Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Harley Davidson Sprint 440 Revealed New Affordable Cruiser Bike May Launch In India Soon

Harley Davidson Sprint 440: भारतात तयार होणारी सर्वात स्वस्त हार्ले, जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँच डेट

Harley Davidson पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात मोठा धमाका करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने आता त्यांच्या नवीन Sprint 440 बाईकची झलक दाखवली असून, पारंपारिक क्रूजर लूक आणि दमदार फीचर्समुळे बाईकप्रेमींमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 02:14 PM
Harley Davidson Sprint 440: भारतात तयार होणारी सर्वात स्वस्त हार्ले, जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँच डेट

Harley Davidson Sprint 440: भारतात तयार होणारी सर्वात स्वस्त हार्ले, जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँच डेट

Follow Us:
Follow Us:
  • Harley Davidson ची नवी Sprint 440 बाईक भारतात Hero MotoCorp द्वारे तयार केली जाणार आहे.
  • नवीन बाईकमध्ये पारंपारिक क्रूजर स्टाईलसह 440cc इंजिन आणि दमदार लूक मिळण्याची शक्यता आहे.
  • Sprint 440 भारतात 2026 च्या अखेरीस लाँच होऊ शकते आणि ती हार्लेची सर्वात परवडणारी बाईक ठरू शकते.
Harley Davidson ने त्यांची नवीन बाईक Sprint सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी त्यांच्या सर्वात स्वस्त लाईनअपमध्ये ही बाईक सादर करणार आहे. कंपनी त्यांच्या बॅक टू ब्रिक्स अभियानाअंतर्गत ही बाईक सादर करणार आहे. सर्वात विशेष गोष्ट म्हणजे हार्ले-डेव्हिडसन Sprint भारतात हिरो मोटोकॉर्प द्वारे तयार केली जाणार आहे. ही नवीन बाईक 440 प्लॅटफॉर्मवर आधारित असणार आहे. मात्र याचा लूक आणि स्टाईल जुन्या पारंपारिक क्रूजर सारखा असणार आहे.

Maruti Grand Vitara बेस व्हेरिअंट खरेदी करायचंय? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती बसेल EMI? संपूर्ण हिशोब समजून घ्या

नवीन डिझाईन आणि लूक

हार्ले-डेव्हिडसनच्या माजी सिईओने गेल्यावर्षी स्प्रिंट 440 बाबत घोषणा केली होती. आता कंपनीने या आगामी बाईकचे एक स्केच जारी केले आहे. या स्केचवरून बाईकचे डिझाईन ओळखले जाऊ शकते. एक्स 440 आणि एक्स 440 टी यांचे डिझाईन चाहत्यांच्या अपेक्षांपेक्षा थोडे वेगळे असले तरी, नवीन स्प्रिंट ही हार्लेच्या मूळ शैलीकडे परत येत असल्याचे दिसते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

सीटची उंची

ही एक लांब आणि कमी उंचीची पारंपरिक क्रूजर बाईक आहे. स्केचवरून असा अंदाज लावला जात आहे की, यामध्ये मागील चाक छोटे आणि समोरील चाक मोठे आहे. मागील चाक 16-इंच आणि पुढील चाक 19-इंच असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी बाईकच्या सीटची उंची सध्याच्या 440 मॉडेल्सच्या तुलनेत कमी असण्याची शक्यता आहे. कमी उंची आणि नवीन राइ़डर्ससाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी आहे. कारण त्यांना सहज बॅलेन्स करता येणार आहे.

डिझाइन इंजिन आणि पॉवर

यामध्ये टीयरड्रॉपच्या आकाराचे फ्यूल टँक आहे, जे राइडरच्या सीटकडे खाली उतरते आणि नंतर पाठीमागे बसणाऱ्या व्यक्तीसाठी किंचित वर चढते. यामध्ये छोटा मागील फेंडर दिला आहे आणि हेडलाइट पुढे आलेला आहे. याचे इंजिन सध्याच्या 440 मॉडेल्ससारखे असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 440cc चे सिंगल सिलिंडर इंजिन आहे, जे 27hp ची पॉवर आणि 38nm चे टॉर्क जनरेट करते.

BMW ची लक्झरी कन्वर्टिबल कार भारतात लाँच; 250 टॉप स्पीड आणि जबरदस्त फीचर्स… किंमत वाचून डोक्याला लावाल हात

फीचर्स आणि क्वालिटी

नवीन स्प्रिंट 440 मध्ये कोणते फीचर्स दिले जाणार, याबाबत यूजर्समध्ये आता प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अलीकडेच लाँच करण्यात आलेल्या x440 T मध्ये राइड-बाय-वायर आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सारखे फीचर्स देण्यात आले होते. त्यामुळे आता अशी शक्यता आहे की, X440 प्रमाणेच नवीन बाईकमध्ये देखील अधिक चांगली क्वालिटी आणि फिनिशिंग पाहायला मिळू शकते. सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या हार्ले डेव्हिडसन बाईक्सच्या किमतींबद्दल बोलायचे झाल्यास, स्टँडर्ड एक्स440 ची एक्स-शोरूम किंमत 2.35 लाख ते 2.59 लाख रुपयांपर्यंत आहे. तर, एक्स 44O टी ची एक्स-शोरूम किंमत 2.85 लाख रुपये आहे.

कधी होणार लाँच?

अशी आशा आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाँच झाल्यानंतर स्प्रिंट 440 भारतात 2026 च्या अखेपर्यंत विक्रीसाठी येऊ शकते.

Web Title: Harley davidson sprint 440 revealed new affordable cruiser bike may launch in india soon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क
1

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
2

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
3

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
4

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM