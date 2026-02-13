Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले; महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर विकासकामांसाठी बंद असल्यामुळे परिसरातील शेकडो लहान व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम झाला आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 05:30 PM
छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले; महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले
  • महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद
  • मंदिर खुले ठेवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शक्य नाही
मंचर : श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर विकासकामांसाठी बंद असल्यामुळे परिसरातील शेकडो लहान व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम झाला असून, दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मंदिरातील सभा मंडप व पायरी दर्शन मार्गाच्या कामासाठी ९ जानेवारी २०२६ पासून पुढील तीन महिने मंदिर बंद राहणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. त्या नुसार सध्या भाविकांची ये-जा पूर्णपणे थांबली आहे.

 

मंदिर बंद असल्याने प्रसाद विक्रेते, फुलविक्रेते, माळा विक्रेते, नारळ विक्रेते, चहा व नाश्ता दुकाने अशा अनेक छोट्या व्यवसायांवर मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. विशेषतः महाशिवरात्रीच्या काळात भाविकांची मोठी गर्दी होत असते आणि त्यावेळी प्रसाद, फुले व पूजेच्या साहित्याची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. या काळावरच अनेक दुकानदारांचे वार्षिक उत्पन्न अवलंबून असते. मात्र मंदिर बंद असल्याने भाविकांचा ओघ थांबला असून, दुकाने उघडी ठेवूनही ग्राहक मिळत नसल्याने अनेकांनी तात्पुरती दुकाने बंद केली आहेत. रोजंदारीवर चालणाऱ्या या व्यवसायांवर परिणाम झाल्याने दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर भाविकांची संख्या वाढेल आणि व्यवसाय पुन्हा सुरू होतील, अशी अपेक्षा दुकानदार व्यक्त करत असले तरी सध्याच्या काळात त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.

मंदिर बंद असल्याने आमचा फुले विक्रीचा संपूर्ण व्यवसाय ठप्प झाला आहे. महाशिवरात्रीचा हंगाम आमच्यासाठी महत्त्वाचा असतो. तीन महिने दुकान बंद ठेवावे लागल्याने घरखर्च करणे कठीण झाले आहे. -शंकर शेडगे, फुलवाले श्री क्षेत्र भीमाशंकर.

मंदिर खुले ठेवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शक्य नाही

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसरात विकास कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहेत. दगडी बांधकाम सुरू असल्याने तसेच दगड व बांधकाम साहित्य हलविणे शक्य नसल्यामुळे, महाशिवरात्री कालावधीत गुरुवारी ( दि.१२) ते बुधवारी (दि.१८) मंदिर दर्शनासाठी खुले ठेवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शक्य नसल्याचे संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश कौदरे यांनी सांगितले. श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कामे सध्या प्रगतिपथावर असून, कुंभमेळ्यापूर्वी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बांधकाम सुरू असताना मंदिर दर्शनासाठी खुले ठेवणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे भाविकांची सुरक्षितता अबाधित राखणे तसेच विकास आराखड्यातील कामे नियोजित कालमर्यादेत पूर्ण करणे या उद्देशाने यापूर्वी मंदिर तीन महिन्यांसाठी (महाशिवरात्रीचा कालावधी वगळून) तात्पुरते बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. पूर्वी भाविकांच्या सोयीचा विचार करून महाशिवरात्री कालावधी (दि.१२ ते १८ फेब्रुवारी) वगळण्यात आला होता. तथापि, सध्या सुरू असलेल्या बांधकामाच्या कामाचा वेग, व्याप्ती व सुरक्षेच्या बाबींचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात दगडी बांधकाम सुरू असल्याने तसेच दगड व बांधकाम साहित्य हलविणे शक्य नसल्यामुळे, महाशिवरात्री कालावधीत मंदिर दर्शनासाठी खुले ठेवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शक्य नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भाविकांनी तसेच स्थानिक नागरिकांनी सदर निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्रशासन यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

श्री क्षेत्र भीमाशंकर हा अतिवृष्टीचा प्रदेश असून, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत येथे अत्यंत जास्त पावसाचे प्रमाण असते. या कालावधीत बांधकाम कामे करणे शक्य नसल्याने उपलब्ध कालावधीतच कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.यामुळे विकास कामांना गती देणे अत्यंत गरजेचे आहे. – रमेश येवले, उद्योजक गंगापूर

Web Title: Bhimashankar temple will remain closed during mahashivratri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis: “जपानसोबतचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध…”, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती
1

Devendra Fadnavis: “जपानसोबतचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध…”, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती

Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी
2

Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी

Mahashivrata 2026: महाशिवरात्रीच्या उपवासानिमित्त सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा साबुदाणा डोसा,पचायला हलका पदार्थ
3

Mahashivrata 2026: महाशिवरात्रीच्या उपवासानिमित्त सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा साबुदाणा डोसा,पचायला हलका पदार्थ

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला
4

Pune Zp : पुणे झेडपीच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना जुन्याच सुविधा; अध्यक्षांना मिळणार ‘हा’ बंगला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती

अनिल कपूर-राधिका मदान यांचा ‘लल्ला अँथम’ रिलीज; ‘सूबेदार’ च्या गाण्याला हरभजन सिंहची खास उपस्थिती

Feb 13, 2026 | 06:00 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Rajasthan Royals ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा! संजू सॅमसनची जागा घेणार ‘हा’ २४ वर्षांचा धुरंधर खेळाडू

Feb 13, 2026 | 05:35 PM
12 तासांत 5 जणांची हत्या…! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

12 तासांत 5 जणांची हत्या…! 2026 मध्ये आतापर्यंत इस्रायली-अरबमध्ये 44 नागरिकांचा मृत्यू

Feb 13, 2026 | 05:35 PM
January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

January 2026 मध्ये ‘या’ 7 सीटर गाडयांची मागणी वाढली? जाणून घ्या टॉप 5 कार्स

Feb 13, 2026 | 05:32 PM
Mafia Queens of Mumbai: कोण होती ‘सपना दीदी’? जिने दाऊद इब्राहिमला मारण्यासाठी थेट दुबईत रचला होता सापळा!

Mafia Queens of Mumbai: कोण होती ‘सपना दीदी’? जिने दाऊद इब्राहिमला मारण्यासाठी थेट दुबईत रचला होता सापळा!

Feb 13, 2026 | 05:30 PM
छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले; महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

छोट्या दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले; महाशिवरात्रीच्या कालावधीत भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

Feb 13, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM