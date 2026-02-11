ग्राहकांनी ‘या’ कारची झोपच उडवली! जानेवारी 2026 मध्ये फक्त 228 युनिट्सची विक्री, आता कंपनी देतेय 4 लाखांचे डिस्काउंट

जीपच्या सवलतीमुळे एंट्री-लेव्हल कंपासपासून ते फ्लॅगशिप ग्रँड चेरोकीपर्यंतच्या मॉडेल्सवर लाखो रुपयांची बचत होते. तथापि, ही ऑफर मर्यादित काळासाठी आहे, फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरपर्यंत वैध आहे. शिवाय, शहर आणि डीलरनुसार सवलती बदलू शकतात.
अमेरिकन ऑटोमोबाईल ब्रँड जीप भारतात विक्री वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. जानेवारीमध्ये फक्त 228 कार विकल्यानंतर, कंपनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या वाहनांवर 4 लाख रुपयांपर्यंत सूट देत आहे. ही सूट जीप कंपास, जीप मेरिडियन आणि जीप ग्रँड चेरोकीसह सर्व जीप वाहनांना लागू आहे.
मुंबई (पूर्व) आरटीओत चारचाकी खासगी वाहनांसाठी ‘MH03FD’ नवीन नोंदणी मालिका सुरू
जीपच्या सवलतीमुळे एंट्री-लेव्हल कंपासपासून ते फ्लॅगशिप ग्रँड चेरोकीपर्यंतच्या मॉडेल्सवर लाखो रुपयांची बचत होते. मात्र, ही ऑफर मर्यादित काळासाठी आहे, फेब्रुवारी 2026 च्या अखेरपर्यंत वैध आहे. शिवाय, शहर आणि डीलरनुसार सवलती बदलू शकतात.
Jeep Compass ही भारतातील Jeep चे सर्वात परवडणारे मॉडेल मानले जाते. या महिन्यात Compass खरेदी केल्यास ग्राहकांना 2.75 लाख रुपयेपर्यंत डिस्काउंटचा लाभ घेता येणार आहे. या ऑफर पॅकेजमध्ये कन्झ्युमर डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर आणि विशेष डील्सचा समावेश आहे.
Jeep Compass मध्ये 2.0-लीटर डिझेल इंजिन देण्यात आले असून, हे इंजिन 170 हॉर्सपावरची ताकद निर्माण करते. या SUV मध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. तसेच काही निवडक व्हेरिएंट्समध्ये 4×4 ड्राइव्ह कॅपॅसिटी देखील दिली आहे. Jeep Compass ची एक्स-शोरूम किंमत 17.73 लाख रुपये पासून सुरू होते.
Jeep Meridian वर ग्राहकांना सर्वाधिक बचत करण्याची संधी मिळत आहे. ही SUV भारतात 5-सीटर आणि 7-सीटर अशा दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीकडून February महिन्यात Meridian वर 3.25 लाख रुपयेपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे. या सवलतीमध्ये कन्झ्युमर ऑफर, कॉर्पोरेट ऑफर आणि विशेष सूट यांचा समावेश आहे.
‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री
Jeep Compass प्रमाणेच Meridian मध्ये 2.0-लीटर डिझेल इंजिन देण्यात आले असून, हे इंजिन 170 हॉर्सपावरची ताकद निर्माण करते. यामध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध आहेत. टॉप व्हेरिएंट्समध्ये 4×4 ड्राइव्ह सिस्टमही देण्यात आली आहे. Jeep Meridian ची एक्स-शोरूम किंमत 23.33 लाख रुपये पासून सुरू होते.
Jeep ची फ्लॅगशिप SUV असलेल्या Jeep Grand Cherokee वर कंपनीकडून सर्वाधिक डिस्काउंट दिला जात आहे. या SUV वर एकूण 4 लाख रुपयेपर्यंत सूट मिळू शकते. यासोबतच ग्राहकांना Jeep Wave Exclusive Ownership Program चाही लाभ मिळत असून, यात 3 वर्षांची वॉरंटी आणि प्रायोरिटी सर्व्हिसिंगसारख्या सुविधा समाविष्ट आहेत.
Jeep Grand Cherokee भारतात केवळ एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. या मॉडेलमध्ये 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आले असून, ते 272 हॉर्सपावरची ताकद निर्माण करते. हे इंजिन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) सिस्टमसह येते. या SUV ची एक्स-शोरूम किंमत 63 लाख रुपये पासून सुरू होते.