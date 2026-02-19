16 लाखांची Maruti e Vitara वर 13 लाखांचं लोन, कसा असेल EMI चा हिशोब? जाणून घ्या

मारुती सुझुकीच्या ऑल-इलेक्ट्रिक ई-विटारा एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 15.99 लाख रुपये आहे. कंपनीने ही कार तीन व्हेरिएंटमध्ये लाँच केली आहे: डेल्टा, झेटा आणि अल्फा. टॉप व्हेरिएंटची किंमत 19.79 लाख रुपयांपर्यंत आहे.
कंपनीने ही इलेक्ट्रिक कार दोन बॅटरी पॅक पर्यायांमध्ये लाँच केली आहे: 49 किलोवॅट आणि 61 किलोवॅट. ही कार 49 किलोवॅट बॅटरीसह 440 किमी आणि 61 किलोवॅट बॅटरीसह 543 किमी पर्यंतची रेंज देते. जर तुम्ही बेस व्हेरिएंट, डेल्टा खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर चला तुम्हाला या व्हेरिएंटसाठी किती EMI द्यावा लागेल त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
जर तुम्ही Maruti Suzuki e Vitara च्या बेस व्हेरिएंट डेल्टा (₹16 लाख) खरेदीसाठी 3 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट करून13 लाखांचे लोन घेतले, तर तुमचा मासिक EMI किती येईल? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
टीप: डाउन पेमेंट, इन्शुरन्स, RTO आणि इतर शुल्क तुम्हालाच स्वतंत्रपणे भरावे लागतील.