Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Pak Under 19 World Cup Live India Sets A Target Of 253 Runs For Pakistan

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : भारताचे पाकिस्तानसमोर 253 धावांचे लक्ष्य; वेदांत त्रिपाठीचे झुंजार अर्धशतक

क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो येथे भारत १९ वर्षांखालील संघ आणि पाकिस्तान १९ वर्षांखालील संघ आमनेसामने आले आहेत. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत पाकिस्तानला २५३ धावांचे लक्ष्य दिले आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:16 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup Live: India sets a target of 253 runs against Pakistan; Vedant Tripathi scores a fighting half-century.

भारताचे पाकिस्तानसमोर 253 धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेमध्ये आज क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो येथे भारत १९ वर्षांखालील संघ आणि पाकिस्तान १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात खेळवण्यात येत आहे. या सामन्यात टॉस गमाणाऱ्या भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत वेदांत त्रिपाठीच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ४९.५ षटकात सर्वबाद २५२ धावा केल्या आहेत. पाकिस्तान संघाला हा सामना आपल्या खिशात टाकायचा असेल तर २५३ धावा कराव्या लागणार आहेत. या सामन्यात पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी टिच्चून गोलंदाजी करत भारतीय फलंदाजांना चांगलेच बांधून ठेवले. पाकिस्तानकडून अब्दुल सुभानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा :Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर

क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो येथे भारत १९ वर्षांखालील संघ आणि पाकिस्तान १९ वर्षांखालील संघ आमनेसामने आले आहेत. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला  आणि भारतीय संघघाला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले.  भारताकडून आरोन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी या सलामी जोडीने डावाची सुरुवात केले. या दोघांनी ७.४ षटकापर्यंत ४७ धावांची भागीदारी रचली. त्यानंतर मात्र भारताची घसरगुंडी उडाली. भारताचे८.१ षटकातच ४७ धावांवरच महत्वाचे ३ फलंदाज माघारी गेले. आरोन जॉर्ज १६ धावा करून बाद झाला. त्याला अब्दुल सुभानने बाद केले, त्यानंतर मैदानात आलेला भारताचा कर्णधार आयुष म्हात्रे भोपळा न फोडताच माघारी गेला. या दोघांचा त्याला  मोहम्मद सय्यमने आपली शिकार बनवले. एका टोकाला डाव सांभाळत असलेला वैभव सूर्यवंशी मोठी खेळी करेल असे वाटत असताना मात्र २२ चेंडूत ३० धावा करत बाद झाला, त्याल देखील मोहम्मद सय्यमने बाद केले.

त्रिपाठीचे झुंजार अर्धशतक

त्यानंतर वेदांत त्रिपाठी आणि विहान मल्होत्रा यांनी संघाचा डाव सावरला. या दोघांनी ६२ धावांची भागीदारी केली.परंतु, विहान मल्होत्रा ४३ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला. त्याला अहमद हुसेनने माघारी पाठवले. समोच्या टोकावरू विकेट जात असताना वेदांत त्रिपाठी मात्र टिकून खेळत होता. भरवशाचा फलंदाज अभिज्ञान कुंडू देखील या सामन्यात आपली छाप पडू शकला नाही, त्याला अली हसन बलोचने १६ धावांवर बाद केले. दरम्यान वेदांत त्रिपाठीने आपले अर्धशतक झळकवले. त्यानंतर तो बाद झाला. त्रिपाठीने ९८ चेंडूत ६८ धावा केल्या. या खेळीत त्याने २ चौकार आणि १ षटकार ठोकला. त्याला मोमीन कमरने बाद केले.

अंबरिश आणि कनिष्क चौहान यांनी डाव सावरला

त्रिपाठी माघारी गेल्यावर, आरएस अंबरिश आणि कनिष्क चौहान यांनी डाव सावरला. दरम्यान, अंबरिश २९ धावा करून बाद झाला. त्याला अली रझाने आपली शिकार बनवले. अंबरिश गेल्यावर कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेल यांनी संयमी खेळ खेळत भारताचा डाव सावरला.  कनिष्क चौहान २९ चेंडूत ३५ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर खिलन पटलेही २१ धावा करून बाद झाला.  तसेच दीपेश देवेंद्रन १ धाव काढून  बाद झाला तर  हेनील पटेल १ धाव कडून नाबाद राहिला. भारत ४९.५ षटकात २५२ धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानकडून अब्दुल सुभानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या आणि मोहम्मद सय्यमने २ विकेट्स काढल्या. तसेच अली हसन बलोच, अली रझा, मोमीन कमर आणि अहमद हुसैन यांनी प्रत्येकी १ विकेट मिळवली.

हेही वाचा : DC vs UPW,WPL 2026 : DC आणि UPW मध्ये रंगणार घमासान! जेमिमाह आर्मीला एलिमिनेटरमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी विजय आवश्यक

दोन्ही संघ खालीलप्रामाणे

पाकिस्तान U19 प्लेइंग इलेव्हन: हमजा जहूर (w), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान युसफ (c), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा

भारत अंडर 19 प्लेइंग इलेव्हन: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (क), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन

 

 

Web Title: Ind vs pak under 19 world cup live india sets a target of 253 runs for pakistan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : बुलावेयोमध्ये भारत अडचणीत! वैभव, आयुषसह 3 गडी माघारी;  मोहम्मद सय्यमच्या 2 विकेट्स 
1

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : बुलावेयोमध्ये भारत अडचणीत! वैभव, आयुषसह 3 गडी माघारी;  मोहम्मद सय्यमच्या 2 विकेट्स 

IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 
2

IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर 

U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ
3

U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ

IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?
4

IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम

Feb 01, 2026 | 05:48 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Feb 01, 2026 | 05:40 PM
ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

Feb 01, 2026 | 05:35 PM
IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

Feb 01, 2026 | 05:33 PM
“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feb 01, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM