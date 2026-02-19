डिझाइन अफाट आणि रेंज सुसाट! Mahindra Udo ई-ऑटो लाँच, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

‘ऑटोप्लेन’ या संकल्पनेवर आधारित उडोचे एरोडायनॅमिक डिझाइन, दमदार हेडलॅम्प्स, स्टायलिश मिरर्स आणि मोठे विंडशील्ड यामुळे रस्त्यावर वेगळी ओळख निर्माण होते. सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच पूर्ण मोनोकॉक स्ट्रक्चर वापरल्याने अधिक मजबूत बांधणी आणि सुधारित राइड क्वालिटी मिळते. डिझाइनचे नेतृत्व महिंद्राच्या डिझाइन टीमने केले असून, चालकांच्या व्यावसायिक प्रतिमेला नवी उंची देणे हा उद्देश आहे.
उडोमध्ये चालकासाठी 20% अधिक जाड ‘पायलट सीट’ देण्यात आली आहे. प्रवाशांसाठी अधिक लेगरूम व हेडरूमसह ‘फर्स्ट-क्लास’ आसनव्यवस्था देण्यात आली असून, स्वतंत्र रिअर सस्पेन्शन आणि ड्युअल-फोर्क फ्रंट सस्पेन्शनमुळे खडबडीत रस्त्यावरही स्मूथ राइड मिळते.
उडो प्रत्यक्ष वापरात 200 किमीपर्यंत रेंज देते (ARAI प्रमाणित 265 किमी). यात IP67-रेटेड 11.7 kWh लिथियम-आयन बॅटरी, PMS मोटरमधून 10 kW पीक पॉवर व 52 Nm टॉर्क मिळतो. ‘रेंज’, ‘राइड’ आणि ‘रेस’ असे तीन ड्राइव्ह मोड्स उपलब्ध असून, ‘रेस’ मोडमध्ये 55 किमी/तास टॉप स्पीड मिळतो. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, उद्योगात पहिल्यांदाच देण्यात आलेला रिव्हर्स थ्रॉटल, हिल होल्ड असिस्ट आणि क्रीप फंक्शन यामुळे ट्रॅफिकमध्ये अधिक अचूक नियंत्रण साधता येते.
उडोला 1.5 लाख किमी किंवा 6 वर्षांची वॉरंटी देण्यात आली आहे. शक्तिशाली ड्रम ब्रेक्समुळे कमी ब्रेकिंग अंतर, तसेच 30.48 सेमी ट्यूबलेस टायर्समुळे स्थिरता वाढते. कंपनी 1 लाख किमीपर्यंत मोफत सर्व्हिस देत असून, ‘उदय एनएक्सटी’ योजनेअंतर्गत ₹20 लाखांचे अपघाती विमा संरक्षण व इतर लाभ दिले जातात.
उडोचे उत्पादन महिंद्राच्या जहिराबाद येथील अत्याधुनिक प्रकल्पात केले जाणार आहे. कंपनीच्या मते, लास्ट माईल मोबिलिटी अधिक सन्माननीय आणि शाश्वत बनवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.