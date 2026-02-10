Tata Motors चा दरारा तर बघा! थेट ‘या’ देशात मिळवली आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर, 70000 गाड्या…

या मोठ्या ऑर्डरमध्ये टाटा मोटर्सच्या दोन लोकप्रिय कमर्शियल वाहनांचा समावेश आहे. यामध्ये Tata Yodha पिक-अपच्या 35,000 युनिट्स आणि Tata Ultra T.7 ट्रकच्या 35,000 युनिट्सचा समावेश असून, एकूण 70,000 वाहने इंडोनेशियातील विविध भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाणार आहेत.
ही वाहने इंडोनेशियाची सरकारी कंपनी PT Agrinas Pangan Nusantara वापरणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश शेतीमालाची सुलभ वाहतूक, गावांतून बाजारपेठ व मंडईपर्यंत जलद ट्रान्सपोर्ट, ग्रामीण लॉजिस्टिक्स मजबूत करणे आणि देशाची फूड सिक्युरिटी बळकट करणे हा आहे.
ही वाहने विशेषतः Koperasi Desa आणि Kelurahan Merah Putih Project यांसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांअंतर्गत ग्रामीण सहकारी संस्थांना देण्यात येणार असून, यामुळे गावांची कनेक्टिव्हिटी वाढण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
Tata Yodha ही मजबूत आणि विश्वासार्ह पिक-अप असून, खराब रस्ते, जड माल आणि कठीण परिस्थितीत काम करण्यासाठी ती खास डिझाइन करण्यात आली आहे. शेती, ग्रामीण भाग आणि छोट्या व्यवसायांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यात ही गाडी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
Tata Ultra T.7 हा आधुनिक आणि फ्यूल-एफिशिएंट ट्रक असून, शहरी तसेच ग्रामीण भागात मालवाहतुकीसाठी तो अत्यंत उपयुक्त आहे. जास्त अपटाइम, आरामदायक ड्रायव्हिंग आणि कमी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
टाटा मोटर्स आज जगातील 40 पेक्षा अधिक देशांमध्ये आपली कमर्शियल वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये 1 टनपेक्षा कमी क्षमतेपासून ते 60 टन क्षमतेपर्यंतचे ट्रक्स, तसेच 9 सीटरपासून 71 सीटरपर्यंतचे पॅसेंजर वाहने समाविष्ट आहेत.