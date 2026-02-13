Mafia Queens of Mumbai: कोण होती ‘सपना दीदी’? जिने दाऊद इब्राहिमला मारण्यासाठी थेट दुबईत रचला होता सापळा!

Mafia Queens of Mumbai: हिंदी चित्रपटसृष्टीचा वास्तविक जगातील गुन्हेगारी कथांशी नेहमीच जवळचा संबंध राहिला आहे. मुंबईच्या डोंगरी भागापासून ते दुबईपर्यंत विस्तारलेल्या अंडरवर्ल्डने सिनेमाला अशी अनेक पात्रे आणि कथानके दिली आहेत, ज्यांनी प्रेक्षकांवर खोल छाप सोडली आहे. सध्या विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित “ओ रोमियो” या चित्रपटामुळे हुसेन उस्तारा हे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
या चित्रपटात अभिनेता शाहिद कपूर ‘उस्तारा’ नावाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. निर्मात्यांनी हा चित्रपट पूर्णपणे ‘बायोपिक’ नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, त्यातील व्यक्तिरेखा आणि पार्श्वभूमी हुसेन उस्तारा यांच्या जीवनाशी मिळतीजुळती आहे. त्यामुळेच जुन्या अंडरवर्ल्डमधील हे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
World Radio Day: ‘छोडो भारत’ आंदोलनाची मशाल पेटवणारा गुप्त रेडिओ; जेव्हा रेडिओ बनला क्रांतीचे हत्यार
भारतीय चित्रपट नेहमीच संघर्ष, नाट्य आणि भावनिक खोली असलेल्या कथांकडे आकर्षित झाला आहे. अंडरवर्ल्डमधील निष्ठा, विश्वासघात, प्रेम आणि हिंसाचार हे घटक चित्रपटांसाठी प्रभावी ठरतात. हुसेन उस्तारा यांची कथा देखील अशाच विरोधाभासांनी भरलेली आहे; ज्यात एकीकडे गुन्हेगारी जग आणि दुसरीकडे वैयक्तिक नातेसंबंधांची गुंतागुंत पाहायला मिळते. ‘ओ रोमियो’ हा चित्रपट या दोन्ही बाजू मोठ्या पडद्यावर जिवंत करण्याचा प्रयत्न करतो. चित्रपट अधिकृतपणे काल्पनिक असला, तरी प्रेक्षकांना त्यातील पात्रांमध्ये वास्तविक घटनांचे प्रतिबिंब निश्चितपणे जाणवेल.
या चित्रपटात शाहिद कपूर ‘उस्तारा’ नावाच्या एका क्रूर आणि धोकादायक हिटमॅनची भूमिका साकारत आहे. व्यवसायाने हिंसक असलेल्या या पात्राच्या आयुष्यात जेव्हा ‘अफशा’ येते, तेव्हा कथेला एक वेगळे वळण मिळते. अफशाची भूमिका अभिनेत्री तृप्ती डिमरी यांनी साकारली आहे. ही कथा प्रणय आणि हिंसाचाराचे एक अनोखे मिश्रण आहे. (Mumbai Crime news)
चित्रपटाच्या टीझरमध्ये शाहिदचे पात्र रक्ताने माखलेले, भावनिकदृष्ट्या विस्कळीत आणि अंतर्गत संघर्षात अडकलेले दाखवण्यात आले आहे. हे दृश्य पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांनी या पात्राची तुलना खऱ्या आयुष्यातील हुसेन उस्तारा यांच्याशी करण्यास सुरुवात केली आहे. एका धोकादायक पुरुष आणि भावनिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या महिलेमधील या नात्यामुळे अनेकांना ‘सपना दीदी’ची आठवण झाली आहे.
भारताच्या कोकिळा स्वातंत्र्यसेनानी सरोजिनी नायडू यांची जयंती; जाणून घ्या 13 फेब्रुवारीचा इतिहास
जर हुसेनची कथा निषेधाची असेल, तर सपना दीदीची कथा सूडाची होती. सुरुवातीला तिचा संघटित गुन्हेगारीशी कोणताही संबंध नव्हता. तिचा पती मेहमूद खान याला दाऊद इब्राहिमच्या टोळीने मारले. या घटनेने तिचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकले. सपना दीदीने मागे हटण्याचा निर्णय घेतला नाही आणि स्वतःला पुन्हा सक्षम केले. ज्या गुन्हेगारी यंत्रणेने तिचे जीवन उद्ध्वस्त केले होते आणि तिला आव्हान दिले होते त्यातच तिने प्रवेश केला. या परिवर्तनात हुसेन उस्ताराने महत्त्वाची भूमिका बजावली. वृत्तांनुसार, त्याने सपना दीदीला शारीरिक लढाई, मोटारसायकल चालवणे आणि शस्त्रे हाताळण्याचे कठोर प्रशिक्षण दिले. एकत्रितपणे, त्यांनी अशा योजना आखल्या ज्या अंडरवर्ल्ड आणि कायदा अंमलबजावणी दोघांनाही हादरवून टाकतात.
सपना दीदीच्या कथेतील सर्वात धाडसी प्रकरण म्हणजे शारजाहमधील क्रिकेट सामन्यादरम्यान दाऊद इब्राहिमला (Dawood Ibrahim) मारण्याचा कथित कट होता. ही योजना अयशस्वी झाली. १९९४ मध्ये सपना दीदीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. तिचा मृत्यू हा सूड मोहिमेचा हिंसक शेवट होता आणि मुंबईच्या संघटित गुन्हेगारीच्या इतिहासातील एक संस्मरणीय, तरीही दुःखद अध्याय बनला. हुसेन उस्तारा आणि सपना दीदींबद्दल जे काही ज्ञात आहे ते बहुतेक तपास पत्रकारिता आणि गुन्हेगारी लेखनातून येते. एस. हुसेन झैदी यांचे “डोंगरी टू दुबई” हे पुस्तक तिला अंडरवर्ल्डमधील एक प्रमुख खेळाडू म्हणून वर्णन करते.
भारतीय शूर सैन्यांमध्ये कमालीची ताकद अन् धैर्य; फक्त सरकारशी स्पष्ट संवादाची गरज
तिचे खरे नाव अशरफ खान होते. ती एक सामान्य गृहिणी होती. तिचा पती मेहमूद कालिया हा अंडरवर्ल्डमध्ये काम करायचा.
दाऊद इब्राहिमने मेहमूद कालियाची पोलीस चकमकीत हत्या घडवून आणली होती. आपल्या पतीच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी अशरफ खानने स्वतःचे नाव बदलून ‘सपना’ ठेवले आणि ती गुन्हेगारी जगात सक्रिय झाली.
प्रशिक्षण: तिने दाऊदला संपवण्यासाठी शस्त्र चालवण्याचे आणि मार्शल आर्ट्सचे प्रशिक्षण घेतले होते.
हुसेन उस्त्रा हा दाऊदचा कट्टर शत्रू होता. सपना दीदीने त्याच्याशी हातमिळवणी केली. त्यांनी शारजाहच्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये एका सामन्यादरम्यान दाऊदला मारण्याची मोठी योजना आखली होती.
दुर्दैवाने, दाऊदला या योजनेचा सुगावा लागला. त्याने सपना दीदीच्या मुंबईतील निवासस्थानी हल्ला घडवून आणला आणि अत्यंत निर्घृणपणे तिची हत्या केली.