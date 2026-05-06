सावधान! तुमची हायटेक कार चोरीला जाऊ शकते; सुरक्षेसाठी चावीला ॲल्युमिनियम फॉइलमध्ये लपेटणे का आहे गरजेचे?

आजकल बहुतांश नवीन आणि महागड्या गाड्यांमध्ये ‘की-लेस’ (Keyless Entry) सिस्टम दिली जाते. यामध्ये चावी खिशात असतानाच कारचा दरवाजा आपोआप उघडतो. ही यंत्रणा कार आणि ‘की-फॉब’ यांच्यातील वायरलेस सिग्नलद्वारे काम करते. मात्र, हीच सुविधा आता चोरट्यांसाठी मोठी संधी ठरत आहे. चोरटे या वायरलेस सिग्नलमध्ये हस्तक्षेप करून कारचे लॉक सहजपणे उघडत आहेत.
सध्या कार चोरीसाठी ‘रिले अटॅक’ या तंत्राचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. यामध्ये साधारणतः दोन चोरटे मिळून काम करतात. एक चोरटा कारच्या जवळ उभा राहतो, तर दुसरा घराच्या दरवाजाजवळ किंवा खिडकीपाशी जातो जिथे कारची चावी ठेवलेली असते. एका विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या साहाय्याने ते चावीचा सिग्नल पकडतात (Boost) आणि तो कारपर्यंत पोहोचवतात. कारला वाटते की चावी जवळच आहे आणि ती त्वरित अनलॉक होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, चोरटे घराच्या आत असलेल्या चावीचा सिग्नलही बाहेरून खेचू शकतात.
विविध मीडिया रिपोर्ट्स आणि तांत्रिक संशोधनानुसार, हे वायरलेस सिग्नल अनेक फुटांपर्यंत प्रवास करू शकतात. विशेषतः जर तुमची चावी घराच्या मुख्य दरवाजाच्या मागे किंवा खिडकीजवळ असेल, तर चोरटे ‘लाईन ऑफ साईट’ नसतानाही हा सिग्नल पकडू शकतात. याचा अर्थ तुमची चावी घराच्या आत सुरक्षित असली, तरी तुमची कार बाहेर सुरक्षित नाही.
या तांत्रिक चोरीपासून वाचण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ आता ॲल्युमिनियम फॉइलचा वापर करण्याचा सल्ला देत आहेत. जेव्हा तुम्ही कारची चावी ॲल्युमिनियम फॉइलमध्ये गुंडाळता, तेव्हा ते एक प्रकारचे शील्ड म्हणून काम करते. हे फॉइल चावीतून निघणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल ब्लॉक करते, ज्यामुळे चोरट्यांचे डिव्हाइस हे सिग्नल पकडू शकत नाही.
तुमची सतर्कता आणि हे छोटेसे बदल तुमच्या लाखो रुपयांच्या कारला चोरीपासून वाचवू शकतात.
