गाळला; सांगलीच्या ऋतुराज पाटीलची यूपीएससी परीक्षेत ‘बाजी’!

Web Title: Indian army agniveer cee result 2026 released merit list pdf download steps

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ram Mandir CEO: आता ‘मंदिर व्यवस्थापक’ पदाला मोठी मागणी; राम मंदिराच्या नव्या नियमांमुळे ‘हा’ कोर्स आला चर्चेत
1

Ram Mandir CEO: आता ‘मंदिर व्यवस्थापक’ पदाला मोठी मागणी; राम मंदिराच्या नव्या नियमांमुळे ‘हा’ कोर्स आला चर्चेत

RRB Answer Key: रेल्वेने जारी केली ज्युनिअर इंजिनिअर परीक्षेची उत्तरतालिका; १७ जुलैपूर्वी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन
2

RRB Answer Key: रेल्वेने जारी केली ज्युनिअर इंजिनिअर परीक्षेची उत्तरतालिका; १७ जुलैपूर्वी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन

Government Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमध्ये हवालदार पदांची मोठी भरती; १० वी पास असणाऱ्यांना उत्तम संधी!
3

Government Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमध्ये हवालदार पदांची मोठी भरती; १० वी पास असणाऱ्यांना उत्तम संधी!

Indian Army Medical Officer Jobs: भारतीय सैन्यात डॉक्टर व्हायचयं! मग ‘हे’ पात्रता निकष लगेच जाणून घ्या
4

Indian Army Medical Officer Jobs: भारतीय सैन्यात डॉक्टर व्हायचयं! मग ‘हे’ पात्रता निकष लगेच जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Army Result 2026: भारतीय सैन्यात ‘अग्निवीर’ परीक्षेचा निकाल जाहीर; येथे पाहा मेरिट लिस्ट आणि स्कोरकार्ड

Indian Army Result 2026: भारतीय सैन्यात ‘अग्निवीर’ परीक्षेचा निकाल जाहीर; येथे पाहा मेरिट लिस्ट आणि स्कोरकार्ड

Jul 12, 2026 | 03:05 PM
Wimbledon 2026: लिंडा नोस्कोवा ठरली चॅम्पियन! पहिल्याच ग्रँड स्लॅम विजेतेपदावर कोरले नाव

Wimbledon 2026: लिंडा नोस्कोवा ठरली चॅम्पियन! पहिल्याच ग्रँड स्लॅम विजेतेपदावर कोरले नाव

Jul 12, 2026 | 03:04 PM
GFSGalaxy: होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजावर इराणचा हल्ला; 10 भारतीयांना वाचवले, 1 बेपत्ता, अमेरिकेने डागली 140 क्षेपणास्त्रे

GFSGalaxy: होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजावर इराणचा हल्ला; 10 भारतीयांना वाचवले, 1 बेपत्ता, अमेरिकेने डागली 140 क्षेपणास्त्रे

Jul 12, 2026 | 03:01 PM
Hyundai SUU: ह्युंडाई लाँच करणार ४ नवीन एसयूव्ही! पुढील वर्षभरात होणार मार्केटमध्ये दाखल

Hyundai SUU: ह्युंडाई लाँच करणार ४ नवीन एसयूव्ही! पुढील वर्षभरात होणार मार्केटमध्ये दाखल

Jul 12, 2026 | 03:01 PM
Lindsey Graham : युक्रेन दौरा, इराणची उघड धमकी अन् आकस्मिक मृत्यू! अमेरिकन सिनेटरच्या निधनाने खळबळ; विषबाधेचा संशय

Lindsey Graham : युक्रेन दौरा, इराणची उघड धमकी अन् आकस्मिक मृत्यू! अमेरिकन सिनेटरच्या निधनाने खळबळ; विषबाधेचा संशय

Jul 12, 2026 | 03:00 PM
‘मला सोडून नको जाऊस…’ रेल्वे स्थानकावरच बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचे धरले पाय, अखेर पोलिसांनीच केला हस्तक्षेप; Video Viral

‘मला सोडून नको जाऊस…’ रेल्वे स्थानकावरच बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचे धरले पाय, अखेर पोलिसांनीच केला हस्तक्षेप; Video Viral

Jul 12, 2026 | 03:00 PM
Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाममध्ये भीषण अपघात! पर्यटक बोट उलटून १५ भारतीयांचा मृत्यू; सरकारकडून चौकशीचे आदेश

Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाममध्ये भीषण अपघात! पर्यटक बोट उलटून १५ भारतीयांचा मृत्यू; सरकारकडून चौकशीचे आदेश

Jul 12, 2026 | 02:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा