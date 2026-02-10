Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Tata Motors चा दरारा तर बघा! थेट ‘या’ देशात मिळवली आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर, 70000 गाड्या…

टाटा मोटर्स ही भारतातील एक लोकप्रिय ऑटो कंपनी. मात्र, हीच कंपनीची जादू आता एका वेगळ्या देशात सुद्धा पाहायला मिळाली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाऊन घेऊयात.

Updated On: Feb 10, 2026 | 09:32 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा मोटर्सच्या वाहनांना इंडोनेशियात भरपूर मागणी
  • टाटा मोटर्स 70000 कमर्शियल वाहनांचे सप्लाय करणार
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
टाटा मोटर्सने वर्ष 2026 ची सुरुवात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय यशाने केली आहे. कंपनीची इंडोनेशियामधील उपकंपनी PT Tata Motors Distribusi Indonesia ला आतापर्यंतचा सर्वात मोठी ऑर्डर मिळाली आहे. या कराराअंतर्गत टाटा मोटर्सकडून 70,000 कमर्शियल वाहनांची पुरवठा केला जाणार असून, यामुळे इंडोनेशियातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था तसेच शेतीशी संबंधित लॉजिस्टिक्स अधिक सक्षम होणार आहेत.

कोणती वाहने दिली जाणार?

या मोठ्या ऑर्डरमध्ये टाटा मोटर्सच्या दोन लोकप्रिय कमर्शियल वाहनांचा समावेश आहे. यामध्ये Tata Yodha पिक-अपच्या 35,000 युनिट्स आणि Tata Ultra T.7 ट्रकच्या 35,000 युनिट्सचा समावेश असून, एकूण 70,000 वाहने इंडोनेशियातील विविध भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाणार आहेत.

‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री

कुठे आणि कशासाठी वापरली जाणार ही वाहने?

ही वाहने इंडोनेशियाची सरकारी कंपनी PT Agrinas Pangan Nusantara वापरणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश शेतीमालाची सुलभ वाहतूक, गावांतून बाजारपेठ व मंडईपर्यंत जलद ट्रान्सपोर्ट, ग्रामीण लॉजिस्टिक्स मजबूत करणे आणि देशाची फूड सिक्युरिटी बळकट करणे हा आहे.

ही वाहने विशेषतः Koperasi Desa आणि Kelurahan Merah Putih Project यांसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांअंतर्गत ग्रामीण सहकारी संस्थांना देण्यात येणार असून, यामुळे गावांची कनेक्टिव्हिटी वाढण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

Tata Yodha आणि Ultra T.7 ची निवड का केली गेली?

Tata Yodha (पिक-अप)

Tata Yodha ही मजबूत आणि विश्वासार्ह पिक-अप असून, खराब रस्ते, जड माल आणि कठीण परिस्थितीत काम करण्यासाठी ती खास डिझाइन करण्यात आली आहे. शेती, ग्रामीण भाग आणि छोट्या व्यवसायांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यात ही गाडी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या

Tata Ultra T.7 (ट्रक)

Tata Ultra T.7 हा आधुनिक आणि फ्यूल-एफिशिएंट ट्रक असून, शहरी तसेच ग्रामीण भागात मालवाहतुकीसाठी तो अत्यंत उपयुक्त आहे. जास्त अपटाइम, आरामदायक ड्रायव्हिंग आणि कमी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

टाटा मोटर्सची जागतिक उपस्थिती

टाटा मोटर्स आज जगातील 40 पेक्षा अधिक देशांमध्ये आपली कमर्शियल वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये 1 टनपेक्षा कमी क्षमतेपासून ते 60 टन क्षमतेपर्यंतचे ट्रक्स, तसेच 9 सीटरपासून 71 सीटरपर्यंतचे पॅसेंजर वाहने समाविष्ट आहेत.

Web Title: Tata motors will sent 70000 commercial vehiicles to indonesia

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 09:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री
1

‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री

कार चालवताना ‘हा’ वेग ठेवा, मिळेल बेस्ट मायलेज! वाहनचालकांनी ‘ही’ माहिती नक्की वाचा
2

कार चालवताना ‘हा’ वेग ठेवा, मिळेल बेस्ट मायलेज! वाहनचालकांनी ‘ही’ माहिती नक्की वाचा

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या
3

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या

US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?
4

US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Motors चा दरारा तर बघा! थेट ‘या’ देशात मिळवली आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर, 70000 गाड्या…

Tata Motors चा दरारा तर बघा! थेट ‘या’ देशात मिळवली आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर, 70000 गाड्या…

Feb 10, 2026 | 09:32 PM
अभिमानास्पद! छत्रपती शिवरायांच्या 12 किल्ल्यांचे जागतिक वारसा प्रमाणपत्र….; आशिष शेलार फ्रान्सच्या दौऱ्यावर

अभिमानास्पद! छत्रपती शिवरायांच्या 12 किल्ल्यांचे जागतिक वारसा प्रमाणपत्र….; आशिष शेलार फ्रान्सच्या दौऱ्यावर

Feb 10, 2026 | 09:25 PM
रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! तिकीट बुकिंग रखडलं तरी पैसे सुरक्षित; IRCTC ने लाँच केलं खास फीचर

रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! तिकीट बुकिंग रखडलं तरी पैसे सुरक्षित; IRCTC ने लाँच केलं खास फीचर

Feb 10, 2026 | 09:16 PM
PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार 

PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार 

Feb 10, 2026 | 08:45 PM
डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

Feb 10, 2026 | 08:45 PM
तेंडुलकर कुटुंबात सनईचौघडे! अर्जुनच्या लग्नासाठी सचिनने घेतली पंतप्रधान मोदीं-शांहची भेट; दिलं निमंत्रण

तेंडुलकर कुटुंबात सनईचौघडे! अर्जुनच्या लग्नासाठी सचिनने घेतली पंतप्रधान मोदीं-शांहची भेट; दिलं निमंत्रण

Feb 10, 2026 | 08:42 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM