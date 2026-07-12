Indian Army Result 2026: भारतीय सैन्यात ‘अग्निवीर’ परीक्षेचा निकाल जाहीर; येथे पाहा मेरिट लिस्ट आणि स्कोरकार्ड

Indian Army Agniveer CEE Result 2026: भारतीय सैन्यात (इंडियन आर्मी) अग्निवीर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. इंडियन आर्मीने अग्निवीर कॉमन एंट्रन्स एक्झाम (CEE) २०२६ चा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेत बसलेले उमेदवार आता joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपला निकाल आणि स्कोरकार्ड तपासू शकतात.
हा निकाल वेगवेगळ्या आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) आणि झोननुसार पीडीएफ (PDF) स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये पुढील टप्प्यासाठी निवडलेल्या उमेदवारांची नावे आणि रोल नंबर समाविष्ट आहेत. जर तुम्हीही ही परीक्षा दिली असेल, तर आता तुमचा निकाल पाहून पुढील निवड प्रक्रियेच्या तयारीला सुरुवात करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया की अग्निवीर निकाल आणि स्कोरकार्ड कसे डाऊनलोड करायचे.
भारतीय सैन्याने अग्निवीर भरतीच्या विविध पदांसाठी सीईई (CEE) परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. यामध्ये अग्निवीर जनरल ड्युटी (GD), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समन, ऑफिस असिस्टंट/क्लर्क, वुमन मिलिटरी पोलीस, शिपाई फार्मा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टंट या पदांचा समावेश होतो. या लेखी परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना आता भरती प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात सामील होण्याची संधी मिळणार आहे.
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१. सर्वात आधी भारतीय सैन्याच्या अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in वर जा.
२. होमपेजवर दिलेल्या ‘Agniveer CEE Result 2026’ या लिंकवर क्लिक करा.
३. आता तुमचा संबंधित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) किंवा झोन निवडा.
४. स्क्रीनवर मेरिट लिस्टची पीडीएफ फाईल उघडेल.
५. या पीडीएफमध्ये तुमचा रोल नंबर किंवा नाव शोधून तपासा.
६. शेवटी, निकालाची पीडीएफ डाऊनलोड करा आणि तुमच्याकडे सुरक्षित ठेवा.
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