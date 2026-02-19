Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
16 लाखांची Maruti e Vitara वर 13 लाखांचं लोन, कसा असेल EMI चा हिशोब? जाणून घ्या

मार्केटमध्ये मारुती सुझुकीच्या इलेक्ट्रिक कारची म्हणजेच Maruti e Vitara ला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:28 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • मारुती सुझुकीच्या इलेक्ट्रिक कारला भारतात चांगली मागणी
  • Maruti e Vitara साठी लोन घेतल्यास किती द्यावा लागेल EMI?
  • जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन
भारतात इलेक्ट्रिक कारला सातत्याने ग्राहक चांगला प्रतिसाद देताय. हीच बाब लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्यांनी मार्केटमध्ये दमदार इलेक्ट्रिक कार ऑफर केल्या आहेत. देशातील आघाडीच्या ऑटो कंपनीने म्हणजेच Maruti Suzuki ने देखील भारतात त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक कार आणली आहे. ही कार म्हणजे मारुती ई विटारा.

मारुती सुझुकीच्या ऑल-इलेक्ट्रिक ई-विटारा एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 15.99 लाख रुपये आहे. कंपनीने ही कार तीन व्हेरिएंटमध्ये लाँच केली आहे: डेल्टा, झेटा आणि अल्फा. टॉप व्हेरिएंटची किंमत 19.79 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

डिझाइन अफाट आणि रेंज सुसाट! Mahindra Udo ई-ऑटो लाँच, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

कंपनीने ही इलेक्ट्रिक कार दोन बॅटरी पॅक पर्यायांमध्ये लाँच केली आहे: 49 किलोवॅट आणि 61 किलोवॅट. ही कार 49 किलोवॅट बॅटरीसह 440 किमी आणि 61 किलोवॅट बॅटरीसह 543 किमी पर्यंतची रेंज देते. जर तुम्ही बेस व्हेरिएंट, डेल्टा खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर चला तुम्हाला या व्हेरिएंटसाठी किती EMI द्यावा लागेल त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

किती असेल EMI?

जर तुम्ही Maruti Suzuki e Vitara च्या बेस व्हेरिएंट डेल्टा (₹16 लाख) खरेदीसाठी 3 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट करून13 लाखांचे लोन घेतले, तर तुमचा मासिक EMI किती येईल? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
टीप: डाउन पेमेंट, इन्शुरन्स, RTO आणि इतर शुल्क तुम्हालाच स्वतंत्रपणे भरावे लागतील.

8% व्याजदराने 13 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास

  • 3 वर्षांसाठी EMI: ₹40,737
  • 4 वर्षांसाठी EMI: ₹31,737
  • 5 वर्षांसाठी EMI: ₹26,359
  • 6 वर्षांसाठी EMI: ₹22,793
  • 7 वर्षांसाठी EMI: ₹20,262
5 Seater SUV च्या मागणीत चांगली वाढ! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top-5 वाहनांनी जिंकलाय ग्राहकाचा विश्वास

8.5% व्याजदराने 13 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्यास

  • 3 वर्षांसाठी EMI: ₹41,038
  • 4 वर्षांसाठी EMI: ₹32,043
  • 5 वर्षांसाठी EMI: ₹26,671
  • 6 वर्षांसाठी EMI: ₹23,112
  • 7 वर्षांसाठी EMI: ₹20,587
व्याजदर आणि कर्जाचा कालावधी वाढला की एकूण परतफेड रक्कम वाढते, त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी तुमच्या बजेटनुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 07:28 PM

