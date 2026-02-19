Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
डिझाइन अफाट आणि रेंज सुसाट! Mahindra Udo ई-ऑटो लाँच, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (एमएलएमएमएल) ने भारतात त्यांची इलेक्ट्रिक ऑटो लाँच केली आहे. विशेष म्हणजे कंपनीच्या दाव्यानुसार ही ऑटो 200 किमीची प्रत्यक्ष रेंज देऊ शकते.

Updated On: Feb 19, 2026 | 06:13 PM
  • Mahindra Udo ही ई-ऑटो लाँच
  • या ई ऑटोची एक्स-शोरूम किंमत 3,84,299 रुपये ठेवण्यात आली आहे
  • मिळू शकते 200 किमी प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग रेंज
भारतातील क्रमांक 1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन उत्पादक कंपनी Mahindra लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (एमएलएमएमएल) ने लास्ट माईल मोबिलिटी क्षेत्रात नवे पर्व सुरू करत सर्व-नवीन इलेक्ट्रिक तीनचाकी ‘महिंद्रा उडो’ बाजारात सादर केली आहे. एक्स-शोरूम किंमत ₹3,84,299 ठेवण्यात आली असून, मर्यादित कालावधीसाठी ही ई-ऑटो ₹3,58,999 या विशेष किमतीत उपलब्ध असणार आहे.

विमान-प्रेरित डिझाइन, सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच मोनोकॉक बांधणी

‘ऑटोप्लेन’ या संकल्पनेवर आधारित उडोचे एरोडायनॅमिक डिझाइन, दमदार हेडलॅम्प्स, स्टायलिश मिरर्स आणि मोठे विंडशील्ड यामुळे रस्त्यावर वेगळी ओळख निर्माण होते. सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच पूर्ण मोनोकॉक स्ट्रक्चर वापरल्याने अधिक मजबूत बांधणी आणि सुधारित राइड क्वालिटी मिळते. डिझाइनचे नेतृत्व महिंद्राच्या डिझाइन टीमने केले असून, चालकांच्या व्यावसायिक प्रतिमेला नवी उंची देणे हा उद्देश आहे.

Hyundai Exter च्या Facelift व्हर्जनची तयारी सुरु, लाँच होण्याअगोदरच मिळाली ‘ही’ माहिती

आरामदायी ‘पायलट सीट’ आणि फर्स्ट-क्लास प्रवासी अनुभव

उडोमध्ये चालकासाठी 20% अधिक जाड ‘पायलट सीट’ देण्यात आली आहे. प्रवाशांसाठी अधिक लेगरूम व हेडरूमसह ‘फर्स्ट-क्लास’ आसनव्यवस्था देण्यात आली असून, स्वतंत्र रिअर सस्पेन्शन आणि ड्युअल-फोर्क फ्रंट सस्पेन्शनमुळे खडबडीत रस्त्यावरही स्मूथ राइड मिळते.

200 किमी प्रत्यक्ष रेंज; स्मार्ट ड्राइव्ह मोड्स

उडो प्रत्यक्ष वापरात 200 किमीपर्यंत रेंज देते (ARAI प्रमाणित 265 किमी). यात IP67-रेटेड 11.7 kWh लिथियम-आयन बॅटरी, PMS मोटरमधून 10 kW पीक पॉवर व 52 Nm टॉर्क मिळतो. ‘रेंज’, ‘राइड’ आणि ‘रेस’ असे तीन ड्राइव्ह मोड्स उपलब्ध असून, ‘रेस’ मोडमध्ये 55 किमी/तास टॉप स्पीड मिळतो. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, उद्योगात पहिल्यांदाच देण्यात आलेला रिव्हर्स थ्रॉटल, हिल होल्ड असिस्ट आणि क्रीप फंक्शन यामुळे ट्रॅफिकमध्ये अधिक अचूक नियंत्रण साधता येते.

5 Seater SUV च्या मागणीत चांगली वाढ! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top-5 वाहनांनी जिंकलाय ग्राहकाचा विश्वास

सुरक्षिततेवर भर; 1 लाख किमी मोफत सर्व्हिस

उडोला 1.5 लाख किमी किंवा 6 वर्षांची वॉरंटी देण्यात आली आहे. शक्तिशाली ड्रम ब्रेक्समुळे कमी ब्रेकिंग अंतर, तसेच 30.48 सेमी ट्यूबलेस टायर्समुळे स्थिरता वाढते. कंपनी 1 लाख किमीपर्यंत मोफत सर्व्हिस देत असून, ‘उदय एनएक्सटी’ योजनेअंतर्गत ₹20 लाखांचे अपघाती विमा संरक्षण व इतर लाभ दिले जातात.

उडोचे उत्पादन महिंद्राच्या जहिराबाद येथील अत्याधुनिक प्रकल्पात केले जाणार आहे. कंपनीच्या मते, लास्ट माईल मोबिलिटी अधिक सन्माननीय आणि शाश्वत बनवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

Web Title: Electric auto rickshaw mahindra udo launch under 4 lakh rupees

Published On: Feb 19, 2026 | 06:13 PM

Feb 19, 2026 | 06:13 PM
