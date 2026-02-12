‘या’ 2 इलेक्ट्रिक SUVs साठी ग्राहकांचे तन-मन-धन अर्पण! 10 महिन्यात 41000 युनिट्सची विक्री

महिंद्रा इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करताना दिसत आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये समाविष्ट असलेल्या BE 6 आणि XEV 9e चे यश हे स्पष्टपणे दर्शवते. खरं तर, कंपनीने 10 महिन्यांत या दोन्ही एसयूव्हीच्या 41,000 युनिट्स विकल्या आहेत.
BE 6 आणि XEV 9e त्यांच्या भविष्यकालीन डिझाइन तसेच मजबूत श्रेणीसाठी ओळखले जातात. जानेवारीमध्ये, XEV 9e च्या 1,945 युनिट्स आणि BE 6 च्या 1,028 युनिट्स विकल्या गेल्या. विशेष म्हणजे 10 महिन्यांत, या SUV नी 32 कोटी किलोमीटरचे अंतर कापले आहे. म्हणजेच, सरासरी, प्रत्येक वाहनाने 7,800 किलोमीटरचे अंतर कापले आहे.
कंपनीच्या दाव्यानुसार 79kWh बॅटरी पॅक असलेली BE 6 ईव्ही एका चार्जमध्ये 682 किमीपर्यंत धावू शकते. मात्र Auto Car India च्या चाचणीत या मॉडेलने सरासरी 449 किमी रेंज दिली. 59kWh व्हेरिएंटची दावा केलेली रेंज 535 किमी आहे.
चार्जिंगच्या बाबतीत BE 6 लवचिक पर्याय देते. 11kW AC चार्जरद्वारे ही ईव्ही सुमारे 6 ते 8 तासांत पूर्ण चार्ज होते. तसेच 140kW किंवा 175kW DC फास्ट चार्जरच्या मदतीने केवळ 20 मिनिटांत 20% ते 80% पर्यंत चार्ज करता येते.
फीचर्सच्या बाबतीत BE 6 मध्ये पॅनोरमिक ग्लास रूफ, एंबियंट लाईटिंग, 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम देण्यात आली आहे. याशिवाय 360° कॅमेरा, ड्युअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेव्हल 2, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
Mahindra XEV 9e ची लांबी 4789 मिमी, रुंदी 1907 मिमी, उंची 1694 मिमी आणि व्हीलबेस 2775 मिमी आहे. ग्राउंड क्लिअरन्स 207 मिमी असून टर्निंग डायमीटर 10 मीटर आहे. या एसयूव्हीत 245/55 R19 (245/50 R20) टायर्स दिले आहेत. 663 लिटरचा बूट स्पेस आणि 150 लिटरचा फ्रंक (फ्रंट ट्रंक) उपलब्ध आहे.
59kWh बॅटरी पॅकसह 231hp/380Nm क्षमतेची मोटर दिली आहे. ही RWD (Rear Wheel Drive) ड्राइव्हसह येते. याची MIDC रेंज 542 किमी आहे. 140kW फास्ट चार्जरने 20 मिनिटांत चार्जिंग होते. तसेच 7.2kW चार्जरने 8.7 तासांत आणि 11kW चार्जरने 6 तासांत पूर्ण चार्ज होते.
79kWh व्हेरिएंटमध्ये 286hp/380Nm क्षमतेची मोटर असून हीदेखील RWD ड्राइव्हसह येते. याची MIDC रेंज 656 किमी आहे. 170kW फास्ट चार्जरद्वारे 20 मिनिटांत चार्जिंग शक्य आहे. 7.2kW चार्जरने 11.7 तास आणि 11kW चार्जरने 8 तासांत पूर्ण चार्ज होते. ही एसयूव्ही 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग केवळ 6.8 सेकंदांत गाठते.