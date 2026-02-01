Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Politics : “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी धनंजय मुंडे आणि पार्थ पवार यांच्याबाबत भाष्य केले.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:09 PM
Anjali Damania opposes making Parth Pawar a Rajya Sabha MP and Dhananjay Munde minister

अंजली दमानिया यांचा पार्थ पवार यांना राज्यसभा खासदार आणि धनंजय मुंडेंना मंत्री करण्याला विरोध आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकारणाला उधाण
  • पार्थ पवारांच्या खासदारकीवर दमानिया नाराज
  • धनंजय मुंडेंना म्हणाल्या संधीसाधू
Maharashtra Politics : मुंबई : दिवंगत नेते अजित पवार यांचे अपघाती निधन (ajit pawar plane crash) झाले आहे. मुंबईहून बारामतीला येताना त्यांच्या विमानाचा लँडिंगवेळी अपघात झाल्याने अजित पवारांसह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि राजकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. अजित पवार यांच्या आकस्मित निधनामुळे राजकारणाची दिशा बदलण्याची शक्यता होती. मात्र अवघ्या चार दिवसांमध्ये अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यामुळे विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला होता. राजकीय विरोध असला तरी ही घटना मनाला चटका लावणारी असल्याचे देखील दमानिया म्हणाल्या होत्या. मात्र आता सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यामुळे दमानिया यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. दमानिया यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पार्थ पवार आणि धनंजय मुंडे यांचा उल्लेख केला आहे.

हे देखील वाचा : अजित पवारांच्या अपघातावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना संशय; अमोल मिटकरींनी उपस्थित केला महत्त्वपूर्ण सवाल

अंजली दमानिया यांनी लिहिले आहे की, “अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या ३ दिवसांत शपथविधी घ्यायला काहीच हरकत नसेल आणि “बिझनेस अज यूज्युअल” असेल, तर पुणे जमीन घोटाळ्याची चौकशीही थांबवायची नाही. १. पार्थ पवारांविरोधात प्रलंबित FIR तात्काळ दाखल करा. आणि २. खारगे आयोगाचा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करा. पार्थ पवारांवर चौकशी सुरू असताना राज्यसभेचे खासदार बनवणे चुकीचे धनंजय मुंडेंही सुनेत्रा पवारांच्या पुढे मागे फिरतांना दिसले. संधीसाधू माणूस. परत येण्याची तडफड दिसतेय,” अशी घणाघाती टीका अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

सुनेत्रा पवार यांना अजित पवारांकडे असणारी सर्व खाती देण्यात आली फक्त अर्थ खाते देण्यात आले नाही. यावरुन माध्यमांशी संवाद साधताना अंजली दमानिया म्हणाल्या की, “एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस नामशेष झाली की, भाजपाला शिंदे गटाचीही आवश्यकता राहणार नाही आणि मग त्यांनाही बाजूला सारले जाईल, एकूणच, हा सर्व प्रकार लोकशाहीला घातक असून महाराष्ट्रातील प्रादेशिक अस्मिता पुसून टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे,” अंजली दमानिया म्हणाल्या आहेत.

Published On: Feb 01, 2026 | 05:09 PM

