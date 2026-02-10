‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री

भारतीय ग्राहकांमध्ये हिरो मोटोकॉर्पच्या दुचाकी खूप लोकप्रिय आहेत. जर आपण गेल्या महिन्याबद्दल म्हणजेच जानेवारी 2026 बद्दल बोललो तर पुन्हा एकदा हिरो मोटोकॉर्पच्या दुचाकींना सर्वाधिक ग्राहक मिळाले. गेल्या महिन्यात हिरो मोटोकॉर्पच्या दुचाकींना 4,92,167 नवीन खरेदीदार मिळाले. या काळात हिरोच्या दुचाकी विक्रीत वार्षिक आधारावर 19.59 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर अगदी 1 वर्षापूर्वी म्हणजेच जानेवारी 2025 मध्ये हा आकडा 4,11,529 युनिट्स इतका होता. गेल्या महिन्यातील 9 सर्वात दुचाकी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या विक्रीबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
कार चालवताना ‘हा’ वेग ठेवा, मिळेल बेस्ट मायलेज! वाहनचालकांनी ‘ही’ माहिती नक्की वाचा
विक्रीच्या यादीत होंडा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत होंडाने एकूण 4,72,938 दुचाकी विकल्या, ज्यात वर्षभरात 26.29 टक्के वाढ झाली. विक्रीत टीव्हीएस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत टीव्हीएसने एकूण 3,64,241 दुचाकी विकल्या, ज्यात वर्षभरात 26.15 टक्के वाढ झाली. विक्रीत बजाज चौथ्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत बजाजने एकूण 1,95,752 दुचाकी विकल्या, ज्यात वर्षभरात 12.23 टक्के वाढ झाली.
दुसरीकडे रॉयल एनफील्ड विक्रीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत रॉयल एनफील्डने एकूण 1,06,398 दुचाकी विकल्या, ज्यात वर्षभरात 35.14 टक्के वाढ झाली. सुझुकी विक्रीतही सहाव्या क्रमांकावर आहे. या कालावधीत सुझुकीने एकूण 98,899 दुचाकींची विक्री केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 11.26 टक्के वाढ आहे. दुसरीकडे, यामाहा विक्री यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे, 64,399 दुचाकींची विक्री झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.35 टक्के वाढ आहे.
Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या
या विक्री यादीत आठव्या क्रमांकावर Ather Energyचा समावेश झाला आहे. या कालावधीत Ather ने 67.97 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवत एकूण 21,999 युनिट्स दुचाकींची विक्री केली आहे. तर विक्री यादीत नवव्या स्थानावर Ola राहिली आहे. Ola कडून या कालावधीत 69.21 टक्के वार्षिक घट नोंदवण्यात आली असून, कंपनीने केवळ 7,516 युनिट्स दुचाकींची विक्री केली आहे.