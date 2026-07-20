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Kawasaki Bikes: कावासाकीच्या 5 सर्वात क्रेझी ‘लिमिटेड एडिशन’ बाईक्स! हा आहे सुपरबाईक विश्वातील दुर्मिळ खजिना

सुपरबाईक विश्वात आपल्या आक्रमक डिझाईन आणि हाय-परफॉर्मन्स इंजिनसाठी जपानी ब्रँड 'कावासाकी' ची एक वेगळीच क्रेझ आहे. ट्रॅक रेसिंग असो वा हायवे रायडिंग, कावासाकीच्या बाईक्स नेहमीच तरुणांच्या गळ्यातील ताईत राहिल्या आहेत. आपल्या चाहत्यांना काहीतरी विशेष देण्यासाठी कंपनी वेळोवेळी त्यांच्या लोकप्रिय मॉडेल्सच्या अत्यंत दुर्मिळ आणि लिमिटेड एडिशन बाजारात आणत असते. अनन्य डिझाईन, कस्टमाईझ्ड ग्राफिक्स आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा मेळ असलेल्या या बाईक्स रस्त्यावर प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेतात. चला तर मग जाणून घेऊयात दुचाकी शौकिनांसाठी एक मौल्यवान खजिना ठरलेल्या कावासाकीच्या अशाच ५ सर्वात अद्भूत 'लिमिटेड एडिशन' बाईक्सबद्दल,

Updated On: Jul 20, 2026 | 10:35 PM
Kawasaki Bikes: कावासाकीच्या 5 सर्वात क्रेझी ‘लिमिटेड एडिशन’ बाईक्स! हा आहे सुपरबाईक विश्वातील दुर्मिळ खजिना
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1 / 5 Kawasaki Z900RS SE (Special Edition): आधुनिक वेगासोबत जुन्या काळातील 'कावासाकी Z1' सारखा लुक देणारी ही बाईक आकर्षक 'यलो बॉल' पेंट स्कीममध्ये येते. यात ओहलिन सस्पेन्शन आणि ब्रेम्बोचे हाय-एंड ब्रेक्स आहेत, जे राइडला अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक बनवतात.

Kawasaki Z900RS SE (Special Edition): आधुनिक वेगासोबत जुन्या काळातील 'कावासाकी Z1' सारखा लुक देणारी ही बाईक आकर्षक 'यलो बॉल' पेंट स्कीममध्ये येते. यात ओहलिन सस्पेन्शन आणि ब्रेम्बोचे हाय-एंड ब्रेक्स आहेत, जे राइडला अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक बनवतात.

2 / 5 Kawasaki Ninja 40th Anniversary Edition: निन्जा ब्रँडच्या ४० वर्षांच्या इतिहासानिमित्त आलेल्या या सिरीजमध्ये (ZX-4RR / ZX-10R) १९९० च्या दशकातील क्लासिक 'पांढरा-निळा-हिरवा' पेंट स्कीम देण्यात आला आहे. टाकीवरील विशेष चॅम्पियनशिप लोगोमुळे ही बाईक जुन्या रेसिंग युगाची आठवण करून देते.

Kawasaki Ninja 40th Anniversary Edition: निन्जा ब्रँडच्या ४० वर्षांच्या इतिहासानिमित्त आलेल्या या सिरीजमध्ये (ZX-4RR / ZX-10R) १९९० च्या दशकातील क्लासिक 'पांढरा-निळा-हिरवा' पेंट स्कीम देण्यात आला आहे. टाकीवरील विशेष चॅम्पियनशिप लोगोमुळे ही बाईक जुन्या रेसिंग युगाची आठवण करून देते.

3 / 5 Kawasaki Z900 50th Anniversary Edition: कावासाकी 'Z' सिरीजच्या ५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त लाँच झालेल्या या बाईकला १९७० च्या दशकातील 'फायरक्रॅकर रेड' हा विंटेज कलर देण्यात आला होता. ५० व्या वर्धापनदिनाचा विशेष लोगो आणि सोन्याच्या रंगाचे सस्पेन्शन यामुळे ही बाईक कलेक्टर्सच्या पसंतीस उतरली.

Kawasaki Z900 50th Anniversary Edition: कावासाकी 'Z' सिरीजच्या ५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त लाँच झालेल्या या बाईकला १९७० च्या दशकातील 'फायरक्रॅकर रेड' हा विंटेज कलर देण्यात आला होता. ५० व्या वर्धापनदिनाचा विशेष लोगो आणि सोन्याच्या रंगाचे सस्पेन्शन यामुळे ही बाईक कलेक्टर्सच्या पसंतीस उतरली.

4 / 5 Kawasaki Ninja ZX-10RR (The WSBK Legend): जगभरात केवळ ५०० युनिट्स उपलब्ध असणारी ही वर्ल्ड सुपरबाईक चॅम्पियनशिप (WSBK) च्या यशावर आधारित रेस-रेडी बाईक आहे. इंजिनचा उत्तम परफॉर्मन्स आणि वेगासाठी यात वजनाने हलके फोर्ज्ड ॲल्युमिनियम व्हील्स आणि टायटॅनियम पार्ट्स वापरले आहेत.

Kawasaki Ninja ZX-10RR (The WSBK Legend): जगभरात केवळ ५०० युनिट्स उपलब्ध असणारी ही वर्ल्ड सुपरबाईक चॅम्पियनशिप (WSBK) च्या यशावर आधारित रेस-रेडी बाईक आहे. इंजिनचा उत्तम परफॉर्मन्स आणि वेगासाठी यात वजनाने हलके फोर्ज्ड ॲल्युमिनियम व्हील्स आणि टायटॅनियम पार्ट्स वापरले आहेत.

5 / 5 Kawasaki Ninja H2R (The Track-Only Titan): केवळ रेसिंग ट्रॅकसाठी बनवलेल्या या बाईकमध्ये ३२६ HP पॉवर देणारे सुपरचार्ज्ड इंजिन आहे, ज्यामुळे ती ४०० किमी/तास पेक्षा जास्त वेग गाठू शकते. उच्च वेगावर स्थिरता मिळवण्यासाठी यात कार्बन फायबर विंगलेट्स दिले आहेत.

Kawasaki Ninja H2R (The Track-Only Titan): केवळ रेसिंग ट्रॅकसाठी बनवलेल्या या बाईकमध्ये ३२६ HP पॉवर देणारे सुपरचार्ज्ड इंजिन आहे, ज्यामुळे ती ४०० किमी/तास पेक्षा जास्त वेग गाठू शकते. उच्च वेगावर स्थिरता मिळवण्यासाठी यात कार्बन फायबर विंगलेट्स दिले आहेत.

Web Title: Kawasaki top five limited edition bikes automobile news

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Published On: Jul 20, 2026 | 09:28 PM

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